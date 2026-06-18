【7/16開催】人事・労務担当者向け無料セミナー「職場対応の“ヒヤリハット”から学ぶ、不調者対応・休職復職支援のウェビナー」開催

株式会社Ｅパートナー

株式会社Eパートナー（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐久間 万夫）は、

企業の人事・労務・産業保健ご担当者様を対象に、無料オンラインウェビナー「カウンセリング現場から見えた職場対応のヒヤリハット ～事例紹介と不調者対応のヒント～」を開催いたします。

お申し込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dmmU0HBlTWmVKx3c-UBRJw#/registration

本ウェビナーでは、当社のカウンセラーが実際にカウンセリングの現場で見てきた事例をもとに、

メンタル疾患による休職・復職トラブルを防ぐためのポイントや、職場対応における注意点を

お伝えします。

▼開催の背景▼

近年、企業におけるメンタルヘルス対策の重要性はますます高まっています。

従業員の不調に早く気づき、適切な支援につなげることは、本人の回復だけでなく、

休職・復職時のトラブル防止や、職場全体の安定にもつながります。

一方で、実際の職場では、人事担当として、不調者への声かけ、勤務配慮、休職前後の対応、

復職時の受け入れなど、判断に迷う場面も少なくありません。

特に、人事・労務・産業保健のご担当者様からは、

「本人への配慮と職場運営のバランスが難しい」

「復職後のトラブルを未然に防ぎたい」

「実際の事例をもとに対応の注意点を学びたい」

といった声が寄せられています。

そこで本ウェビナーでは、カウンセリング現場で実際に見えてきた“職場対応のヒヤリハット”を

切り口に、不調者対応や休職・復職支援において押さえておきたいポイントを解説します。

▼セミナーから得られる「3つのヒント」▼

1.実際の事例から、職場対応の注意点がわかる

カウンセリング現場で見えてきた事例をもとに、職場対応における“ヒヤリハット”を紹介します。

日々の不調者対応を振り返り、対応時に気をつけたいポイントを学べます。

2. 休職・復職トラブルを防ぐためのポイントが理解できる

メンタル疾患による休職や復職の場面では、本人への配慮だけでなく、職場側の対応体制も重要です。

休職・復職時のトラブルを未然に防ぐために、企業として押さえておきたい対応のポイントをお伝えします。

3. 不調者対応におけるコミュニケーションと組織課題を見直すヒントが得られる

不調者対応では、本人への声かけや関係者間の情報共有など、コミュニケーションの取り方が重要です。また、個別対応の背景には、職場環境やマネジメント、相談体制などの組織課題が隠れている場合もあります。カウンセリング現場の視点から、トラブルを防ぐ関わり方と、組織として見直すべきポイントを考えます。

▼こんな方におすすめ▼

▼開催概要▼

- 企業の人事・労務・総務部門のご担当者様- 産業保健スタッフ、健康管理部門のご担当者様- 休職者対応や職場復帰支援に課題を感じている方- EAPの導入を検討している方- EAPを導入済みで、他社の活用方法も参考にしたい方- メンタルヘルス対策の実践的な取り組みを知りたい方[表: https://prtimes.jp/data/corp/183696/table/5_1_e369060366dfb02b5755ba75afcc9ce7.jpg?v=202606180451 ]

▼講師紹介▼

Eパートナー カウンセラー 栗谷 亜希子

公認心理師・産業カウンセラー・社会保険労務士

カウンセラー歴15年

メーカーの人事部門勤務を経て、産業カウンセリングの世界へ。

Ｅパートナーや官公庁でカウンセリング業務を行っている。

年間400回を超えるカウンセリングの他、研修なども担当。

▼ウェビナー内容▼

15:00～15:45 ： Eパートナーカウンセラーによるウェビナー

15:45～16:00 ： 事前質問Q&A

※事前質問Q＆Aの時間では、申込みフォームにお寄せいただいた質問への回答を予定しております。

当日のチャットでいただいた質問への回答は原則として行いませんので、ぜひお申込み時にご記入ください。

【アーカイブ配信について】

後日アーカイブ配信を予定しております。

当日ご都合が合わない方も、ぜひ事前にお申込みください。

お申込みいただいた方へ、セミナー終了後にアーカイブ配信のご案内をお送りします。

お申し込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dmmU0HBlTWmVKx3c-UBRJw

■株式会社Eパートナーについて

株式会社Eパートナーは、企業向けEAPサービスを通じて、従業員のメンタルヘルス対策、

休職・復職支援、職場環境改善などを支援しています。

会社名 ：株式会社Eパートナー

所在地 ：東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー21階

事業内容：EAPサービス、カウンセリング、職場復帰支援、

メンタルヘルス研修、法人コンサルティング等

コーポレートサイト：https://www.epartner.jp/

■お問い合わせ

株式会社Eパートナー・セミナー事務局

メールアドレス：ep-sales@epartner.jp