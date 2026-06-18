売れるネット広告社グループ(9235)、EO Kyushu Award 2026において「売上高成長率部門」および「正社員雇用増加数部門」をダブル受賞

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：植木原宗平、東証グロース市場：証券コード9235、以下「当社」）は、2026年６月に開催された「EO Kyushu Award 2026」において、「売上高成長率部門」および「正社員雇用増加数部門」を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

今回の受賞は、当社グループが推進してきた積極的な事業拡大戦略および人材投資が高く評価されたものであり、「売上高成長率部門」と「正社員雇用増加数部門」の２部門を同時受賞するという栄誉を獲得いたしました。

1. 受賞内容

（１）売上高成長率部門 受賞

当社グループは、既存事業の成長に加え、M&Aおよび新規事業開発を積極的に推進することで、持続的な売上成長を実現してまいりました。

今回の受賞は、当社グループが推進する「既存事業の成長」「M&Aによる成長」「新規事業による成長」を融合した成長戦略の成果が評価されたものと考えております。

（２）正社員雇用増加数部門 受賞

当社グループは、事業拡大に伴い積極的な採用活動を推進するとともに、人材育成および組織基盤の強化に取り組んでまいりました。

企業成長の源泉は人材であるとの考えのもと、営業、マーケティング、システム開発、管理部門など幅広い領域で採用を強化し、事業成長と雇用創出の両立を実現しております。

今回の受賞は、こうした継続的な人材投資および組織強化の成果が評価されたものと考えております。

２．受賞の背景 ～当社グループの成長戦略について～

当社グループは、「既存事業の成長」「M&Aによる成長」「新規事業による成長」を融合した独自の成長戦略を推進しております。

主力事業であるD2C（ネット通販）支援事業の成長に加え、モバイル通信事業、AI関連事業、グローバル事業、暗号資産関連事業などの成長市場へ積極的に進出するとともに、M&Aを活用した事業領域の拡大を推進しております。

また、事業成長を支えるための人材採用・育成にも積極的に取り組み、グループ全体の競争力向上を図っております。

今回の受賞は、このような総合的な成長戦略が評価された結果であると考えております。

３．今期M&A戦略の進捗について

当社グループは、「戦略的同規模M&Aモデル」を成長戦略の中核に据え、前期のグループ売上高と同規模水準のM&Aを継続的に実施することで、非連続な成長の実現を目指しております。

今期は、「SOBAプロジェクト（子会社化済）」・「ADWAYS CHINA／ASIA（子会社化済）」・「株式会社Step y's（基本合意）」・「パロットビーク株式会社（基本合意）」・「株式会社ライト（基本合意）」の計５件のM&Aを推進しており、これらの案件により新たにグループへ参画する企業の売上高は合計約25億円規模となる見込みです。

その結果、当社グループは2025年７月期の売上高15.6億円から、2027年７月期以降は売上高43.8億円規模の企業グループへ成長する見込みであります。

また、これらの案件はすべて黒字企業であり、売上規模の拡大のみならず、グループ全体の収益力向上にも大きく寄与する見込みです。

当社グループは今後も、戦略的同規模M&Aモデルを推進し、持続的かつ非連続な成長の実現を目指してまいります。

４．EO Kyushuについて

EO（Entrepreneurs' Organization）は、1987年に設立された世界最大級の起業家ネットワークであり、世界各国の起業家が相互に学び、成長し、経験を共有することを目的として活動しております。

EO Kyushuは、九州に本社を構える起業家を中心に構成されるチャプターであり、メンバー企業の成長促進と地域経済の発展に貢献することを目的として活動しております。

EO Kyushu Awardは、加盟企業の中から優れた経営実績や成長成果を挙げた企業および経営者を表彰するものであり、九州地域を代表する起業家表彰制度の一つとして高い評価を受けております。

●EO Kyushuのサイト

https://eokyushu.org/

５．今後の展望

当社グループは、今後も「既存事業の成長」「M&Aによる成長」「新規事業による成長」を融合した成長戦略を推進し、さらなる事業拡大と企業価値向上を目指してまいります。

また、AI、モバイル通信、グローバル事業、暗号資産関連事業などの成長市場への投資を継続するとともに、優秀な人材の採用・育成を通じて持続的な成長基盤を強化してまいります。

当社グループは、2028年を目途とした売上高100億円規模の企業グループの実現（Ureru100）を目指しており、今回のダブル受賞を励みとして、その実現に向けた取り組みをさらに加速してまいります。

今後は、将来的なプライム市場上場も視野に入れながら、さらなる企業価値向上および時価総額の拡大に取り組んでまいります。

今後も株主・投資家の皆様をはじめとするすべてのステークホルダーの皆様のご期待に応えるべく、さらなる成長と企業価値向上に努めてまいります。

以 上

社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）

東京オフィス

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階

TEL：03-6459-0562 FAX：03-6459-0563

福岡オフィス（本社）

〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階

TEL：092-834-5520 FAX：092-834-5540

代表者：代表取締役社長CEO 植木原宗平

設立日：2010年1月20日

URL ：https://group.ureru.co.jp

Facebook ：https://www.facebook.com/ureru

＜リリースに関するお問い合わせ＞

売れるネット広告社グループ株式会社 執行役員 後藤祐弥

E-MAIL ：goto@ureru.co.jp

TEL ：092-834-5520