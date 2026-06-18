【聖林公司】2026 SUMMER SALEを7月1日（水）0時より「SEILIN ONLINE SHOP」で先行開催！店舗は「HIMALAYA」「DELUXE JAPAN」にて7月3日（金）スタート

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株式会社 聖林公司


株式会社 聖林公司（セイリンコウシ）が運営するファッション通販サイト「SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/shop/goods/search.aspx?keyword=&type=&rules=3&brand=&brand_name=&color=&sort=0&stock=0&image_type=0&is_main=1&ps=40&search=x&min_price=0&max_price=450000&utm_medium=corp&utm_source=news&utm_campaign=2026summer_sale)」にて、2026年7月1日（水）0時よりサマーセールを先行スタートします。
実店舗のセールは、特設会場「HIMALAYA(https://sale.hrm.co.jp/?_gl=1*dl90qc*_ga*NTg0NDExNjE1LjE3Nzk0Mjg3NzI.*_ga_082VT3SK6Y*czE3ODE1NzgxNjQkbzM4JGcxJHQxNzgxNTc4MzI5JGo2MCRsMCRoMA..#himalaya)」および「DELUXE JAPAN(https://sale.hrm.co.jp/#deluxejapan)」にて7月3日（金）より開催します。


〈HOLLYWOOD RANCH MARKET〉〈BLUE BLUE〉〈BLUE BLUE JAPAN〉〈HIGH! STANDARD〉をはじめとした人気ブランドが参加する夏のセールイベントです。



【開催店舗】


◆SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/shop/goods/search.aspx?keyword=&type=&rules=3&brand=&brand_name=&color=&sort=0&stock=0&image_type=0&is_main=1&ps=40&search=x&min_price=0&max_price=450000&utm_medium=corp&utm_source=news&utm_campaign=2026spring_sale)◆


開催期間：7月1日（水）0:00 ～



◆HIMALAYA(https://sale.hrm.co.jp/?_gl=1*dl90qc*_ga*NTg0NDExNjE1LjE3Nzk0Mjg3NzI.*_ga_082VT3SK6Y*czE3ODE1NzgxNjQkbzM4JGcxJHQxNzgxNTc4MzI5JGo2MCRsMCRoMA..#himalaya)◆


開催期間：2026年7月3日（金）～7月12日（日）
住所：東京都渋谷区猿楽町30-8 育良ビルB1F


電話番号：03-3461-4391（期間中のみ）
〈店舗の運営について〉


7月3日（金） 11:00～19:00


7月4日（土）、5日（日） 10:00～19:00


7月6日（月）～9日（木） 休業


7月10日（金） 11:00～19:00


7月11日（土）、12日（日） 10:00～19:00



※セール期間中は、混雑状況により店内滞在時間を45分までとさせていただく場合がございます。また、入場制限を実施する場合がございます。
※「HIMALAYA」でのセール終了後は、「DELUXE JAPAN」にて継続してセールを開催いたします。



◆DELUXE JAPAN(https://sale.hrm.co.jp/?_gl=1*dl90qc*_ga*NTg0NDExNjE1LjE3Nzk0Mjg3NzI.*_ga_082VT3SK6Y*czE3ODE1NzgxNjQkbzM4JGcxJHQxNzgxNTc4MzI5JGo2MCRsMCRoMA..#deluxejapan)◆


開催期間：7月３日(金)～7月26日(日)
住所：東京都目黒区青葉台1-5-21


電話番号：03-5784-2381


営業時間：12:00～19:00


〈店舗運営について〉


下記日程のみ営業時間を変更いたします。


7月4日（土）、5日（日）、7月11日（土）、12日（日）


11:00～19:00


※〈DELUXE JAPAN〉ではSAMPLE SALEを開催いたします。




◆実店舗来店購入特典◆


・25,000円以上お買い上げのお客様は、どなたでも購入金額からさらに10％OFFいたします。


・10,000円以上お買い上げの会員様は、会員ランクに応じてさらに5～15％OFFいたします。


※対象店舗：「HIMALAYA」「DELUXE JAPAN」



会員登録サービスの詳細は専用ページ(https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/about_member.aspx?utm_medium=corp&utm_source=news&utm_campaign=2026spring_sale&_gl=1*tox577*_gcl_aw*R0NMLjE3NzAzMzk1OTkuQ2owS0NRaUFuSkhNQmhEQUFSSXNBQnI3Yjg3LWJVdGM2dHY2dEJoVUdEMFdQdnVleko1eVB0ZU10WGRFRF9tVlZGaEl4eWljTVg2RGliRWFBcmd1RUFMd193Y0I.*_ga*MTU0NTMxOTAyNi4xNzY5MTU5NjQw*_ga_082VT3SK6Y*czE3Nzc1MzEyMDUkbzE3MCRnMSR0MTc3NzUzMTIxMiRqNTMkbDAkaDA.)をご覧ください。


セールの詳細は「2026 SEILIN SUMMER SALE(https://sale.hrm.co.jp/?_gl=1*dl90qc*_ga*NTg0NDExNjE1LjE3Nzk0Mjg3NzI.*_ga_082VT3SK6Y*czE3ODE1NzgxNjQkbzM4JGcxJHQxNzgxNTc4MzI5JGo2MCRsMCRoMA..)」特設ページをご覧ください。


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