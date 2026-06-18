【キャラクターボイス表現がもっと自由に！】AIチャットアプリ「SynClub」、高機能音声生成機能を全ユーザーへ無料開放

HiClub株式会社

HiClub株式会社(https://www.hiclub.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：古谷由宇）が提供する、AIチャット＆友達作りができる対話型AIアプリ「SynClub(https://www.synclubaichat.com/Introductry/jp.html)（シンクラブ）」（iOS／Android版）は、これまで一部機能を有料提供していた高機能音声生成機能「Beta Model」を全ユーザーへ無料開放し、あわせて正式名称を「音声強化モデル」へ変更したことをお知らせいたします。

また今回のアップデートでは、新たに「関西風」「九州風」の方言スタイルを追加。感情表現や話し方スタイル、環境音響と組み合わせることで、これまで以上に個性豊かなキャラクターボイスを楽しめるようになりました。

■背景

SynClubは、AIを活用してコンテンツ制作のハードルを下げ、誰もが会話形式で漫画・ショートアニメ・キャラクターボイス作品を制作できる環境づくりを推進しています。

これまで有料提供していた高機能音声生成機能「Beta Model」は、従来モデルと比較して、より自然な抑揚や豊かな感情表現、高い没入感を実現する音声モデルとして、多くのユーザーに利用されてきました。

一方で、ユーザーからは

「もっと感情豊かなキャラクターボイスを使いたい」

「キャラクターとの会話をよりリアルに楽しみたい」

「作品制作に使える表現の幅を広げたい」

といった要望が多く寄せられていました。

こうした背景を踏まえ、より多くのユーザーに高度な音声体験を届けるため、このたびBeta Modelを全ユーザー向けに無料開放し、「音声強化モデル」として提供することを決定いたしました。

■音声強化モデルについて

音声強化モデルは、旧Beta Modelから提供している高機能音声生成モデルで、従来の標準音声モデルよりも豊かな感情表現や話し方の調整が可能です。

ユーザーは、

- 囁き・小声・低声などの話し方スタイル- シーンに合わせた環境音響表現

などを活用でき、キャラクターごとの個性や世界観をより豊かに表現できます。

今回のアップデートでは、新たに「関西風」「九州風」の方言スタイルを追加し、キャラクターの話し方や雰囲気をより細かく演出できるようになりました。

■体験方法

1）スマートフォンに「SynClub」をダウンロード

※既にダウンロードしている場合は最新バージョンへのアップデートをお願いいたします。

2）チャット画面右下の「+」ボタンをタップ

3）「音声」を選択

4）「セッションを始める」をタップ

5）キャラクターの性別・年齢・音声を選択

6）「音声強化モデル」を選択し、各項目を自由にカスタマイズ

7）設定後、「保存」をタップ

8）チャット画面に戻り、再生ボタンを押して作成した音声をチェック

→そのままキャラクターとの会話をお楽しみいただけます！

■今後の展望

SynClubでは今後も、AIキャラクターとの対話体験やコンテンツ制作体験のさらなる向上に取り組んでまいります。

音声生成機能をはじめとする各種機能の開発を通じて、誰もが自由にキャラクターを表現し、創作を楽しめる環境づくりを目指します。

■AIチャット＆友達作りアプリ 「SynClub」（シンクラブ）とは

さまざまな性格や声を持つAIキャラクターと会話を楽しめる、二次元コンテンツ特化型のコミュニティアプリ。あなた好みのAIキャラを自由に作って、雑談したり、ときにはドキドキするような会話を楽しんだり、まるで“推し”と過ごすような体験ができます。さらに、作成したキャラクターをもとに漫画・アニメ・ゲームなどの二次元コンテンツ制作も可能。想像した世界を、もっと自由に“形”にして、これまでにないAIクリエイティブ体験をお楽しみ下さい。

▼アプリ：https://synclub.onelink.me/Ej8U/pressrelease

▼公式X (旧Twitter)：https://x.com/SynClub_Japan

▼WEB体験版：https://www.synclubaichat.com/home

■HiClub株式会社 会社概要

所在地：東京都港区六本木6-10-1

代表者：代表取締役社長 古谷由宇

URL：https://www.hiclub.jp/

事業内容：アプリの開発運用および広告代理店事業