【開業1周年記念／施設リニューアル】富士山麓に佇む、1棟貸切のリゾートヴィラ「KANOA THE VILLAS～富士山中湖～」ー特別なご滞在を演出する、新たなコンテンツ・サービスが誕生ー

株式会社ブッキングリゾート

山梨県・山中湖エリアに位置する、1棟貸切のプライベートリゾートヴィラ「KANOA THE VILLAS ～富士山中湖～」が、このたびオープン1周年を迎えます。

全棟にプライベートプール、客室天然温泉、客室サウナを完備し、目の前には雄大な富士山を望む贅沢なロケーション。

特別なひとときをお過ごしいただける上質な滞在空間として、オープンから多くのお客様にご愛顧いただいております。

1周年を機に、滞在体験をより豊かに彩る新たなコンテンツやサービスをご用意。これまで以上に上質で快適なひとときをお楽しみいただけます。

このたび新たに進化した「KANOA THE VILLAS ～富士山中湖～」で、雄大な富士山を望みながら、ここでしか味わえない特別な旅をご満喫ください。

■KANOA THE VILLAS ～富士山中湖～

東京からのアクセスも良好な山中湖エリアに、富士山の絶景を独り占めできるプライベートヴィラリゾート「KANOA THE VILLAS ～富士山中湖～」。

雄大な富士山を望む特別なロケーションに佇み、客室ごとに専用プール・天然温泉・サウナを完備。

四季折々に表情を変える美しい景色とともに、心と身体を解きほぐす極上の癒やしをご提供します。

お食事には、地元の豊かな恵みをふんだんに使用したこだわりのメニューをご用意。

ここでしか味わえない贅沢なヴィラステイをお楽しみいただけます。

澄み渡る空気に包まれた富士の麓で、日常を離れ、ゆったりと流れる特別な時間をお過ごしください。

■開業1周年を記念した、3つの新たなサービスが誕生

開業1周年を記念し、滞在をより豊かに彩る新たなコンテンツやサービスをご用意いたしました。

大人からお子様まで、すべてのお客様に快適で心地よいひとときをお過ごしいただけるよう、これまで以上に充実した滞在体験をご提供いたします。

I．お食事メニューのリニューアル

お食事メニューのリニューアルイルミネーション開催高級アメニティ

1周年を機に、お食事メニューがリニューアルいたしました。

地元ならではの食材やこだわりの食材を取り入れ、これまで以上に美味しくお楽しみいただける内容となっております。

ぜひ新メニューで、素敵な一日のスタートをお迎えください。

《こだわりBBQディナー》

【厳選グリル】

・甲州ワインビーフのリブロースステーキ 100g

・甲州富士桜ポークのトマホークステーキ 150g

・富士ケ嶺豚の粗挽きフランク

・萬古焼の小鯛のアクアパッツァ

【前菜】

・スペイン風オムレツ

・4種の野菜マリネプレッセ

・小海老のジェノベーゼマリネ

・甘熟とうもろこしのシルクムース

・桃・葡萄・生ハム・チーズのオードブル

・クラッカー

・イタリアンパセリ

・桐生酵母ロール

【デザート】

・林檎とシナモンのブリュレ風カスタード

《ご当地しゃぶしゃぶメニュー》

「2種の甲州ワインビーフをつかった”しゃぶしゃぶ鍋」

・2種の甲州ワインビーフ～サーロイン 100g・モモ 100g～

・甲州富士桜ポーク～ロース 100g～

・旬彩前菜三種

～彩りてまり寿司・揚げ茄子のお浸し・スモークサーモンとかまぼこの彩り仕立て～

・旬野菜盛り合わせ

・〆のうどん

・山梨県産季節のゼリー

《新朝食メニュー》

富士ヶ嶺豚とブリーチーズのモーニングバーガー

・特製バーガーバンズ

・富士ヶ嶺豚のボンレスハム

・スライスブリーチーズ

・なめらかスクランブルエッグ

・緑黄色野菜のサラダ

～こだわりドレッシング仕立て～

・あわたまオニオンスープ

・ヨーグルト

～山梨県産フルーツジャム添え～

・モーニングコーヒーorフルーツジュース

II．夜空の下で楽しむ光のイルミネーション

夜の滞在を華やかに彩るイルミネーションを開催しております。

幻想的な光の演出が、特別な夜のひとときをより印象深いものにします。

ぜひゆっくりとご鑑賞ください。

III．ワンランク上のアメニティへリニューアル

お客様により快適で上質な滞在をお楽しみいただけるよう、アメニティを高品質なアイテムへリニューアルいたしました。

ワンランク上の使い心地で、くつろぎのひとときをお届けします。

■施設の特徴

【全棟100平方メートル 以上”くつろぎ”と”やすらぎ”の 客室空間】

喧騒から離れ、気兼ねなくゆったりくつろげる空間。一面に広がる自然美と山中湖の湖面のような爽やかさを同居させたリゾート感あふれる客室が、特別な休日を彩ります。

カノアでこころやすらぐ極上のひとときを。

【泉質と自然美がもてなす、客室天然温泉】

肌触りがよく、湯冷めしにくい泉質が自慢の天然温泉を客室に配湯しております。

疲労回復やリラックスにも効果的で、心身ともに癒されるひとときを。

窓の外に広がる景色、夜には満天の星空を眺める空間で良質な湯を思う存分ご堪能ください。

【”非日常”を演出する、プライベートプール】

ラグジュアリーなヴィラ型の客室には、気軽にリゾート気分が味わえる”プライベートプール”をご用意。

日中の水景や夜のライトアップされた景色が非日常を演出し、リゾートステイを一層特別なものにしてくれます。

浅い部分も備えた、小さなお子様も安心の仕様となりますので、心置きなくゆったりお過ごしください。

【自然を紡ぎ、ととのう、プライベートサウナ】

客室天然温泉に隣接した場所にプライベートサウナを設けております。

リラックスできる空間、自然の香り、温泉スペースに用意された水風呂で、身も心も”ととのう”極上のひとときを提供し、癒しのグランピング体験を深めます。

【山梨エリアの自然のめぐみをつかった、こだわりのお食事】

甲州牛・甲州ワインビーフ・富士桜ポークなど、山梨エリアを代表する高級食材つかった、3種のお食事をご用意しております。

アウトドアダイニングで堪能するグランピングBBQやゆったりとお部屋で愉しむ鍋料理など、あらゆるグルメニーズにお応えするここにしかない”食”体験をご提供いたします。

◆客室概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/735_1_0d42ad432c9fe0ca3f3f352f71178f57.jpg?v=202606180951 ]

◆施設概要

施設名：KANOA THE VILLAS～富士山中湖

HP：https://www.yamanashi-privatevilla.com/

宿泊棟数：2棟

住所：〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野1061

◆アクセス

【お車でお越しの場合】

関東圏より約80分

（山中湖IC下車後約15分）

※各棟の近くに無料の駐車場をご用意しております。

【公共交通機関でお越しの場合】

・高速バス

新宿駅南口「バスタ新宿」から各社高速バス「富士五湖線」で約150分、「山中湖平野」バス停より徒歩15分



・鉄道

富士急線「富士山駅」から富士急バス富士吉田・忍野・山中湖周遊線（ふじっ湖号）乗車で約50分、「（山中湖）平野」バス停より徒歩15分

富士急線「河口湖駅」から富士急バス富士吉田・忍野・山中湖周遊線（ふじっ湖号）乗車で約60分、「（山中湖）平野」バス停より徒歩15分

◆ブッキングリゾートについて

全国のワンランク上のグランピング施設を掲載・予約サイト「リゾートグランピングドットコム」、ペットと泊まれる宿の予約サイト「いぬやど」の運営を行う集客支援会社です。

ブッキングリゾート公式サイト：https://www.booking-resort.jp

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田15階

設立：2013年5月27日

資本金：1億円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp