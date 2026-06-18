マイホム、家づくりの理想を集めて共有できる「ムードボード」を大幅アップデート

株式会社マイホム

家づくりの常識を変える「マイホームアプリ マイホム」を提供する株式会社マイホム（本社：千葉県柏市、代表取締役：乃村一政・金箱遼）は、2026年6月18日、家づくりの理想のイメージを集めて共有できる機能「ムードボード」を大幅アップデートします。

ムードボード

「ムードボード」は、家づくりを始める生活者が、好きな住まいの写真、インテリア、家具、外観、間取りのイメージなどを集め、自分たちの理想の住まいの方向性を整理できる「マイホームアプリ マイホム」の機能です。

詳しくはこちら：https://lp.myhm.co.jp/application/moodboard(https://lp.myhm.co.jp/application/moodboard)

今回のアップデートでは、ユーザーが画像をアップロードし、自分の理想のイメージを集めることに加え、新たに共有機能やコメント機能を追加し、パートナーや家族と一緒にイメージを見ながら、理想の住まいについてすり合わせができるようになります。

2026年6月時点で、「ムードボード」はすでに1,400件作成され、9,000枚の画像が登録されています。マイホムでは、こうした利用状況から、家づくりを始める前の段階で「理想の住まいのイメージを集めたい」「パートナーと共有したい」というニーズが高まっていると考えています。

今回のアップデートにより、「ムードボード」は単なる画像保存機能から、家づくりの理想を整理し、パートナーと共有しながら目線合わせができるコミュニケーション機能へと進化します。

アップデートの背景

アップデートのポイント

マイホムでは、家づくりの体験を変えるアプリとして、これまで住宅会社とお施主様のコミュニケーションを支援してきました。

家づくりを始めるとき、多くの方がInstagramやPinterest、住宅会社の施工事例、インテリア写真などを見ながら、「こんな家にしたい」というイメージを膨らませています。一方で、その理想のイメージをパートナーや家族、住宅会社に正確に伝えることは簡単ではありません。

- 「好きな雰囲気はあるけれど、言葉にしづらい」- 「夫婦で見ている写真の方向性が違う」- 「住宅会社にイメージを伝えたいが、うまくまとまらない」- 「保存した画像がいろいろな場所に散らばってしまう」

このような課題は、家づくりの初期段階で起こりやすいものです。

近年は、家づくり中や引き渡し後だけでなく、家づくりを始める前の段階においても、理想の整理やイメージ共有を支える体験が重要になっていると考えています。

そこで今回、既存の「ムードボード」を大幅にアップデートし、画像を集めるだけでなく、パートナーや家族と共有し、コメントを交わしながら理想の住まいをすり合わせられる機能へと進化させました。

「ムードボード」について

「ムードボード」は、家づくりを始める生活者が、自分たちの「好き」な写真を集め、整理し、共有するための機能です。ユーザーは、気に入った住まいの写真、インテリア、家具、外観、キッチン、リビングなどの画像を登録し、自分たちの理想に近いイメージを「ムードボード」にまとめることができます。

今回のアップデートにより、作成した「ムードボード」をパートナーや家族に共有し、画像ごとにコメントを残しながら、理想の住まいについて話し合うことが可能になります。これにより、これまで感覚的で言葉にしづらかった「好き」や「理想の雰囲気」を、画像を通じて共有し、家づくりの目線合わせに活用できます。

ムードボード：https://lp.myhm.co.jp/application/moodboard(https://lp.myhm.co.jp/application/moodboard)

今後の展望

マイホムでは、「ムードボード」を通じて、家づくりを始める生活者が自分たちの「好き」や「理想」をより直感的に整理できる体験を提供していきます。今後は、「ムードボード」に集めた画像やコメントをもとに、AIプランや住宅会社との相談につなげる体験の拡張も検討しています。

家づくりは、最初から明確な正解があるものではありません。好きな写真を集め、パートナーと話し合い、少しずつ理想の輪郭を見つけていくプロセスそのものが、家づくりの大切な一歩です。

マイホムは、「ムードボード」を通じて、家づくりの初期段階にある「イメージがうまく伝わらない」「夫婦で理想をすり合わせたい」という課題を解決し、より楽しく、納得感のある家づくり体験を支えてまいります。

家づくりアプリ「マイホム」について

マイホム

家づくりのアイデア収集から、AIでイメージづくりまで。担当ハウスメーカーとのチャット連絡、図面や書類の共有、工事スケジュールの確認まで一括管理できるアプリです。

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1484308170(https://apps.apple.com/jp/app/id1484308170)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.knotapp.owner&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.knotapp.owner&hl=ja)

住宅会社様向けサービス「マイホムビズ」について

マイホムビズ

マイホムビズは、工務店様とお施主様をつなぐコミュニケーションアプリ型のクラウドサービス。

お施主様との情報共有や、やり取りを円滑にし、優れた顧客体験を提供することができます。

顧客満足度が向上することで、見込み客の受注率が上がり、お引き渡し後も、良好な関係構築がし易くなり、紹介案件の増加も期待できます。マイホムビズは、工務店様の成長を支援する強力なパートナーで、これまで累計1,000社以上の工務店様と43,000人を超えるお施主様にご利用いただいております。

マイホムビズ：https://myhm.jp/business/(https://myhm.jp/business/)

株式会社マイホム

「住宅に関わる全ての人にオドロキとヨロコビを」をミッションに、マイホームに関わるすべての方に寄り添う存在になれるよう、住宅会社様向けの「マイホムビズ」事業及びハウスオーナー様向けの「マイホム」事業、プリフィックス注文住宅「PlusMe」事業を行っています。

名称 ：株式会社マイホム

所在地 ：〒277-0023 千葉県柏市中央1-2-27 Claro2F

代表者 ：代表取締役乃村 一政、金箱 遼

設立 ：2021年2月

コーポレートサイト: https://myhm.co.jp/

プリフィックス注文住宅「PlusMe」: https://plus-me.jp/

本リリースに対するお問い合わせ

株式会社マイホム

マイホム事業本部 / 住宅AI事業開発本部

事業本部長 住田博人（support@myhm.co.jp）