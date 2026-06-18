【MAYSON GREY(メイソングレイ)】の名品パンツ「MIRANDA」が待望の復刻発売

株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 寺野 信太郎)が運営するレディースブランド「MAYSON GREY(メイソングレイ)」は、ブランド創立40周年を記念し愛すべき６本のパンツシリーズよりワイドパンツ「MIRANDA」の待望復刻を発表。公式オンラインショップおよび全国店舗にて販売を開始いたしました。

https://www.j-lounge.jp/blogs/topics/20260522revival-maysongrey-lp

「いつものパンツスタイルを、女性らしく、肩肘張らず少しだけ着崩す」そんな理念から生まれた

MAYSON GREYの「叶えるパンツシリーズ」。その中でも高い支持を集めてきたワイドパンツ「MIRANDA」が”また穿きたい”の声に応えて、特別な復刻版として登場いたしました。今のスタイリングにも自然にフィットする一着です。

■叶えるパンツシリーズについて

MAYSON GREYの愛すべき６本のパンツシリーズとして2019年秋に誕生。それぞれに想いを込めてつけられた女性の名前はブランドネームの頭文字からネーミングされています。このシリーズは、女性らしさを大切にしつつ肩肘張らず自分らしく穿けるパンツを目指しており、異なるシルエットと個性を持つラインナップとして多くの方に愛されてきました。その中でも、多くの支持を集めたワイドパンツ「MIRANDA」がブランド４０周年を祝う特別な機会として待望の復刻。愛され続けたシルエットが、あの頃の魅力はそのままに今の気分に寄り添う特別な一本として再び登場しました。

■商品紹介

Pants \15,400【４０周年限定】 復刻リネンライクイージークロップドワイドパンツ

「“あのパンツ”が、帰ってきた。」

すとんと落ちるワイドシルエットで、脚のラインをひろいにくく、センタープレスですっきり縦ラインを演出します。浅めタック＆中央ステッチで、お腹まわりを自然にカバー。足首がのぞくクロップド丈が軽やかな抜け感を演出し、後ゴム仕様で楽な穿き心地を叶えます。

■STYLING

■販売に関して

Cardigan \13,200 Pants \15,400Blouse \13,200 Pants \15,400Shirt \16,500 Pants \15,400Blouse \13,200 Pants \15,400 Bag \8,690

・MAYSON GREY全国店舗

https://java-corporation.co.jp/pages/shoplist-mayson-grey

・MAYSON GREYオフィシャルオンラインストア

https://www.j-lounge.jp/pages/maysongrey

・JAVA CORPORATION 公式online store「J Lounge」

https://www.j-lounge.jp/

■MAYSON GREYについて

DAILY・BASIC・BALANCE をキーワードに

「楽にきれいが叶う」大人の洗練された心地

よいスタイルを提案。

美しさを引き立てるシンプルでベーシックな

スタイルをベースに女性らしさに拘ったパン

ツスタイルを追求。

日常のあらゆるシーンを快適に過ごせる機能性

とトレンドを加味したファッション性を兼ね

備えた感度が高く抜け感のある上質なアイテム

を展開。ただのリラックスしたイメージではな

く計算しつくされたパターンとバランスで心地

よさ・美しさを提案出来るクラスアップな

ベーシックスタイルを表現します。

■BLAND SITE

https://java-corporation.co.jp/pages/maysongrey

■公式Instagram

https://www.instagram.com/maysongrey_official



ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ／ビアッジョブルー／

クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開