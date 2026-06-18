「スマート工場の開発費の大部分は“基礎機能”だった」MESの導入・要件定義の工数を削減するオープンソース製造実行システム『生産ナビゲーター』

中小製造業のDXを、現場共通の「基礎機能」のオールインワン公開で後押し

株式会社CairoPlusキービジュアル

株式会社CairoPlusは、工場の生産ラインにおける進捗管理・在庫管理・品質管理・設備管理をブラウザだけで可視化・運用できる、オープンソースの製造実行システム（MES）「生産ナビゲーター」を公開しました。スマート工場の立ち上げで大きな負担となる「基礎機能の開発」と「要件定義」の工数削減を目的とし、ソースコードはMITライセンスのもとGitHubで公開。DB設定やサーバー構築なしに、ブラウザだけで本番に近い操作を試せるデモ環境も提供しています。

背景：なぜ多くのリソースが「基礎開発」に消えるのか

スマート工場の立ち上げでは、リソースの大部分が「どの工場でも共通する基礎機能の開発」に費やされてしまいます。MESは工場ごとのカスタマイズが必須である一方、実際に必要な機能の大部分は、どの現場にも共通する基本機能が占めています。

進捗登録、入出庫管理、ステータス更新。こうした「共通する基礎部分」を切り出し、誰でも使えるベースとして公開したのが『生産ナビゲーター』です。各社はこのベースを土台に、自社固有の「付加価値」となる部分の開発に集中できます。

「実際に動く」要件定義のたたき台としても

現場の業務フローは複雑で暗黙知も多く、必要な機能を机上で漏れなく洗い出すのは想像以上に難しい工程です。

『生産ナビゲーター』は、要件定義の「たたき台」としても機能します。実際に動く基本機能を見ながら「何が必要か」「どこをカスタマイズすべきか」をスピーディに確認でき、要件定義にかかる工数を大幅に削減します。

『生産ナビゲーター』とは：製造現場の主要業務をオールインワンで

『生産ナビゲーター』は、ブラウザだけで動作するオープンソースのMESです。製造実行に必要な複数の機能モジュール 生産管理・在庫管理・品質管理・設備管理などをワンパッケージで提供し、社内ネットワークやクラウド上の任意の場所からブラウザ経由でアクセスできます。

主な機能

トップメニュー。在庫管理・生産管理・品質管理・設備管理などの機能に一画面からアクセスできる

生産管理 計画から進捗の可視化まで

作業指示の発行や製造オーダーの管理、作業進捗の把握を行います。生産計画の登録・検索に加え、計画数量に対する製作済・OK数・NG数をステータスとともに一覧化。現場への指示出しから完了報告、進捗状況の可視化までを一元管理します。

生産計画の登録・一覧（ステータス表示)作業進捗管理（OK数・NG数・状況を可視化）

在庫管理 リアルタイムの在庫照会とトレーサビリティ

原材料・部品・製品の入庫から保管、出庫までの一連の在庫を管理します。品目・倉庫・棚番ごとに在庫数／引当数／可能数をリアルタイムに把握でき、入出庫履歴で移動の経緯まで追跡可能。在庫不足や過多を防ぎます。

在庫照会。倉庫・棚番・引当数・可能数をリアルタイムに把握できる入出庫履歴。入庫・出庫の日時や数量、備考を時系列で記録

品質管理 検査記録の管理と品質の可視化

工程内検査・受入検査などの検査項目を定義し、製造品の検査記録を管理・分析します。検査の実施と結果記録を通じて、不良率や品質傾向を可視化。データの収集・分析により、ムダやロスの削減と品質向上を図ります。

工程内検査。検査項目の一覧と検査実施・結果記録を管理

設備管理 始業点検と稼働記録

工作機械や生産設備の稼働状況・点検記録を管理します。始業前点検をチェックリスト形式で記録し、点検履歴として残すことで、設備のトレーサビリティと保全に活用できます。

工場の状況に合わせて選べる、3つの想定活用パターン

設備の始業前点検。点検項目をチェックして記録を登録

1. そのまま使う（データのデジタル管理を始める）

ExcelやCSVで管理している現場なら、そのまま導入してすぐに使えます。追加開発コスト不要でスピーディにデジタル化をスタート。

2. APIで連携する（既存システムと自動化する）

既存の製造設備や社内システムとAPIで連携。既存資産を活かしながら、スムーズなデータ自動連携を実現します。

3. ベース／要件定義で活用する（大規模構築を見据える）

ERP連携など大規模システムを検討中なら、開発の「ひな形」や要件定義用の「モックアップ」として上流工程で活用できます。

導入のしやすさ：ローカルでもクラウドでも

環境を選ばずに起動できます。

・ローカル環境（オンプレミス）：既存サーバーを活用し、セキュリティポリシーを遵守したオフライン運用が可能です。

・クラウド環境：複数拠点からの同時アクセスに対応。サーバー管理不要で、将来の拡張も柔軟に行えます。

ブラウザだけで今すぐ体験できるデモを公開

在庫管理、生産計画、工程内検査など、本番同等の操作をブラウザだけで試せるデモ環境を用意しています。DB設定やサーバー構築は不要です。

デモ：https://seisan-navigator.cairo-plus.com/demo（登録不要）

■製品概要

・製品名称：生産ナビゲーター（Seisan Navigator）

・種別：オープンソース製造実行システム（MES）

・主な機能：生産管理／在庫管理／品質管理／設備管理／マスタ管理／ユーザー管理

・ライセンス：MIT License（オープンソース）

・製品サイト：https://seisan-navigator.cairo-plus.com/

・デモ：https://seisan-navigator.cairo-plus.com/demo（登録不要）

・ソースコード：https://github.com/yururi-nonbiry/open-mes-project

・価格：オープンソースのため無償で利用可能

（導入支援・サポートは有償）

■会社概要・お問い合わせ

・会社名：株式会社CairoPlus

・所在地：愛知県豊田市東大林町岩本２９番地３

・URL：https://cairo-plus.com/(https://seisan-navigator.cairo-plus.com/)