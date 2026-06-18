Shopify でサイズ表やガイドをテーブル表示できるアプリ「シンプル商品ページテーブル｜お手軽サイズ表・ガイド・HTML」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプル商品ページテーブル｜お手軽サイズ表・ガイド・HTML」をリリースしました。

本アプリは、2026年6月2日 10:00 に正式公開いたしました。

本アプリは、Shopify ストアの商品ページにサイズ表やガイド、仕様表などのテーブルをノーコードで簡単に追加できるアプリです。カンマ区切りでデータを入力するだけで、見やすいテーブルが自動生成されます。

背景色・文字色・フォントサイズ・ヘッダー位置など、テーブルのデザインを自由にカスタマイズでき、ストアのブランドイメージに合わせた表示が可能です。また、Shopify の商品メタフィールドと連携することで、商品ごとに異なるテーブルデータを動的に表示することもできます。

料金は Basic Plan ＄3.99/月で、7日間の無料体験が可能です。年払いをお選びいただくと実質2ヶ月分が無料になります。

▼ アプリストア

https://apps.shopify.com/ur-size-chart-guide-table?locale=ja

▼ ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-139-ur-table-app/guide

■ Shopify とは

Shopifyは、世界175ヶ国100万ショップ以上で利用されているECプラットフォームです。低コストで本格的なネットショップを開設でき、豊富なデザインテンプレートやアプリによる機能拡張が可能です。日本でも多くのブランドやショップがShopifyを活用してオンラインストアを運営しています。

■ 「シンプル商品ページテーブル｜お手軽サイズ表・ガイド・HTML」について

商品ページにサイズ表を配置して、お客様の購入前の不安を解消できます。

「シンプル商品ページテーブル｜お手軽サイズ表・ガイド・HTML」は、Shopify ストアにテーブル（表）を簡単に追加できるアプリです。アパレルショップのサイズ表、家具・家電の仕様表、食品の栄養成分表など、さまざまな用途でテーブルを活用できます。コーディングの知識は一切不要で、カンマ区切りでデータを入力するだけで美しいテーブルが完成します。テーマのどのページにもテーブルセクションを追加でき、商品メタフィールドと連携すれば商品ごとに異なるテーブルを動的に表示することも可能です。

主な特徴は以下のとおりです。

■ 商品ページにサイズ表テーブルを表示

商品ページにサイズ表を配置して、お客様の購入前の不安を解消できます。

商品ページにサイズ表を配置することで、お客様が購入前にサイズを確認できるようになります。 サイズに関する不安を解消し、購入率の向上や返品の削減につながります。カンマ区切りでデータを入力するだけなので、どなたでも簡単にサイズ表テーブルを作成できます。

■ さまざまな情報をテーブルで分かりやすく表示

サイズ表だけでなく、素材ガイドや仕様一覧、比較表など、さまざまな情報をテーブル形式で分かりやすく表示できます。 ヘッダーの位置を上部・左側から選択できるので、データの内容に応じて最適なレイアウトを実現できます。

■ テーブルの色やフォント、レイアウトを自由にカスタマイズ

ヘッダーの背景色・文字色、罫線の色、偶数行・奇数行の背景色、フォントサイズ、テキスト配置など、テーブルの見た目を細かくカスタマイズできます。 ストアのデザインに合わせて、統一感のあるテーブルを作成できます。PC とモバイルで別々の最大幅や余白を設定できるため、デバイスごとに最適な表示を実現できます。

■ 商品メタフィールドと連携して動的にテーブルを表示

Shopify の商品メタフィールドと連携することで、商品ごとに異なるテーブルデータを動的に表示できます。 サイズ表のデータをメタフィールドに登録しておけば、各商品ページに自動的に対応するテーブルが表示されます。商品数が多いストアでも効率的にサイズ表やガイドを管理できます。

■ ワンクリックでテーマにテーブルを追加

アプリ管理画面から「テーマに追加」ボタンをクリックするだけで設置完了です。

アプリの管理画面からテーマを選んで「テーマに追加」をクリックするだけで、テーマエディターが開きます。 難しい設定は不要で、すぐにテーブルをストアに追加できます。商品ページだけでなく、トップページやコレクションページなど、テーマのあらゆるページにテーブルセクションを追加できます。

▼参考記事

- Shopify でテーブルを表示できるアプリ5選！サイズ表・ガイド・仕様表を簡単に追加する方法(https://qiita.com/eijiSaito/items/e0e904c743827fe5bb98)- Shopify にサイズ表やテーブルを設置できるアプリ6選を紹介！(https://unblog.unreact.jp/blog/sa-139-ur-table-app)- Shopify でテーブルを表示する方法を徹底解説！サイズ表・ガイドをノーコードで追加(https://unreact.jp/blog/shopify-table-size-chart-guide)- Shopify テーブルアプリ20選！サイズ表・ガイド・比較表を追加できるおすすめアプリを紹介(https://unreact.jp/blog/shopify-table-app-20-selection)

▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/