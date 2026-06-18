VideoTouch、PKSHAグループへの参画に関するお知らせ

VideoTouch株式会社

教育AIプラットフォームを展開するVideoTouch株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：上坂優太、以下「当社」）は、2026年6月22日付で株式会社PKSHA Technology（本社：東京都文京区、代表取締役：上野山勝也、以下「PKSHA」）による当社株式の一部取得に伴い、同社の連結子会社として、PKSHAグループへ参画することをお知らせいたします。

なお、本件に関しては、2026年6月18日付でPKSHAより適時開示／IR資料が公表されております。

今回のグループ参画を通じて、起点であるコンタクトセンター領域での提供価値を一層強化するとともに、人が直接価値を生むあらゆる現場への展開をPKSHAとともに加速してまいります。なお、今後も代表取締役CEOの上坂優太が引き続き経営を担ってまいります。

背景と目的

当社は2013年に創業し、2022年8月に「VideoTouch株式会社」へ社名変更して以来、コンタクトセンターの人材教育を軸とした経営課題の解決に一貫して取り組んでまいりました。金融企業をはじめとするエンタープライズ企業を中心に、応対品質の管理・改善を支援するプラットフォームとして広くご活用いただいております。

当社は「AIが定型を担うほど、人の応対・接客品質が企業の競争力になる」という考えのもと、人の応対品質を継続的に高める教育AIインフラの構築を目指してきました。その基盤領域がコンタクトセンターであり、現在は、応対を自動解析・評価する「AIモニタリング」、オンデマンド学習サービス「VideoTouch」、対話型研修AIサービス「AIロープレ」の3プロダクトを展開しています。これらにより「測る・学ぶ・鍛える」のサイクルを一気通貫で実現し、現場のコミュニケーション品質向上と事業成果の創出を支援しています。

2025年4月にはPKSHAと資本業務提携を締結し、コンタクトセンター向け教育AIに関する当社のノウハウと、PKSHAの先端AI技術の協働を進めてまいりました。今回のグループ参画は、その提携の深化にあたります。当社の「AIが支え、人が輝く」というビジョンと、PKSHAの「人とソフトウエアの共進化」というビジョンが深く共鳴したことが、今回の参画の根底にあります。

グループ参画により、より厳格なセキュリティ・コンプライアンス基準が求められるエンタープライズ企業への対応力強化、グループのリソースを活用したプロダクト開発の加速に加え、コンタクトセンターで確立した品質改善のサイクルを、両社共同でより広範な領域へ展開していくことが可能になると判断しました。

今後の展望

１. コンタクトセンター領域：AIコンタクトセンターのバリューチェーンを両社で完成させる

PKSHAは、ChatAgent・VoiceAgent・FAQ・PKSHA Speech InsightなどのAI SaaS群を通じてコンタクトセンターにおける「顧客対応の自動化・ナレッジ化」を支えてきました。一方、当社は「AIモニタリング」「VideoTouch」「AIロープレ」の3プロダクトにより、「人の応対品質を測る・学ぶ・鍛える」領域を担っています。

両社が一つのグループとなることで、応対の自動化から、人による応対の品質向上までを一気通貫でカバーする体制が実現します。自動化が進むほど重要性が増す「人の応対品質」までを含めた、AIコンタクトセンターの全体像を、両社のプロダクトとデータの連携によって提供してまいります。

２. 隣接領域への展開：「教育AIインフラ」を、人が活躍するすべての現場へ

コンタクトセンターで磨いてきた「測る・学ぶ・鍛える」の品質改善サイクルは、人が直接価値を生むさまざまな現場に応用可能なものです。今後は、両社の顧客基盤と技術を掛け合わせ、企業の人材育成領域へと提供価値を拡げ、AIを活用した人材育成の仕組みを幅広い現場に届けてまいります。

お客様・パートナー企業様へ

今回のグループ参画にあたり、既存のお客様・パートナーの皆さまには、引き続き安心してサービスをご利用いただけます。

現在のご契約内容・料金・担当窓口はいずれも変更はございません。また、お客様データの取り扱いおよびセキュリティ体制についても、これまでと同様の基準で継続いたします。ご不明な点がございましたら、担当者までお気軽にお問い合わせください。

VideoTouch株式会社 代表取締役CEO 上坂優太 コメント

VideoTouchは、大手金融をはじめ日本を代表するエンタープライズ企業のコンタクトセンターで、日々の応対品質を鍛えるインフラになりつつある、そんな存在へと、お客様とともに歩んできました。PKSHAとは2025年4月から一年余り、ともに手を動かし、「AIが支え、人が輝く」という私たちの願いと、「人とソフトウエアの共進化」というPKSHAの志が、同じ未来を指していることを確かめてきました。

AIが競争のルールごと塗り替えるいま、同じ未来を見る相手と別々に走る理由はない。その景色を、より鮮明に描きにいくべく、グループへの参画を決めました。お客様には、これまで通りのサービスと体制に加え、両社の力で深化と進化をお届けします。

まずは両社でAIコンタクトセンターを完成させ、そこで築いた「教育AIインフラ」を、次は他の産業へ。引き続き、新しいあたりまえを、PKSHAとともに、より速く、より広く、社会実装してまいります。

VideoTouch株式会社 について

VideoTouch株式会社は、コンタクトセンターに特化した、教育AIプラットフォームを提供しています。「測る・学ぶ・鍛える」の3ステップで品質改善サイクルを一気通貫で実現します。全通話をAIが自動解析・評価する「AIモニタリング」で課題を可視化し、「VideoTouch」でのオンデマンド学習、「AIロープレ」での実践演習へとつなげ、再評価まで完結します。エンタープライズ企業を中心に幅広い導入実績を有しています。

- 会社名：VideoTouch株式会社- 所在地：東京都渋谷区渋谷1丁目15-12 LAIDOUT SHIBUYA 202号室- 代表者：代表取締役CEO 上坂 優太- 設立 ：2013年4月- コーポレートサイト：https://videotouch.co.jp/- VideoTouch：https://videotouch.jp/videotouch- AIロープレ：https://videotouch.jp/ai-roleplay- AIモニタリング：https://videotouch.jp/ai-monitoring- 導入事例インタビュー記事一覧：https://videotouch.jp/case

＜本件に関するお問い合わせ＞

VideoTouch株式会社 広報担当 高橋

Mail：pr@videotouch.co.jp