株式会社Coadmap、AI駆動プロジェクトマネジメントプラットフォーム『Coadmap』の一般提供開始──AIエージェント『Yata』がチームの起票・レビュー・ドキュメンテーションを自動化

株式会社Coadmap

株式会社Coadmap（本社：東京都台東区、代表取締役：牧野暉弘）は、「プロダクト組織の意思決定OS」を掲げるAI駆動プロジェクトマネジメントプラットフォーム「Coadmap（コードマップ）」の一般提供を開始します。Coadmapは、目標（顧客価値）→ 機能 → 作業 の3階層で組織の文脈を構造化し、その上にAIプロジェクトマネージャー「Yata（ヤタ）」を能動的に動かすことで、デイリースクラム準備、PRレビュー、仕様書更新、過去経緯の参照といったプロジェクト運用を自律的に支援します。

プロダクトの開発自体は以前から進めており、2025年からは一部の機能・プランをクローズドに提供。パートナー企業をはじめ上場企業を含む開発・プロダクト組織にご活用いただいています。

■ 背景：「実装は速くなり、プロダクト組織は追いつけなくなってる」

コーディングエージェント（Devin、Claude Code、Cursor、各種AI IDE等）の普及により、エンジニア1人が1日に書けるコード量は3～10倍に達しています。一方で、プロダクト組織の現場では次のような状態が同時多発しています。

・仕様書は実装の数ヶ月前で止まったまま

・チケットは「作業」を表すだけで、「なぜやるか」が落ちている

・議事録・チャット・コードがそれぞれ別の場所に分断

・AIに渡せるプロジェクトの文脈が存在しない

次のボトルネックは、実装の速度ではなくプロダクト組織全体のWhyに対する解像度です。これは個人の作業量や熟練度の問題ではなく、PdM・PM・エンジニア・ビジネスがそれぞれ別のツールで動いていることに起因する、設計思想レベルの構造的な課題です。

■ Coadmapの仮説と提供価値

「顧客価値起点で構造化された情報の上でしか、組織は本質的な意思決定を続けられない。」Coadmapはこの仮説に基づき、プロダクト組織のための意思決定OSとして設計されています。タスク管理単独ではなく、目標（顧客価値）から作業までを一気通貫で構造化し、その構造の上に能動的なAIPMを配置するアプローチを取ります。

▲構造化された情報の上で動くAIPM"Yata"

■ 3つの柱

【１. Structure ─ 3階層モデルでプロジェクトを構造化】

「目標（顧客価値）=なぜ／機能=なに／作業=どう」という3階層で親子関係に線が繋がるため、人もAIも「なぜこれをやるか」を即座に理解できます。

【２. Connection ─ プロジェクトコンテキストの統合ハブ】

Coadmap内のコラボレーションノートで、議事録・仕様書・ナレッジを一元管理。情報がツールを跨いで分断されない設計です。GitHub連携により、PR・コミット・Issueがプロジェクト構造に紐づき、PRマージを起点に仕様書の自動更新提案までを一気通貫で実行。さらにCoadmapMCP（Anthropic提唱のModel Context Protocol準拠）により、Claude Code・Devin・Cursor等、MCP標準対応のAI IDEが「正面玄関」からプロジェクトコンテキストにアクセス可能です。

【３. AIPM「Yata」 ─ 構造の上で能動的に動くAIプロジェクトマネージャー】

Structural / Proactive / Learning / Safe の4つの設計原則。指示を待つチャットボットではなく、文脈から必要な行動を推論して提案・実行します。「人を置き換えない。人を、作業から解放する。」をコンセプトとします。

■ Yataの代表的な4シーン

【朝 08:55】スクラム準備

Yataがスプリントの進捗状況を構造的に集約し、遅延（期日超過・キャリーオーバー）や依存関係のリスクを抽出。デイリースクラムで議論すべき論点を整理。

【昼 11:30】コーディングエージェント連携

Devin / Claude Codeに作業を委任。MCPが効くのでタスクのIDを渡すだけ。YataがリテールAIにハーネスを渡してプロジェクトコンテキストの指南からCoadmap上でのタスクワークフローを連携。

実装後はYataが顧客価値（目標）視点までさかのぼり、「この変更は本来実現したかった顧客価値に届いているか」までレビュー。

【夕 17:30】PRマージ起点の仕様書更新

PRがマージされた瞬間に、関連する機能のノートに必要な更新内容をYataが提案。承認ワンクリックで反映。

【横断 Anytime】過去経緯の即時参照

「これっていつ、こういう仕様になった？」に時系列で回答。発注者側もYataチャットでプロジェクトコンテキストに直接アクセス可能。

■ セキュリティ・データガバナンス

Coadmapは、上場企業を含む既存導入企業の運用を前提に、3つの設計原則で構築されています。

・学習しない：お客様のデータがLLMの学習に利用されることはありません

・オン・オフできる：AI機能は組織単位で有効/無効化可能

・暗号化される：通信は全てTLS、データは保存時に暗号化

■ 想定ユースケース

Coadmapは、自社プロダクト開発／受託開発／内製化の3つの軸で効果を発揮します。

・自社SaaS / 事業会社のプロダクト組織：1人のPMで複数プロジェクトを回しながら、PdM・エンジニア・デザイナー・ビジネス全員を顧客価値起点の意思決定に巻き込む。

・SI / 受託開発企業：複数案件を並行で抱える組織で、PMの稼働を抑えながら案件単価と回転率を両立。発注者と同じ画面で議論可能。

・内製化を視野に入れる事業会社：受託期間中に蓄積されたナレッジを、内製化フェーズで自社のCoadmapに自然に引き継ぎ、内製化リスクを構造的に下げる。

■ 提供形態・価格

提供形態：SaaS（オンプレミス対応はエンタープライズ向けに別途相談）

プラン構成：組織規模やユースケースに応じた数Tierのテナント定額制プラン＋AIクレジット制（プランごとに月次付与クレジットあり）。※従来のシート（席）単位の課金プランは既存のお客様向けに継続提供しています。

詳細プラン・価格：https://coadmap.com(https://coadmap.com/pricing)/pricing(https://coadmap.com/pricing) をご参照ください。

■ 今後の展開

・AIPM「Yata」のフィードバック学習機構（チームナレッジ化）の継続強化

・ピープルマネジメント・ナレッジマネジメント機能の段階的拡張

・連携先AIエージェント・コーディングエージェントの拡充

■ 代表コメント（牧野暉弘 / 代表取締役）

「PMもPdMも、AI IDEで設計や仕様書を書く時代になりました。それでもプロダクト組織が忙しさから解放されないのは、個人の作業量の問題ではなく、議事録・チャット・チケット・コードがそれぞれ別の場所に分断され、文脈が線でつながっていないからです。Coadmapは、顧客価値を起点に組織の文脈を構造化し、その上にAIPM『Yata』を能動的に動かすことで、プロダクト組織が『作業』ではなく『意思決定』に時間を使える状態を作るためのOSです。コードを書くのがAIになるなら、その上の意思決定こそが組織の競争力になる。私たちはその前提で、プロダクト組織のための意思決定OSをこれから本格的に広げていきます。」

■ 会社概要

会社名：株式会社Coadmap（コードマップ）

代表者：代表取締役 牧野 暉弘

設立：2026年1月26日

所在地：〒110-0014 東京都台東区北上野1-9-10 朝日デジタルセンタービル4F

事業内容：AI駆動プロジェクトマネジメントプラットフォーム「Coadmap」の開発・運営

会社URL：https://coadmap.(https://coadmap.co.jp)co.jp(https://coadmap.co.jp)

サービスURL: https://coadmap.com

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Coadmap 広報担当

Email: pr@coadmap.com

サービス資料請求は こちら(https://coadmap.com/download) からお願いいたします。