数々のヒット曲を手掛けるK-POPクリエイター、SooyoonとCOMEによるスペシャルコラボ「Sooyoon & COME」、今夏必聴のシングル「White Tee Girl」を7月8日にリリース

株式会社ヒルストン・エンタープライズ

これまで日韓のトップアーティストたちに多数の楽曲を提供し、数々のヒット曲を送り出してきたクリエイター、Sooyoon（キム・スユン）、COME（キム・ジョンミョン）による、注目のコラボレーション「Sooyoon & COME」（スユン・アンド・カム）が、今夏必聴の“K-POP × J-POP” サマーチューン「White Tee Girl」を7月8日にデジタルリリースいたします。

■ リリース情報

アーティスト名： Sooyoon & COME（スユン・アンド・カム）

作品名： White Tee Girl（ホワイト・ティー・ガール）

リリース日： 2026年7月8日（水）

配信プラットフォーム： 各種主要音楽配信サービス

■ メンバー

・Sooyoon（キム・スユン）

米国カリフォルニア育ち。ロックバンド「Royal Pirates」のドラマーとして2013年に韓国でメジャーデビューを果たし、日韓で活躍。2017年のバンド解散後は作詞・作曲家としての活動を本格化。ノスタルジックで優しいメロディを得意とし、日韓の主要音楽チャートで上位を獲得した数々のヒット曲を手掛けている。本年5月にソロとしての最新シングル「Like Butterflies」をリリースした。https://youtu.be/4gKe-eXV1Ts?si=gA7-9k01NtLa5IKx

【主な楽曲提供】

JO1： 「BE CLASSIC」（作詞・作曲）※オリコン主要3部門全てで1位獲得

INI： 「ONE」（作詞）※オリコン週間シングルランキング1位

NEXZ： 「O-RLY? (Japanese Ver.)」（作曲）※Billboard Japan CDアルバムセールス1位

WEi： 「Maldives」（作詞・作曲）※オリコンデイリーチャート1位

その他、Eclipse（ドラマ『ソンジェ背負って走れ』OST「シャワー」作詞・作曲）、CNBLUE、SF9、P1Harmonyなど多数のアーティストへ楽曲を提供。

★Sooyoon インスタグラム : https://www.instagram.com/sooyoon_kim?igsh=MXBseTVidXlnOHV2eA==

・COME（キム・ジョンミョン）

声楽家の両親のもとで育ち、2012年にデビュー。その後、「Zomay」名義でプロデューサー、作詞・作曲家として活動の場を拡げる。R&Bをベースとした洗練された音作りを得意とし、アーティストプロデュースや多くの企業CMソングの制作も担当。2025年にaespaのKARINAが出演し、総再生1億回を突破して話題となったCMのタイアップソング「Entwine」を、本年5月にソロとしてリリースした。https://youtu.be/Ed2qIc61nHA?si=4e5yuQhXdLqtEByk

【主な楽曲提供】

JO1： 「Sugar」（作曲）

ASTRO： アルバム『All Yours』『Switch On』収録楽曲（作曲・編曲）

GOT7： アルバム『Flight Log: Arrival』収録楽曲（作曲・編曲）

CMソング実績： サムスン（Galaxy／Z Flip等）、ポカリスエット、ヒュンダイカード、新韓ライフなど大手企業のCMソングを多数制作。

★COME インスタグラム : https://www.instagram.com/come_zomay?igsh=MXhucnAxdmluODZpMQ==

スユン(左)、カム(右)

■ 今後の出演情報

【ラジオ】

番組名： J-WAVE（81.3FM）『COMMON GROUND』

日時： 2026年6月27日（土）27:00～（28日午前3:00～）

【イベント】

イベント名： GMO渋谷エンタメ祭

日時： 2026年7月11日（土）午後(※時間は未定)

会場： 代々木公園 野外ステージ

イベント名： 埼玉 MUSIC＆FOOD FESTIVAL 2026

日程： 2026年8月9日（日) ※時間は未定

会場： 川口総合文化センター・リリア

【ソロライブ】

公演名： Sooyoon Solo Live in Shibuya

日時： 2026年7月16日（木） 開場 19:00 ／ 開演 19:30

会場： 7th FLOOR（東京都渋谷区円山町2-3 O-WESTビル7F）

■本件に関するお問い合わせ先

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contact@hillstoneenterprise.com