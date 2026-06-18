「第3回 ブルーエコノミー日本サミット」開催報告のお知らせ

一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構

海に囲まれた海洋国家である日本において、「ブルーエコノミー大阪モデル」の実現に向け、海業、ブルーカーボン、海洋教育、ブルーインバウンドなどを通じた新たな地域成長戦略や、産学官連携による事業創出、持続可能な海洋社会の実現に向けた取り組みについて提言が行われました。また、「第45回全国豊かな海づくり大会～魚庭（なにわ）の海おおさか大会～」を契機とした海洋振興の可能性についても意見が交わされました。

第1部では、公益財団法人笹川平和財団理事長・角南篤氏、大阪府漁業協同組合連合会会長・岡修氏、株式会社商船三井顧問・野間康史氏、「第45回全国豊かな海づくり大会～魚庭（なにわ）の海おおさか大会～」実行委員会事務局・讃岐光夫氏による講演が行われ、海洋環境の保全と経済発展の両立、海業の振興、ブルーエコノミーの可能性について多角的な提言がなされました。

第2部では、東大阪市長・野田義和氏を交えたパネルディスカッションが行われ、自治体・企業・研究機関の連携による大阪湾の魅力向上や海洋産業の発展について活発な意見交換が行われました。閉会後のネットワーキングでは参加者同士の交流も深まり、本サミットは、大阪・関西から日本、そして世界へと共創の輪を広げ、持続可能な海洋社会の実現とブルーエコノミーの推進に向けた新たな展開につながる機会となりました。

本サミットの「開催報告」を下記に掲載しております。

■公式WEBサイト・一般社団法人 夢洲新産業・都市創造機構(https://yumeshimakikou.org/)

■開催報告・第3回 ブルーエコノミー日本サミット(https://yumeshimakikou.org/wp-content/uploads/bulekaisia.pdf)

第１部

講演

登壇者の皆様会場の様子公益財団法人笹川平和財団理事長 昭和音楽大学・昭和音楽大学短期大学部 学長 角南 篤氏

大阪・関西万博のレガシーを活かした「ブルーエコノミー大阪モデル」を提唱。海業、ブルーカーボン、海洋教育などを通じた新たな地域成長戦略の可能性を示しました。

大阪府漁業協同組合連合会 会長 岡 修氏

「第45回全国豊かな海づくり大会～魚庭（なにわ）の海おおさか大会～」を契機に、大阪の海と漁業の魅力を全国へ発信。海業の推進やスマート水産業の取り組みを通じた持続可能な漁業の未来について語りました。

第45回全国豊かな海づくり大会実行委員会事務局 事務局次長 讃岐 光夫氏

「第45回全国豊かな海づくり大会～魚庭（なにわ）の海おおさか大会～」の開催意義を紹介。

環境保全や自然体験学習の重要性とともに、オール大阪で豊かな海を未来へ継承する取り組みへの期待を示しました。

株式会社商船三井 顧問 関西地域担当 野間 康史氏

ブルーエコノミー共創分科会の取り組みを紹介し、海業やクルーズ、食、環境資源を活かした「ブルーインバウンド」の可能性を提言。産学官連携による事業創出とブルーエコノミー大阪モデルの実現に向けた方向性を示しました。

第２部 パネルディスカッション

パネルディスカッションの様子

第2部では、東大阪市長・野田義和氏を交えたパネルディスカッションが行われ、自治体・企業・研究機関の連携による大阪湾の魅力向上や海洋産業の発展について活発な意見交換が行われました。

本サミットは、「第45回全国豊かな海づくり大会～魚庭（なにわ）の海おおさか大会～」を契機に、大阪湾の魅力や海の価値を広く発信するとともに、持続可能な海洋社会の実現とブルーエコノミーの推進に向けた新たな挑戦が動き出す契機となりました。

【参考情報】

◆第45回全国豊かな海づくり大会 ～魚庭（なにわ）の海おおさか大会～

https://yutakana-umidukuri-pref-osaka.jp/

【 お問い合わせ先 】

一般社団法人 夢洲新産業・都市創造機構

530-0001 大阪市北区梅田３丁目４番５号 毎日新聞ビル８階

公式サイト：https://yumeshimakikou.org

電話番号： 06-6136-8803

メール：info-yume@yumeshimakikou.com