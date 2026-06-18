「～AIの次のフロンティア～フィジカルAI」対応の最新カメラモジュールをLeopard Imaging社が次々と発表。

Ai Sensing 合同会社

カメラの設計と製造における世界的リーダーであり、 Fortune 500 企業向けに最先端のAIベースのカメラを開発している、Leopard Imaging社は「フィジカルAI」に対応したカメラを次々と発表しています。

Leopard Imaging社が強調している「フィジカルAI」とは、デジタル空間（画面の中）だけで完結する従来のAIとは異なり、「現実の物理世界を認識し、理解し、自律的に行動するAI」を指しています。これを実現するには、人間でいう「眼」の性能が極めて重要になります。

Leopard Imaging社の最新モジュールが「フィジカルAI」対応と称される理由は、以下の技術にあります。

・ 物理法則を捉える「深度（デプス）センシング」

単なる平面映像ではなく、iToF（Time-of-Flight）やアクティブステレオカメラにより、物体の正確な3次元形状と距離をAIに伝えます。これにより、ロボットが「空をつかむ」ようなミスを防ぎます。

・10GigE による「超低遅延」接続

「フィジカルAI」において、映像の遅延は「ロボットの衝突」に直結します。10Gbps GPU Direct Connect 技術は、プロセッサ（NVIDIA Thorなど）のメモリに直接データを書き込むことで、通信のタイムラグを極限まで排除しています。

・デジタルツイン（シミュレーション）との融合

「フィジカルAI」の開発では、NVIDIA Isaac Simなどの仮想空間で数百万回の学習を行います。Leopard Imaging社のカメラは、「仮想空間でのレンズの歪みや光の反射」を現実と一致させるデジタルツイン・モデルを提供しているため、シミュレーションで学んだAIがそのまま現実のロボットでスムーズに動作します。

最新のカメラモジュール、「LI-ASTRO-VB1940-VCL-ST80-10GigE-120H」はLeopard Imaging社がNVIDIAの次世代AIプラットフォーム、NVIDIA JetsonシリーズであるAGX Orin、AGX Thor向けに開発した製品です。単なる「カメラ」ではなく、NVIDIA ECUの強力な演算能力を最大限に引き出すための「AIの眼」として設計されています。

～AIの眼～「LI-ASTRO-VB1940-VCL-ST80-10GigE-120H」の特長：

１. グローバルシャッター方式のCMOSセンサ搭載

一般的なカメラ（ローリングシャッター）は、高速移動中に画像が歪む「こんにゃく現象」が起きます。「LI-ASTRO-VB1940-VCL-ST80-10GigE-120H」はグローバルシャッター方式のCMOSセンサ搭載を採用しているため、全ピクセルを同時に露光します。高速で移動するロボットやドローンが、周囲の物体との距離を1ミリの狂いもなく計算できるようになります。

２. RGB-IRハイブリッド・テクノロジー

通常、カメラは「カラー画像（RGB）」か「暗視画像（IR）」のどちらかに特化しますが、「LI-ASTRO-VB1940-VCL-ST80-10GigE-120H」は1つのセンサーで両方を同時に取得できます。

昼間: 鮮明なカラー画像で物体検知。これにより、AIが「これは椅子だ」と認識できます。

夜間・暗所: 赤外線を用いて、光が全くない場所でも深度（距離）を測定できます。そのため、24時間稼働する自律型倉庫ロボット（AMR）などの「眼」として完璧な性能を発揮します。

３. NVIDIA Jetson シリーズ への最適化

「LI-ASTRO-VB1940-VCL-ST80-10GigE-120H」は、NVIDIAのGMSL2デシリアライザを介して、Jetson AGX Orinや最新のAGX Thorに直接接続することを前提に設計されています。

同期性能: 2つのレンズが完全に同期して動作するため、ステレオマッチング（視差計算）の精度が極めて高いのが特徴です。

これらの革新的な技術により、「動くもの」を暗闇でも、歪みなく、立体的に捉えることができるため、NVIDIAのAGX OrinやAGX Thorといった強力なAI ECUと組み合わせることで、これまで困難だった「現実世界でのAIの自律行動」を可能にしています。

【会社概要・お問合せ先】

会社名：Ai Sensing 合同会社

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシ ティW22階

事業内容：米国Leopard Imaging社の日本の代理店/ 最先端のイメージング技術を取り扱う専門商社

公式サイト：https://www.aisensing.jp/

Ai Sensing社は、商社でありながら自社内に経験豊富なエンジニアを擁しています。

そのため、製品選定から導入後の技術サポートまで一貫して対応可能な体制を構築し、お客様の高度なニーズにも柔軟に対応しております。

是非、お気軽にお問い合わせください。