株式会社ナムコミュニケーション

『 NAMU X Summer Day 2026 』実施のお知らせ

株式会社ナムコミュニケーションでは、昨年実施し好評をいただいた夏季特別施策《 NAMU X Summer Day 》を、本年はさらに内容をアップデートした形で実施いたします。

近年、猛暑の長期化・深刻化が進む中、企業には社員一人ひとりの健康と安全を守る新たな働き方への対応が求められています。

ナムコミュニケーションでは、“生産性”と“ウェルビーイング”の両立を目指し、より柔軟で快適な就労環境の実現に向けて、『 NAMU X Summer Day 2026 』を推進してまいります。

■『 NAMU X Summer Day 2026 』実施概要

1. 実施期間

2026年7月1日（水）～ 8月31日（月）

なお、9月・10月につきましても、気温や気候状況を踏まえながら、柔軟にテレワーク勤務を継続実施していく予定です。

2. 対象

ナムコミュニケーション全社員（契約社員・パート・アルバイトを含む）

3. 実施内容

・夏季期間中は、全面テレワークを推奨

（毎週月曜日は通常出勤日）

・対面での顧客訪問については、オンライン会議への切り替えを推奨

・気候状況や業務内容に応じ、柔軟かつ効率的な働き方を推進

■導入背景

記録的な猛暑が続く近年、働く環境そのものの見直しは、企業にとって重要な経営課題の一つとなっています。

ナムコミュニケーションでは、昨年実施した《 NAMU X Summer Day 》をさらにgrade upし、社員の健康維持・安全確保に加え、生産性向上や働き方の多様化にもつながる新しいワークスタイルとして展開いたします。

社員が安心して最大限のパフォーマンスを発揮できる環境づくりを通じ、持続可能な企業成長を目指してまいります。

■今後の展望

ナムコミュニケーションは、変化し続ける社会環境や働き方に柔軟に対応しながら、社員一人ひとりのウェルビーイング向上と企業価値向上の両立を追求してまいります。

今後も、時代に即した新しい働き方の創造を通じて、より魅力ある企業文化の醸成に取り組んでまいります。

皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。