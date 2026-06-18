石川県に伝わる伝統工芸「ひのき細工」を、ホテル内で気軽に体験｜ひのき細工作家・スーザン マリー氏に教わる、オリジナルコースター作り

株式会社アマネク

株式会社アマネク（東京都千代田区、代表取締役：安達禎文）が運営する「ホテル アマネク金沢」（以下：アマネク金沢）は、ホテルを軸とする学びの体験型プロジェクト「アマネクアカデミー」の一環として、2026年6月26日（金）・27日（土）の2日間、石川県・白山麓に伝わる伝統工芸「ひのき細工」のコースター作りを気軽に体験できるワークショップを、ホテル内2階ラウンジにて開催いたします。

本イベントは、ひのき細工作家のスーザン・マリー氏を講師に迎え、ご宿泊のお客様だけでなく、観光で金沢を訪れた日本国内外の旅行者の方々にも気軽に伝統工芸を体験していただけるイベントです。天然ひのきの香りに包まれながら、自分だけのオリジナルコースターを作る時間を通じて、加賀・白山麓の生活文化から生まれた手仕事のぬくもりに触れていただきます。

実施背景：旅のひとときに、石川の手仕事文化と出会う学びの体験を提供

ひのき細工のコースターイベント会場となる2Fラウンジ

今回テーマとする「ひのき細工」は、薄く削ったひのきの板を編み上げて作る、石川県指定の伝統的工芸品の一つです。天然素材ならではの香りや風合い、手作業によって生まれる繊細な表情が特徴で、軽さや通気性の良さ、丈夫であることから実用の道具として使用され、現在は民芸品として親しまれています。

一方で、旅行者にとって各地の奥深い伝統工芸に「興味はあるが、実際に体験する機会が少ない」と感じられることも少なくありません。そこでアマネク金沢では、“石川県・加賀地域に息づく手仕事を、旅の中で体験する”という考えのもと、今回のアマネクアカデミーを企画いたしました。

宿泊中の限られた時間でもホテル内で無理なく参加できる“学びの入口”として、石川県の伝統工芸に触れていただく機会をご提供いたします。 旅先での経験を「見る」から「体験して知る」へ。アマネクアカデミーは、これからも地域文化への理解を深める滞在価値の創出を目指します。

イベント概要

名称：「旅の思い出をかたちに。ひのき細工ワークショップinアマネク金沢」

日時：2026年6月26日 (金) ・27日 (土) 17:00～19:00

場所：アマネク金沢2階ラウンジ

対象：宿泊者の方はもちろん、近隣にお住まいの方や、観光の方も大歓迎です。

参加費：1,500円(税込) / 1人あたり

講師：ひのき細工作家 スーザン・マリー氏

参加方法：予約不要(当日、直接会場へお越しください)

内容：天然ひのきを使用し、自分だけのオリジナルコースターを制作。

完成した作品は、金沢観光の思い出としてお持ち帰りいただけます。

【講師プロフィール】

スーザン・マリー（Susan Maree） 氏

オーストラリア出身。交換留学生として来日したのち、石川県指定伝統工芸品である「ひのき細工」の技術と文化に魅了され、2017年にひのき細工の伝統工芸士・香月久代氏と出会う。

白山市（鶴来）の横町うらら館にて香月氏のもとでひのき細工を習い、様々な作品の制作をスタート。現在は、制作した作品をイベントで販売すると同時に、SNSを使って最新の作品やひのき細工の魅力を国内外へ発信している。

Instagram：https://www.instagram.com/mareecraftjapan/

ホテルを軸とする学びのプロジェクト「アマネクアカデミー」 について

アマネクでは 「旅と街をつなげる『私のホテル』」 というコンセプトのもと、街の魅力に触れ、旅への好奇心を満たすホテルを全国で運営しております。その土地ごとの街並みや伝統工芸など、地域の特徴を共用部や客室のデザインに取り入れてホテル全体で立地に見合う特色を打ち出し、お客さまの滞在体験の充実を図っております。

その延長線上の取り組みとして、地域社会や文化に紐づく様々な学びの機会をご提供する「アマネクアカデミー」を発足することになりました。

地域に根付いた生涯学習という観点から、あらゆる世代に向けて多岐にわたるテーマのイベントを実施することで、宿泊されるお客様に限らず気軽に足を運んでいただけるような地域活性化ホテルを目指してまいります。

＜過去のアマネクアカデミー実施例＞

■小学生向けのホテル職業体験「Growing Up Summer 2025」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000103982.html

■首都圏4店舗でインバウンド向けの日本伝統文化体験を提供

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000103982.html

■奥能登の地酒を味わい、学びを深める「奥能登蔵元応援フェア」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000103982.html

ホテル アマネク金沢の施設概要

アマネク金沢はデザイン性に富んだロビー空間や大浴場を備え、客室は全室20平米以上かつ水回りは完全3点分離のゆとりのある空間でお客様をお待ちしております。歴史情緒溢れる北陸の中心都市である金沢を満喫できる『旅の拠点』として是非ご利用下さい。

客室：ラウンジ

所在地：石川県金沢市片町二丁目25番17号

アクセス：金沢駅より車・タクシーで約13分、徒歩約30分

片町中央通りバス停より徒歩約1分、片町バス停より徒歩約3分

客室数：200室

開業日：2022年8月15日

URL： https://amanekhotels.jp/kanazawa/

株式会社アマネクについて

2016年6月に“日本の粋を活かした素材と独自の客室コンセプト”として初めての自社ブランドホテル「アマネク銀座イースト」を開業。以来、訪日外国人旅行者、国内旅行者、ビジネスパーソンなど幅広い層のお客様に高いご支持をいただき、現在は全国で「アマネク」ブランドホテル12棟の運営を行っています。今後も日本の新しい「寛ぎ」のかたちを日本へ、そして世界へ発信できるよう、ホテルの企画及び運営を行ってまいります。

社名：株式会社アマネク

ＵＲＬ：https://amanek.jp/

所在地：東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル3F

設立：2002年4月

資本金：5,000万円

代表者：安達 禎文

事業内容：ホテル・旅館の企画・開発・運営など