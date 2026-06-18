フリュー、海外子会社に関する設立手続き完了のお知らせ

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下、フリュー）は、2026年3月18日付のIRニュース「海外子会社設立の準備に関するお知らせ」（https://www.furyu.jp/ir/news.html）にて公表しておりました海外子会社設立について、設立手続きが完了いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。本手続き完了に伴い、商号・設立年月を公開。中国でのフリューの事業強化・拡大を目指し、プリントシール機事業・キャラクターグッズの展開などに、本格的に着手してまいります。

1．子会社設立の目的

フリューは、中期ビジョンで掲げる経営指標の達成に向けて、海外での売上の拡大に注力しております。今般、重点地域である中国における営業活動をさらに強化・拡大するため、新会社を設立することといたしました。

2．子会社の概要

（1）商号 広州芙游娯楽有限公司

（2）所在地 中華人民共和国 広州市

（3）代表者 董事 西村 仁志

（4）事業内容 プリントシール機械の企画、製造、販売、輸入、輸出、レンタル

キャラクターグッズの企画、製造、販売、輸入、輸出

画像課金サービス等

（5）資本金 2,200万人民元（約500百万円）

（6）出資比率 当社100％

（7）設立年月 2026年5月18日

3．今後の見通し

本件がフリューの業績に与える影響は、現段階では軽微なものと見込んでおります。今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

＜「フリュー株式会社」とは＞

フリュー株式会社は、人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！という企業理念のもと、“かわいい”のプロデュースができるという強みを活かし、キャラクター商品、プリントシール機、ゲーム・アプリなど様々な事業を展開。ステークホルダーのみなさまにかけがえのない毎日“Precious days”をお届けしています。2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。2015年12月に東証一部上場、2022年4月に市場区分見直しに伴いプライム市場に移行しました。なお、2024年6月にアメリカにFURYU of America, Inc.を、2026年5月に中国に広州芙游娯楽有限公司を子会社として設立し、海外展開も拡大しています。

≪フリュー株式会社 http://www.furyu.jp/ ≫

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