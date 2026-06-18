【出展のお知らせ】“自然に身体が動く”トレーニングシステム「TANO」を「盛岡の介護展2026」で紹介

TANOTECH株式会社

TANOTECH株式会社は、2026年6月28日（日）に岩手県盛岡市で開催される「盛岡の介護展2026」に出展し、非接触・非装着型センサーを活用した介護・福祉向けトレーニングシステム「TANO」を展示いたします。

「盛岡の介護展2026」では、介護や健康、これからの暮らしに役立つ情報を、 セミナーや展示、体験・相談コーナーを通じてお届けします。

会場では、岩手医科大学の専門医による講演や、介護用品・健康関連サービスの展示、体験・相談コーナーなどが予定されており、地域の皆さまをはじめ、介護・医療に関わる方々にも役立つ情報が紹介されます。

岩手県でも高齢化が進む中、健康寿命の延伸や介護予防への関心が高まっています。

地域で安心して暮らし続けるための取り組みが広がる中、TANOがその一助となればと考えています。

会場では、「TANO」の前に立つだけで姿勢測定や、自然と身体が動き出すトレーニング体験を気軽にお試しいただけます。



【イベント情報】

イベント名：盛岡の介護展2026

日 時：2026年6月28日（土）10:00～17:00

場 所：第1会場 岩手教育会館（岩手県盛岡市大通1-1-16）

※TANOは1階・ふれあいギャラリーにて体験できます

盛岡駅から徒歩で約16分、

盛岡駅よりバス（でんでんむし）左回りにて「盛岡城跡公園」下車すぐ

第2会場 リハビリホームボンセジュール菜園（岩手県盛岡市菜園1-2-20）

第1会場より徒歩約2分

内 容：岩手医科大学の専門医による基調講演、専門家によるセミナー、

相談・体験・展示コーナー 等

入場無料

＊基調講演、セミナーは前日までにご予約ください。

相談・体験・展示は予約不要です。

主 催：株式会社岩手日報社 、株式会社ベネッセスタイルケア

後 援：岩手医科大学附属病院 脳卒中・心臓病等総合支援センター

公式サイト：https://kaigo.benesse-style-care.co.jp/lp/service/kaigoten

「TANO」は、非接触・非装着型センサーを活用し、画面前に立つだけで身体を動かしながら楽しめる次世代の介護・福祉トレーニングシステムです。

運動・口腔・認知機能など300種類以上の多彩なコンテンツを搭載し、ゲーム感覚で取り組めることで、高齢者の“やってみたい”という意欲を引き出し、自発的な参加を促進します。

身体の動きや表情に反応する直感的な操作性により、高齢者や障がい者の方でも無理なく参加できるほか、椅子に座ったまま楽しめるコンテンツや、複数人で一緒に盛り上がれるプログラムも多数搭載しています。

また、介護スタッフの負担軽減や、レクリエーション・機能訓練の効率化にもつながることから、現在は国内外500か所以上の福祉施設、病院、教育機関などで活用されています。

介護予防や健康づくりへの関心が高まる盛岡エリアにおいて、地域の皆さまが“楽しく自然に身体を動かせる”新しい介護テクノロジーとして、ぜひ会場で「TANO」をご体験ください。

【お問合せ】

「盛岡の介護展2026」のご予約・お問合せはお電話で

電話番号：0120-02-3715（ベネッセのお客様相談室）

受付時間：9：00～18：00（土・日・祝日含む毎日）

https://kaigo.benesse-style-care.co.jp/lp/service/kaigoten

【TANOへのお問い合わせ先】

TANOTECH株式会社

https://tanotech.jp/contact