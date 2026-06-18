オーダーメイドの『KASHIYAMA』夏の定番「洗えるスーツ」に関する調査を実施

株式会社オンワードパーソナルスタイル

株式会社オンワードパーソナルスタイル（本社：東京都港区 代表取締役社長：関口 猛）が展開するオーダーメイドの『KASHIYAMA』は、2026年5月18日（月）～20日（水）の期間、洗えるスーツを購入したことがある全国の男女158名を対象に、夏の定番「“洗えるスーツ”のお手入れ実態に関する調査」を実施しました。

調査背景：コモディティ化する機能性スーツ市場が抱える課題

近年、オフィスカジュアルの定着や機能性素材の進化により、「洗えるスーツ」は広く普及しています。「洗える」「防シワ」などの機能が標準化し、ほとんどの商品が同様の価値を提供する一方で、「購入前の期待」と「購入後の現実（お手入れの手間や失敗）」に大きなギャップが生じていると推測されます。 特に安価な既製品とは一線を画す「高価格帯のスーツ」において、その機能が本当に活用されているのかを検証しました。本調査では、機能性スーツ市場に潜む「消費者のリアルなジレンマ」を浮き彫りにしました。

調査結果のハイライト

- 期待と現実のギャップ

洗えるスーツ購入者の85.5%が「手軽なお手入れ」を期待して購入したものの、全体の約半数（46. 8%）、3万円以上の高価格帯では6割超（63.3%）が「結局クリーニングに出している」実態が判明。

- 高価格帯スーツのジレンマ

3万円以上の洗えるスーツ所有者のうち、43.3％が「実際にはほとんど洗わない／一度も洗っていない」ことが判明。良いスーツほど自分で洗うことをためらう“機能の持ち腐れ”が起きている。

- 理想のスーツ像

ノンアイロン、洗っても型崩れしない、自分の体に完璧にフィットする、「洗えるスーツ」があれば、33.6%が今よりも自宅で洗う頻度が「劇的に増えると思う」、38.6%は「やや増えると思う」と回答。

■洗えるスーツ購入者の85%超が手軽なケアを想定するも、

約半数が「結局クリーニングを利用」。3万円以上の高価格帯では6割超に拡大！

洗えるスーツを購入する際、洗濯後のアイロンがけ等の手間についてどのように想定していたかを尋ねたところ、45.6%が「洗って干すだけで、そのまま着られると思っていた」、39.9%が「少しはアイロンが必要だと思っていたが、そこまで手間だと思っていなかった」と回答し、全体の85.5%が、アイロンがけの負担が少ない「手軽なお手入れ」を購入時に期待していたことが分かりました。

一方で、「洗えるスーツであるにも関わらず、クリーニング店に出してしまった経験があるか」という設問では、全体の約半数（46.8% ※1）が「経験がある」と回答しました。

※1 全体の「よくある」12.6%、「たまにある」34.2%の合計

さらに、同項目を「3万円以上の洗えるスーツ所有者」に絞って分析したところ、クリーニングの利用経験者は63.3%（※2）にまで拡大しました。

※2 3万円以上の「よくある」26.6%、「たまにある」36.7%の合計

多くの消費者が「自宅で手軽に洗えること」を期待して購入しているにもかかわらず、実際にはシワや型崩れといったお手入れの難しさや失敗への不安から、結局クリーニングに頼らざるを得ない「期待と現実のギャップ」が浮き彫りになりました。特に、失敗したくないという心理が強く働きやすい高価格帯のスーツほど、その傾向が顕著に表れています。

■良いスーツほど怖くて洗えない？ 3万円以上のスーツ所有者の半数近くが「洗っていない」

お手持ちの「洗えるスーツ」を実際に自宅で洗っているかという質問に対し、3万円以上のスーツ所有者の43.3%が「買ったものの、一度も洗ったことがない」「過去に1～2回洗ったことがあるが、ほとんど洗わない」と回答しました。 せっかく「洗える」機能が備わっていても、「高価なスーツを自分で洗ってダメにするのが怖い」「型崩れしそう」といった心理的ハードルが働き、高価格帯のスーツになるほど機能を活かしきれていない“持ち腐れ”状態になっていることが分かります。

■ノンアイロン ×型崩れしない×完璧なフィット感を備えたオーダースーツ。

7割超が洗濯頻度の増加を熱望

もし「洗ってもシワになりにくく、アイロンがけが不要（ノンアイロン）」「洗ってもパンツの折り目（センタープレス）が消えにくい」「自分の体に完璧にフィットする」という条件をすべて満たすオーダースーツがあれば、今よりも自宅で洗う頻度は増えるか（または洗ってみたいか）という問いに対し、33.6％が「劇的に増えると思う（ぜひ着てみたい）」、38.6%が「やや増えると思う」と回答しました。合計で72.2%もの人が、究極のイージーケアと美しい仕立てが完全に両立したオーダースーツを求めていることが明らかになりました。

■アンケート調査 概要

調査主体：株式会社オンワードパーソナルスタイル

調査方法：インターネットアンケート

調査システム：Questant（株式会社マクロミル）

調査対象：全国の男女158 名

調査期間：2026年5月18日（月）～20日（水）

■“洗えないジレンマ”を解決する『KASHIYAMA』の洗えるオーダースーツ「COMFORT」

今回の調査から、手軽なケアを求めて洗えるスーツを購入したはずが、実際は「結局クリーニングに出している」「怖くて自宅では洗えていない」といった、理想と現実のギャップを抱えている実態が判明しました。「型崩れが怖い」「アイロンが面倒」という消費者のリアルな声に応えるため、『KASHIYAMA』では、見た目の“きちんと感”と、毎日着たくなる“快適さ”を兼ね備えたオーダースーツの開発にも注力しています。

高級ウールのような風合いでありながら、洗ってもシワになりにくい「防シワ性」と「吸水速乾性」を実現。さらに、オーダースーツならではの立体縫製で、洗濯を繰り返しても型崩れしにくく美しいシルエットをキープします。

■秘密は素材と仕立て。なぜ洗っても“上品なオーダースーツ”のままなのか？

『KASHIYAMA』の洗えるスーツが、ご自宅で洗っても美しい佇まいをキープできる理由は、素材と仕立ての双方における徹底したこだわりにあります。ウールのような上質で滑らかな風合いでありながら、洗ってもシワになりにくい「防シワ性」と「吸水速乾性」を両立。さらに、一般的な洗えるスーツにありがちな平坦な印象を払拭するため、テーラーならではの立体縫製技術と、水に強い保形芯地を採用しました。

「本当に自宅で洗って大丈夫？」というこれまでの洗えるスーツへの不安を払拭し、「しわになりにくい」「すぐ乾く」「なのに上質」をすべて満たした一着が、日常のビジネスシーンをより快適にアップデートします。

洗えるスーツの詳細はこちら：https://kashiyama1927.jp/feature/comfort/

■期間限定！洗えるスーツ「COMFORT」をお得に購入できる特別キャンペーン開催！

現在『KASHIYAMA』では、この圧倒的な着用体験を一人でも多くの方に体感していただけるよう、対象の洗えるスーツが期間限定で11,000円OFFとなる特別なキャンペーンを開催しています。既製服の洗えるスーツでは満足できなかった方にこそ、ぜひこの機会に『KASHIYAMA』の洗えるオーダースーツをお試しください。

■その他キャンペーン

【新ムービー公開｜スーパーサマーセール開催】

6月17日（水）に発表した新ムービーの公開を記念して、対象商品が最大50%OFFとなる、年間で最もお得な「スーパーサマーセール」を期間限定で開催します。キャンペーン期間中に、自分だけの1着をお得にご購入いただけます。

【学割の夏割 1着\19,800(税込)から】

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/gakuwari/

【初回購入限定20%OFF 1着\24,000から】

これからスーツを着る機会が増える方や、今まで既製品や、他社オーダーを着用されてきた方に『KASHIYAMA』だから提供できる価値を体験していただけるお得なキャンペーンです。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/1st_order/

【2着購入で20%OFF \48,000から】

メンズ・ウィメンズ・ビジネススーツ・礼服・セットアップと組み合わせ自由。 ご友人や同僚、ご家族、お一人でもご利用いただけます。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/pair_discount/?ctcid=n_2505_2buy

【フォーマル割 初回購入限定で1着\30,000から】

ブラックのフォーマルスーツが1着\30,000からお仕立ていただけます。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/formal/

■『KASHIYAMA』について

KASHIYAMAサイトはこちら :https://kashiyama1927.jp/

“オーダーメイドの民主化”を目指し、2017年10月よりオーダーメイドスーツの販売を開始。スーツの価格は\33,000（税込）からで、最新のCAD・CAMを導入した大連の自社グループ工場から直接自宅にお届けするファクトリー・トゥ・カスタマー(F2C)により、最短1週間での納品を実現しています。全国にある70以上の店舗に加え、自宅やオフィスへの出張採寸も行っており、2着目からはオンラインストアでのオーダーも可能です。メンズではクラシックスーツ以外に機能性に優れた「コンフォート」、カスタムメイド・セットアップの「EASY」をはじめ、フォーマルウェア、高品質な日本製のオーダーシャツを展開。ウィメンズでは、ジャケット7型、スカート４型、パンツ4型、ワンピース２型のほか、高品質なオーダーシャツ・ブラウスをラインアップしています。

■「KASHIYAMA PREMIUM」について

「KASHIYAMA PREMIUM」MENは、ロロ・ピアーナやゼニア、カノニコなどの有名な海外インポート生地、良質な国産生地を厳選し、熟練の職人による国内縫製にこだわりながら、縫製工場とのデジタル連携により最短12日の短納期を実現しました。「Henry Poole（ヘンリープール）」をはじめとする世界的な名門テーラーともライセンス契約を締結し、至高のスタイルを提供します。「KASHIYAMA PREMIUM」MENは百貨店チャネルにて、全国26店舗で展開しています。

「KASHIYAMA PREMIUM」MENサイトはこちら：https://kashiyama1927.jp/premium/men/

「KASHIYAMA PREMIUM」WOMENは、百貨店の顧客層に注目し、女性のライフスタイルや価値観の変化を最前線で捉えてきた伊勢丹新宿店ファインクローズと共創しました。“装いのルールは守りながらも自分らしさを表現できる女性のためのオーダースーツ”を目指し、あらゆる

キャリアシーンに寄り添うプレミアムラインを展開します。「KASHIYAMA PREMIUM」WOMENは伊勢丹新宿店のみで展開しています。

「KASHIYAMA PREMIUM」WOMENサイトはこちら：https://kashiyama1927.jp/premium/women/

□『KASHIYAMA』公式インスタグラム

MEN https://www.instagram.com/kashiyama1927_official/

WOMEN https://www.instagram.com/kashiyama1927ws_official/

□『KASHIYAMA』公式TikTok

MEN https://www.tiktok.com/@kashiyama1927

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