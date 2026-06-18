AI利活用を加速する、「Copilot+ PC」に準拠した「インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー（シリーズ3）」搭載モデル拡充

Dynabook株式会社

AI機能搭載PC（AI PC）の利活用が業務効率、生産性向上において重要性を増し、ビジネスの競争を左右する要素となりつつあります。そのような市場環境のなか、当社は日常業務にAIを活用し、生産性を高めることができる「Copilot+ PC」に準拠した法人向けノートPCとして、「インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー（シリーズ3）」を搭載した新商品を発表します。従来モデル「dynabook RJ73」の後継機種にあたる13.3型プレミアムモバイルノートPC「dynabook G83R/PA」、14.0型プレミアムモバイルノートPC「dynabook X74/PA」の2機種を商品化し「Copilot+ PC」に準拠したモデルのラインアップを拡充します。またCPUに「インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー（シリーズ2）」を搭載した13.3型モバイルノートPC「dynabook G83/NA」を加え、いずれの機種も6月中旬以降より順次受注を開始します。

AIの普及により、PCは単なるツールから進化し、高度な判断を支援しながら複数の業務を担う“エージェント”へと変化し、業務効率を飛躍的に高める戦略的な“パートナー”としてその価値を一層高めています。

こうしたニーズに応えるべく、新商品の「dynabook G83R/PA」および「dynabook X74/PA」に、高いAI処理能力と省電力性を両立する「インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー（シリーズ3）」を搭載。当社独自技術「エンパワーテクノロジー」がCPUの性能を効率よく発揮※注１させるとともに、CPU、NPU、GPUの3つのエンジンが融合することでスムーズなAI処理を実現します。「Copilot+ PC」に準拠しており、AI処理をクラウドではなくローカルでも実行できるため、ビジネスにおける機密データを外部に送信することなく安全性を確保し、通信環境に左右されない高速かつ安定した処理環境を提供します。さらに、「dynabook AIアシスタント」や「AIハンドコントロール」などの当社独自の4つのAI機能がユーザーの業務をサポートします。

インターフェース部分においても、Thunderbolt(TM) 4（USB4(TM) Type-C）コネクタ、USB3.2（Gen1）Type-Aコネクタを左右両側に各1基ずつ配置（計4基）するなど、使用環境に影響を受けることなく快適にお使いいただけます。

加えて新商品「dynabook X74/PA」は、長時間の高負荷処理による電力消費の増加や、それに伴うバッテリー劣化の課題にも対応した、お客様自身で簡単に交換できる※注２「セルフ交換バッテリー」を採用し、利便性を高めています。

また新商品「dynabook G83/NA」は、CPUを「インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー（シリーズ2）」に刷新。従来モデル※注３と比較して処理性能および電力効率が向上し、日常業務から負荷の高い処理まで幅広く対応します。

当社はAI PCの利活用を促進し、さまざまなビジネスパーソンの働き方に寄り添い、生産性向上と新たな価値創出に貢献していきます。

◆「dynabook G83R/PA」特長

新商品「dynabook G83R/PA」は、ビジネスモバイルノートPC市場で長く親しまれてきた「dynabook G83」の特長を継承しつつ、新たにAI PCが業務にもたらす変革「Revolution」や、生産性向上を通じた新たな価値創出への再始動「Reboot」の想いを込め、名称に「R」を付与しました。

- 質量約899g※注４、最薄部約17.7mmの軽量スリムボディ- 選択可能なボディーカラー、新色のセレストブルーを追加- 約17.0時間（動画再生時）、約32.5時間（アイドル時）※注５の長時間バッテリー駆動- Thunderbolt(TM) 4（USB4(TM) Type-C）コネクタ、USB3.2（Gen1）Type-Aコネクタを左右両側に各1基ずつ配置（計4基）。HDMI(R)出力端子、LANポート、microSDカードスロットなど、1台で充実のインターフェース- 約500万画素のWebカメラでクリアな映像共有が可能※注６- アメリカ国防総省制定MIL規格（MIL-STD-810H）に準拠したテストをクリア※注７- 無線LAN規格「Wi-Fi 7」対応で快適な通信環境- ACアダプターの筐体に、再生プラスチックを95％使用し、資源の有効活用と環境負荷低減に貢献筐体カラー：セレストブルー

◆「dynabook X74/PA」特長

- 質量約999g※注４の軽量スリムボディ- 約15.5時間（動画再生時）、約27.5時間（アイドル時）※注５の長時間バッテリー駆動- 約500万画素のWebカメラでクリアな映像共有が可能※注６- Thunderbolt(TM) 4（USB4(TM) Type-C）コネクタ、USB3.2（Gen1）Type-Aコネクタを左右両側に各1基ずつ配置（計4基）。HDMI(R)出力端子、LANポート、microSDカードスロットなど、1台で充実のインターフェース- PC利用者が簡単に交換できる※注２「セルフ交換バッテリー」- アメリカ国防総省制定MIL規格（MIL-STD-810H）に準拠したテストをクリア※注７- 無線LAN規格「Wi-Fi 7」対応で快適な通信環境- ACアダプターの筐体に、再生プラスチックを95％使用し、資源の有効活用と環境負荷低減に貢献

◆「dynabook G83/NA」特長

- 軽量約845g※注８の軽量スリムボディ- 約10.5時間（動画再生時）、約23.0時間（アイドル時）※注９の長時間バッテリー駆動- アメリカ国防総省制定MIL規格（MIL-STD-810H）に準拠したテストをクリア※注７

◆dynabook 独自のAI機能

- ローカル生成チャットボット「dynabook AI アシスタント」※注１０クラウドに情報を送信することなく文書の翻訳や資料の要約などをPCローカル環境で実行し、情報漏えいリスクを低減します。さらに資料から必要な情報を探してわかりやすく説明したり、AIがチャット形式でPC操作を支援したり、PC操作を代行します。※注１１- 高度なバッテリー管理「AIパワーオプティマイズ」AI がオンライン会議アプリケーションの実行を検出すると、バッテリーセーブ機能を自動的に最適化。PCの消費電力を抑制し、長時間駆動を可能にします。- 顔検知プライバシー保護「AIプライバシーアシスト」※注６※注１０PC利用者以外の人物がPC画面をのぞき見していることをAI が検知し、PC利用者に警告します。また、PC画面を開いたまま離席すると、AIが画面をスリープモードにします。※注１２- 遠隔ハンドサイン操作「AIハンドコントロール」※注６※注１０ユーザーが画面の前でハンドサインを行うと、異なるハンドサインをAIが判別し、PCに触れずにアプリケーションを操作可能です。

各商品の詳細は、下記商品ページをご覧ください。

■法人向け「dynabook G83R/PA」製品情報ページ

https://dynabook.com/business/product/business-mobile-notebook-g-series/g83rpa-jun-2026-13-3-inch.html

■法人向け「dynabook X74/PA」製品情報ページ

https://dynabook.com/business/product/business-mobile-notebook-x-series/x74pa-jun-2026-14-0-inch.html

■法人向け「dynabook G83/NA」製品情報ページ

https://dynabook.com/business/product/business-mobile-notebook-g-series/g83na-jun-2026-13-3-inch.html

注1：本製品に使われているプロセッサー（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。

注2：オプション（別売）のバッテリーが必要です。

注3：「dynabook G83/MA」。

注4：タッチパネルなしのWUXGA液晶で5G/LTE非搭載モデルの場合。質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。

注5：タッチパネルなしのWUXGA液晶モデルの場合。JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.3.0）による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量（約90%以上）が一定期間（約7日以上）継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。

注6：約500万画素Webカメラ選択時。

注7：MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保証するものではありません。

注8：バッテリーL、FHD 高輝度・高色純度・広視野角 液晶でLTE非搭載モデルの場合。質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。

注9：バッテリーL、FHD 高輝度・高色純度・広視野角 液晶搭載モデルの場合。JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.3.0）による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー充電モードの初期設定はAutoモードです。AutoモードでAC接続状態および満充電に近い電池残量（約90%以上）が一定期間（約7日以上）継続すると80%充電の状態に移行します。その場合のバッテリー駆動時間はおおむね80%となります。

注10：G83R/PA, X74/PAのみ。

注11：すべての機能を代行するものではありません。

注12：本機能は、カメラにPC利用者の顔全体が映っている場合のみ動作します。使用環境や設定内容、PCからの距離などにより、本機能が動作しない場合があります。

※画面はハメコミ合成です。

※本資料に使われている写真や画面は、実際の製品と異なる場合があります。

●Intel、インテル、intelロゴ、intel core、インテル Core、Thunderboltは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標です。

●Microsoft、Microsoft Copilotアイコンは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●USB4(TM)はUSB Implementers Forumの商標です。

●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標あるいは商標です。

●その他の本稿に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。