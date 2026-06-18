【開催決定！】LIVING TECHカンファレンス2026｜8/27（木）・28（金）＆12/2（水）～4（金）建築・不動産の最新技術展『JAPAN BUILD OSAKA/TOKYO』にて計15講演

一般社団法人LIVING TECH協会

一般社団法人LIVING TECH協会（本社：東京都港区、代表理事︓山下 智弘・丸山 舞、英語表記︓LIVING TECH ASSOCIATION,JAPAN、以下 LIVING TECH協会）は、『LIVING TECHカンファレンス2026』を開催いたします。

本年度で第８回目となる本カンファレンスは、業界横断型の実践的アライアンス創出を目指し、最先端のテクノロジーやトレンドを活用して、社会課題や生活課題の解決・住まい手のウェルビーイングの実現と、住宅・不動産の価値創造を目指すカンファレンスイベントです。

昨年に引き続き、建築・土木・不動産の最新技術展「JAPAN BUILD」（主催：RX Japan）内にて、大阪・東京の2会場で計15講演を実施することが決定し、6月11日より、先行して開催される大阪展のセミナープログラム公開および来場申込受付を開始いたしました。

- LIVING TECHカンファレンス2026大阪｜JAPAN BUILD OSAKA（大阪展）内- - 日時：2026年8月27日（木）・28日（金）※JAPAN BUILD OSAKAは26日（水）から3日間開催- - 場所：インテックス大阪- - 講演数：計6講演（会期2日目・3日目に実施）- LIVING TECHカンファレンス2026東京｜JAPAN BUILD TOKYO（東京展）内- - 日時：2026年12月2日（水）～4日（金）の3日間- - 場所：東京ビッグサイト- - 講演数：計9講演（会期中毎日実施）

※12月の東京開催分のプログラム詳細は、決定次第改めてお知らせいたします。

▼LIVING TECHカンファレンスについて

LIVING TECHカンファレンスは、当協会の設立前となる2017年から、毎年開催しているビジネスカンファレンスです。（設立準備期間の2019年を除く）スマートホームに軸足を置いて普及啓蒙活動をしておりますが、スマートホームに限らず「暮らし×テクノロジー」をキーワードに、様々な業界の登壇者が、異業種だからこそ持てる視点や気づき・アイデアで、課題解決や新規事業、市場拡大に向けて議論しています。

過去のカンファレンス(https://www.livingtech.or.jp/event/)では累計70本超のセミナーを開催、登壇者のべ約300名、参加者5,000名強の方々にご参加いただきました。住宅・不動産・建築業界はもちろん、住設・建材・家電・自動車等のメーカーや、IT・情報系の企業様、エネルギー業界、保険・金融業界、またサービス業界や自治体など、さまざまな業種・業界の方々にご参加・ご聴講いただいております。

今回は、まずはJAPAN BUILD OSAKAのセミナー情報が6月11日に公開され、申込を開始（※）いたしましたので、大阪展における6セッションについてお知らせいたします。昨年に引き続き、「業界トレンド」、「最新事例」、「社会課題の解決」、「ユーザー視点」「スマートホームのグローバル共通規格『Matter』」等の情報もアップデートされ、バリエーション豊かな6セッションをお届けします。

また、全セッションにおいて、質疑応答システムをご用意しており、聴講者の皆様からセミナー中の質疑応答を受付いたします。皆様から頂戴する質疑を交えながら、皆様と一緒に今後の住まい・暮らしとテクノロジーについて考えていければと考えております。最終日の最終セッション（SBH-10）後には、交流会（軽飲食あり）も予定しております。詳細は以下のイベント概要をご参照ください。

※セミナー情報 JAPAN BUILD OSAKA公式サイト内カンファレンスイベントページ

https://biz.q-pass.jp/f/13068/jb_seminar_osaka_26/seminar_register?fid=6Nngsl4f6Wvf85kW&tag=16897(https://biz.q-pass.jp/f/13068/jb_seminar_osaka_26/seminar_register?fid=6Nngsl4f6Wvf85kW&tag=16897)

▼イベント概要

申込はPeatixからお願いいたします

名 称：LIVING TECH カンファレンス2026（大阪）

開催日時：2026年8月27日（木）・8月28日（金）

会 場：インテックス大阪

参加方法：現地参加のみ予約申込制（参加無料）

予約申込：当協会Peatixイベントページ(左記QRコード)から

お申込みください。会場は完全入れ替え制となります。

複数セミナーをご聴講される場合、セミナーごとの予約

をお願いいたします。

※入場には、「JAPAN BUILD OSAKA」の展示会への

無料来場登録が必須となりますので、こちら(https://www.japan-build.jp/hub/ja-jp.html)より来場

登録をお願いいたします。来場登録がない場合は、

会場内に入場できませんのでご注意ください。

交流会 ：最終日8月28日（金）のSBH-10セミナー後に、同会場

にて軽飲食ありの参加無料の交流会を実施いたします。

ご参加はSBH-10セミナーの申込が必要です。

参加対象：

- 暮らし・住まいに関わる全領域、全産業の企業、団体、自治体ご関係者- 特に、住宅供給事業者（デベロッパー、ハウスメーカー、工務店、設計事務所、不動産仲介、売買、管理会社、住宅設備・建材メーカー）、小売流通事業者（家電量販店、ホームセンター、インテリア、Eコマース）- テクノロジー・ICT関連系企業（産業領域・国内外資・スタートアップ/ベンチャー問わず）- 住宅・建築系展示会に出展・情報収集される方（JAPAN HOME&BUILDING SHOW、ENEX、NIKKEI MESSE、リフォーム産業フェア/賃貸住宅フェア、BREX等）- IT系の展示会に出展、情報収集される方（CEATEC、JAPAN IT WEEK、CES、IFA等）- ライフスタイルメディア、スマートホーム系にご興味あるメディア、シンクタンク等

主 催：一般社団法人LIVING TECH協会、RX Japan合同会社

▼プログラム（予定）

セミナー別の申込URLはこちら

【SBH-5】2026/8/27(木) 10:30～11:15 https://ltc2026-sbh5.peatix.com

【SBH-6】2026/8/27(木) 12:30～13:15 https://ltc2026-sbh6.peatix.com

【SBH-7】2026/8/27(木) 14:30～15:30 https://ltc2026-sbh7.peatix.com

【SBH-8】2026/8/28(金) 10:30～11:15 https://ltc2026-sbh8.peatix.com

【SBH-9】2026/8/28(金) 12:30～13:15 https://ltc2026-sbh9.peatix.com

【SBH-10】2026/8/28(金) 14:30～15:30 https://ltc2026-sbh10.peatix.com

※SBH-10はセミナー後、参加者の方は交流会にご参加いただけます。

※セミナータイトル、概要、登壇者は、追加・変更が発生する場合がございます。変更が生じた場合は、JAPAN BUILD OSAKAのセミナー情報ページおよび、申込用のPeatixのイベントページの情報を更新いたします。

▼LIVING TECH協会 団体概要

名 称：一般社団法人LIVING TECH協会

所在地 ：東京都港区南青山5丁目4‐35 たつむら青山ビル

公式HP：https://www.livingtech.or.jp/

代表理事：山下 智弘（リノベる株式会社 代表取締役）

代表理事：丸山 舞（アマゾンジャパン合同会社 Echo・Smarthome事業部 事業部長 アマゾンデバイス事業本部）

団体概要：LIVING TECH協会は、「人々の暮らしを、テクノロジーで豊かにする。」をミッションに、B2B・B2C問わず多種多様な企業が集まり、「暮らし×テクノロジー」をキーワードに、1社単独では実現が難しい『業界横断型＆ユーザー参加型の実践的アライアンスの場』を提供しています。

少子高齢化、共働き、カーボンニュートラル問題などの社会課題を解決できる手段でもあり、普段の暮らしをより快適で便利にしてくれるスマートホーム領域を中心に普及活動を行っています。

「ユーザー視点」を持ち、既存の製品・サービスの普及促進を図るだけでなく、ユーザーへの新たな価値提供や参画企業の新規事業につながる実証実験/PoCやイベントを会員企業間のみならず連携団体等との共創により推進し、真の豊かな暮らしの実現を目指しています。