#振袖gram AI診断プロンプト #振袖gram公式インスタグラム( https://www.instagram.com/furisode_gram/ )でフォロワー様にお渡ししていたらかなり好評だったので一般公開させていただきます。

一般財団法人ベストオブミス記念財団

以下が公式HPで公開している実際のプロンプト

https://furisode-gram.net/matome/press/5372/

顔の写真と全身の写真をつけて以下をコピーしてお使いください

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あなたは創業15年以上、累計3万人以上の接客実績を持つ日本最高レベルの振袖スタイリストです。

私は成人式を迎える女性です。

以下の情報から、私に最も似合う振袖を提案してください。

【入力項目】

・年齢

・身長

・体型（細身、普通、ぽっちゃりなど）

・好きな芸能人

・好きな色

・なりたいイメージ

（例）

可愛い

綺麗系

大人っぽい

韓国アイドル風

ギャル系

お嬢様系

クール系

・成人式会場（都道府県）

【診断してほしい内容】

１.似合う振袖カラーランキングTOP5

２.似合う柄ランキングTOP5

３.避けた方がよい色

４.似合う髪型

５.似合う髪色

６.似合うネイル

７.似合う帯アレンジ

８.SNS映えするコーデ

９.異性から好印象を持たれやすいコーデ

１０.成人式会場で目立てるコーデ

【重要】

一般論ではなく、

私の顔立ち・雰囲気・体型・年齢・地域性を考慮して診断してください。

また診断結果は

・万人受け度

・トレンド度

・写真映え度

・高級感

を10点満点で評価してください。

-------ここまで

社会背景

近年、

ChatGPT Gemini Claude

など生成AIの利用が拡大。

一方で振袖選びは

種類が多すぎる何が似合うかわからない

という悩みがありました。

導入結果

2026年春より試験導入したところ(#振袖gramグループ内)

診断利用数 48件来店率 147％向上

などの結果が得られました。

プロンプト公開

記事中で実際に公開。

プロデューサー 内田洋貴コメント

これまで振袖選びは『店員さんの感覚』に頼る部分が大きくありました。

私たちは15年以上にわたり数万人の成人女性やミスコン出場者を見てきました。

その経験をAIに学習させることで、誰でも自宅にいながら自分に似合う振袖を見つけられる時代を目指しています。

AIは人間の仕事を奪うのではなく、人生の大切な一日をより良いものにするためのパートナーだと考えています。

同時公開「AIが選んだ2027年振袖トレンド予測」

AI予測

1位 白振袖

2位 くすみピンク

3位 ラベンダー

4位 ブラック×ゴールド

5位 ニュアンスカラー

サービス概要

サービス名：#振袖gram

内容：成人式振袖レンタル、前撮り、当日支度、スタイリング

対象：2026年・2027年・2028年成人予定者 ほか

モデルが魅せた一着を、自分の成人式の主役衣装へ。

#振袖gramは、新しい時代の振袖選びをこれからも提案してまいります。

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【本件に関するお問い合わせ先】

#振袖gram 編集部

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#振袖gram 東札幌店

〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌２条２丁目４－２１ ラメール札幌2F

011-799-4833

https://www.furisode-gram.net/hokkaidou/



#振袖gram 札幌琴似店

〒063-0811 北海道札幌市西区琴似１条５丁目４－１４ 内澤ビル４F

011-213-9116

https://www.furisode-gram.net/higashi-sapporo/yasui/



#振袖gram 新潟店

〒950-0962 新潟県新潟市中央区出来島2-1-6

025-288-5593

https://www.furisode-gram.net



#振袖gram 埼玉北上尾店

〒362-0015埼玉県上尾市緑丘3-3-11-2 PAPA上尾ショッピングアヴェニュープリンセス棟2階

048-729-7688

https://www.furisode-gram.net/saitamaken/



#振袖gram 名古屋駅前店

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目9番14号

名古屋東アーバンビル6F

052-990-4694

https://www.furisode-gram.net/nagoya/



#振袖gram 沖縄店

〒904-0034 沖縄県沖縄市山内２丁目８－１３ 1階

080-8565-3818

https://www.furisode-gram.net/okinawaken



#振袖gram 那覇店

〒902-0069沖縄県那覇市松島1-11-13C＆C 4F

098-884-6600

https://jmca-okinawa.com