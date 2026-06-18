雨の日に履けるBIRKENSTOCK。雨の日も足にやさしく、エフォートレスに。

Birkenstock Japan 株式会社

予期せぬ雨や降り続く雨が増える季節に、BIRKENSTOCKから今季も水に強く、雨の日も気軽に心地よく過ごせるシューズが勢揃いしました。

軽量さとカラフルなバリエーションが魅力のEVA素材を用いたシリーズには、定番のダブルストラップサンダルARIZONA(アリゾナ)はもちろん、カジュアルな装いに合わせやすいGIZEH(ギゼ)や、雨の日もプラットフォームソールで足元をスタイリッシュに演出するFlorida III EVA(フロリダIII EVA)、クリアバックルが印象的に輝くBig Buckle(ビッグバックル)モデルなど、スタイルやシーンに合わせて選べる豊富なラインナップが揃います。

さらに、アウトドアでも活躍する機能性を備えたMOGAMI(モガミ)シリーズは、水辺のアクティビティにも対応しながら、洗練されたデザインで街のスタイルにも自然に馴染みます。

いずれも雨の日はもちろん、晴れの日も足元を軽やかに彩りながら、解剖学に基づくBIRKENSTOCKならではの形状で履き心地も抜群です。

雨に濡れてもさっと拭くだけでお手入れできる気軽さは、雨の日も、空模様に迷う朝にも、足元に悩む日の最高の選択肢に。

雨の日にもBIRKENSTOCKを。公式オンラインでぜひご覧ください。

https://www.birkenstock.com/jp/campaign/rainy-season/

Arizona EVA 各7,700円 (全11色)

Gizeh EVA 各7,700円 (全4色)

Florida III EVA Flex Platform 各8,800円(全6色)

Madrid Big Buckle EVA 各9,350円 (全4色)

Mogami Terra 2 Strap 各14,300円 (全3色)

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