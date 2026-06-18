塾選、塾検索・比較サイトにおける年間累計訪問数 No.1を獲得

株式会社DeltaX

株式会社DeltaX（本社：東京都千代田区、代表取締役：黒岩 剛史）が運営する塾選びサービス『塾選』は、2025年4月～2026年3月のSimilarWeb調査において、「塾検索・比較サイトにおける年間累計訪問数 No.1」となりましたので、お知らせいたします。

また、今回のNo.1獲得を記念し、2026年7月31日（金）まで「入塾お祝いキャンペーン」を実施しています。本プログラムでは、対象条件を満たした方に最大10,000円分のAmazonギフトカードをプレゼントします。

今後も『塾選』は、保護者や生徒が自分に合った学習塾を納得して選べるよう、情報の充実と比較検討しやすいサービス体験の向上に取り組んでまいります。

※2025年4月～2026年3月、SimilarWeb調べ。

No.1の背景にある、塾選のサービスづくり

この度、『塾選』は2025年4月～2026年3月のSimilarWeb調査において、「塾検索・比較サイトにおける年間累計訪問数 No.1」を獲得しました。

この背景には、サービス開始以来、保護者や生徒の塾選びに向き合い、比較検討しやすい情報と導線を整えてきたことがあります。『塾選』では、全国の学習塾情報に加え、各教室の特徴やコース情報、通塾経験者による口コミなどを掲載し、塾ごとの情報を多面的に確認できる環境を整えています。

検索面では、地域名や最寄り駅、現在地からの検索に加え、塾名・志望校名から探せる導線も用意しています。目的や検討状況に応じて候補を探し、口コミや教室情報を確認しながら、気になる塾にはサイト上から資料請求や体験授業の申し込みまで行うことができます。

こうした、候補探しから比較検討、その先の問い合わせまでを一連で進められるサービス体験が、多くの保護者や生徒にご利用いただく基盤となっています。

今後も『塾選』は、保護者や生徒が自分に合った学習塾を納得して選べるよう、塾選びに必要な情報の充実と、比較検討しやすいサービス体験の向上に取り組んでまいります。

※2025年4月～2026年3月、SimilarWeb調べ。塾検索・比較サイトにおける年間累計訪問数。

No.1獲得を記念し、「入塾お祝いキャンペーン」を７月31日まで実施中

今回のNo.1獲得を記念し、『塾選』では「入塾お祝いキャンペーン」を実施しています。

本プログラムは、2026年6月1日（月）から2026年7月31日（金）までに『塾選』から学習塾へお問い合わせいただき、お問い合わせ日から90日以内に入塾のうえ、指定フォームから申込を完了した方を対象としたキャンペーンです。

対象条件を満たした方には、最大10,000円分のAmazonギフトカードをプレゼントします。詳細や応募については以下のページをご確認ください。

入塾お祝いキャンペーン :https://bestjuku.com/supportprogram/塾選（ジュクセン）の入塾お祝いプログラムの紹介と申込みページです。2026年6月1日（月）から2026年7月31日（金）までに『塾選』から申込を完了した方を対象としたキャンペーンです。

▪️プログラム名：入塾お祝いプログラム

▪️対象期間：2026年6月1日（月）～2026年7月31日（金）に『塾選』からお問い合わせ

▪️対象者：『塾選』から学習塾へお問い合わせ後、お問い合わせ日から90日以内に入塾し、指定フォームから申込を完了した方

▪️特典：最大10,000円分のAmazonギフトカード

塾選とは

『塾選』サービスサイトURL：https://bestjuku.com

『塾選』 は、学習塾を探しているお子様やその保護者の方向けに「塾選び」をサポートする学習塾検索サイトです。全国の地域名や最寄り駅から絞り込んだ上で、各学習塾の特徴や、教室情報・各コース情報などのほか、通塾経験のある生徒やそのご家族から多数投稿されている口コミ情報を読むことで、検討中の塾の「リアル」がわかり、ご自身の目的や希望に合う塾を探し出すことができます。

108,995教室の学習塾情報を掲載しております。（2026年6月18日時点）

また、興味を持った塾に対して、資料請求や体験授業の申し込みもサイト上から無料で行うことができます。塾を検討されている方向けに「塾選びのガイドブック」として、すぐに役立つ編集記事も多数掲載しております。

会社概要

社名：株式会社DeltaX（デルタエックス）

本社所在地：〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 19F

代表取締役：黒岩 剛史

設立： 2022年6月10日

事業内容： 学習塾、進学に関する情報提供

HP：https://delta-x.co.jp