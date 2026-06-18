4種の風からあなたはどれを選ぶ？心地よい風とデザインを兼ね備えたハンディファンに触れるポップアップストア「THE CHILL STAND by baramood」

株式会社Emutas

美容家電・化粧品の輸入販売を手がける株式会社Emutas（本社：東京都千代田区）は、ファッションアイテムとして“着こなすように、持ち歩く風”を提供するハンディファンブランド「baramood（パラムード）」（以下 baramood）の期間限定ポップアップストアを、ZeroBase表参道にて2026年7月15日（水）から7月20日（月）までの6日間限定で初開催します。本ブランドが掲げる、単に涼しさを得るためだけではない “風を選ぶ”という新しい価値観を体感いただける場です。

6月24日（水）からはMASH GO GREEN STOREでのオンライン販売も開始し、7月にはCosme Kitchen ShinQs by TOKYU DEPARTMENT STORE、Biople ルミネエスト新宿店での期間限定販売も実施します。

さらに、ジャンルを超えた多彩な出演者が総勢86組集結する「ASOBIEXPO 2026」の公認ハンディファンとしても採用され、暑い夏の音楽フェスに心地よい風をお届けします。

baramoodのハンディファンは韓国のドライヤーメーカーHANIL ELECTRONICS（ハンイル エレクトロニクス）によって開発されました。baramoodが展開するハンディファンは、短時間でリフレッシュできる力強い風を生み出します。さらに、それぞれの機種ごとにそよ風のように顔回りを包み込むやさしい風、広範囲にやわらかく届くなめらかな風、軽やかで鋭くピンポイントに届く風、指向性が高く力強く安定感のある風といった、異なる風質を持っています。

既にヘアドライヤー市場では、多くのメーカーから風の強さだけでなく風の質まで追求した様々な商品が販売されている状況です。baramoodは、そうした“風を選ぶ”という価値観をハンディファンの領域にも広げる存在として、風の質や心地よさに着目しました。

異なる風質やデザインを比べながら、まるで服を選ぶように、自分の好みやライフスタイルに合わせて“風を選ぶ”という新たな選択肢を提案いたします。

THE CHILL STAND by baramood

baramoodが開催する初のポップアップストア「THE CHILL STAND by baramood（ザ・チルスタンド・バイ・パラムード）」は、全4種のハンディファンを実際に体験しながら、それぞれの風の違いに触れ、自分に合った風を見つけていただける期間限定ストアです。

開催地には感度の高い衣料品店やブティックが立ち並び、ファッションやライフスタイルにこだわりを持つ人々が多く行き交う表参道を選定しました。baramoodを単なる“ガジェット”ではなく、思わず見せたくなる“ファッションアイテム”として位置づけ、表参道ならではの感性とともにその世界観を発信します。

「THE CHILL STAND by baramood」は、そんな表参道の中心で“心地よい風”とともにひと息つけるCHILLスポットとして展開します。「CHILL」には涼むだけでなく、日差しや暑さから離れ、自分のペースでひと息つくという意味を込めています。都会の喧騒から少し離れ、リフレッシュできるポップアップストアです。

ショッピングの合間や、酷暑の中でひと息つきたいときに、“STAND”という名前の通り、どなたでも気軽に立ち寄っていただける場所として運営します。

ポップアップストア詳細

会場では、baramoodが展開する全4種のハンディファンを自由にお試しいただき、それぞれの風の違いをご体感いただけます。

さらに会場1階では、baramood公式Instagramをフォローの上、「#baramood」「#パラムード」の2つのハッシュタグを付けて店内の様子を投稿していただいた方に、フローズンドリンクをプレゼントいたします。2階には、baramoodの風を感じながらフローズンドリンクを片手にお楽しみいただける休憩スペースとして、「CHILL SPOT」をご用意しました。心地よい涼しさを感じながら、ゆったりとお過ごしください。

■開催概要

・期間：2026年7月15日（水）～7月20日（月）

・営業時間：

7月15日（水）15:00～20:00

7月16日（木）～7月20日（月）10:00～20:00

・場所：ZeroBase表参道（〒107-0061 東京都港区北青山3-5-22）

・アクセス：銀座線・千代田線・半蔵門線 / 表参道駅A3出口より徒歩1分

【公式Instagram】@baramood(https://www.instagram.com/baramood.jp/)

■店内コンテンツ

●baramoodが提案する“着こなすように、持ち歩く風”を体験

baramood Handyfan Type #01 Natural

baramood Handyfan Type #02 Silky

baramood Handyfan Type #03 Blast

baramood Handyfan Type #04 Stream

[表: https://prtimes.jp/data/corp/183747/table/3_1_40ec05e9fa576d066c9f3e4f8c213d87.jpg?v=202606180552 ]

2026年6月18日（木）より発売開始のbaramoodのハンディファン全4種、Type #01 Natural（ナチュラル）、Type #02 Silky（シルキー）、Type #03 Blast（ブラスト）、Type #04 Stream（ストリーム）を実際に手に取ってお試しいただけるほか、その場でご購入いただけます。

Natural、Silkyについては、高価格帯のハンディファンに多くみられる指向性が高い風ではなく、輪になった送風口から周囲に広がる風を体験できます。Blast、Streamについては、高機能モーターによる大風量を感じることができます。

それぞれの風の違いやフォルム、カラーリングを比較しながらご体感いただける機会です。

●CHILL SPOTで体も心もリフレッシュ

会場には、ひと息つけるスペースが設けられています。baramoodの爽やかな風をあびながら、リフレッシュいただけます。

●baramoodカラーが映えるフローズンドリンクで一息

1階にてbaramood公式Instagramをフォローの上、「#baramood」と「#パラムード」2つのハッシュタグを付けて店内の様子を投稿いただいた方に、フローズンドリンクをおひとり様1杯に限り無料でプレゼントいたします。

baramoodのカラーに合わせ、オレンジ（マンゴー味）、ブルー（ブルーキュラソー味）、グリーン（マスカット味）、パープル（レッドグレープ味）の4種のフレーバーをご用意しております。

●ポップアップストア・公式ECサイトでのご購入者限定でオリジナルストラップをプレゼント

本ポップアップストアまたはbaramood 公式ECサイトでご購入いただいた方には、数量限定で、使用時に手首へ掛けられるオリジナルストラップをプレゼントいたします。

落下防止に配慮しながら、手元にさりげなくアクセントを添えてくれるアイテムです。

製品にフィットするグレーとホワイトのカラーリングで、編み込みスタイルを採用した男女問わず使いやすいシンプルなデザインとなっております。

Natural, Silky, Streamに関しては持ち手下部のストラップホールに紐を通して、Blastについては付属のシリコンリングを本体に装着してお使いいただけます。

※無くなり次第終了となります。

販売情報

baramood 公式ECサイトでの販売に加え、「MASH GO GREEN STORE」にてオンライン販売を行います。また、期間限定の販売拠点として、ポップアップストア「THE CHILL STAND by baramood」を開催するほか、「Cosme Kitchen ShinQs by TOKYU DEPARTMENT STORE」「Biople ルミネエスト新宿店」の店頭でも商品をお手に取ってご購入いただけます。

■オンライン販売

・MASH GO GREEN STORE：2026年6月24日（水）～

販売サイト：https://www.cosmekitchen-webstore.jp/(https://www.cosmekitchen-webstore.jp/)

6月24日（水）18:00～6月30日（火）23:59の期間中は、本商品の購入時に商品10％OFF・最大25％ポイント還元の特典をご利用いただけます。

・baramood 公式ECサイト：2026年6月18日（木）～

リンク：https://www.baramood.jp(https://www.baramood.jp)

■ポップアップストア

・ZeroBase表参道

場所：

〒107-0061 東京都港区北青山3-5-22（右記地図参照）

銀座線・千代田線・半蔵門線 / 表参道駅A3出口より徒歩1分

日程：2026年7月15日（水）～7月20日（月）

■店頭販売

・Cosme Kitchen ShinQs by TOKYU DEPARTMENT STORE

場所：〒150-8509 東京都渋谷区渋谷2-21-1 1F 渋谷ヒカリエShinQs

日程：2026年7月1日（水）～7月7日（火）

・Biople ルミネエスト新宿店

場所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 B2F

日程：2026年7月16日（木）～7月22日（水）

baramoodについて

baramoodは、“着こなすように、持ち歩く風”をコンセプトに、柔らかく肌を包み込む風と、気分を高めるデザインを兼ね備えたハンディファンブランドです。

本日2026年6月18日（木）より、公式ECサイトにて発売を開始しました。

50年以上にわたりヘアドライヤーをはじめとした美容家電開発に携わってきた韓国メーカー、HANIL ELECTRONICS（ハンイル エレクトロニクス）が開発を手掛けており、株式会社Emutasが輸入を担当しています。

包み込むように自然でやさしい風が広がるNatural、肌にやさしく当たるなめらかな風が特長のSilky、まっすぐ力強く届く風を備えたBlast、安定感がある風のStreamと、それぞれ異なる風質やデザインから、自分に合った1台をお選びいただけます。

「ASOBIEXPO 2026公認ハンディファン」としてのブース出展も予定

■ASOBISYSTEM 19th Anniversary ASOBIEXPO 2026

ASOBIEXPOは、“MADE IN JAPAN”カルチャーを世界に発信するプロダクション・ASOBISYSTEM（アソビシステム）の所属アーティストが一堂に会するライブイベントです。

きゃりーぱみゅぱみゅやFRUITS ZIPPERなど、原宿カルチャーやZ世代を中心に話題のアーティストが集う大規模なミュージック＆カルチャーフェスです。

baramoodは、「ASOBIEXPO 2026 公認ハンディファン」として涼しい風をお届けし、暑さ対策をサポートいたします。また、同イベントへのブース出展を予定しています。ブースでは、baramoodの商品を実際にお試しいただけるほか、その場でご購入いただくことも可能です。暑い夏の、熱く盛り上がる「ASOBIEXPO 2026」に、涼しい風をお届けいたします。

■開催概要

・イベント名：ASOBISYSTEM 19th Anniversary ASOBIEXPO 2026

・開催日：2026年8月18日（火）

・開催時間：14:00 無料エリア開場/16:00 メインアリーナ開場/17:30 メインアリーナ開演

・開催場所：TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区青海一丁目3番1号)

・主催：アソビシステム株式会社

・出演者：＜ARTIST＞ きゃりーぱみゅぱみゅ／新しい学校のリーダーズ／FRUITS ZIPPER／CANDY TUNE／SWEET STEADY／CUTIE STREET／MORE STAR／Kizuna AI／Klang Ruler／Licaxxx／Toua／PiKi／櫻井優衣／かわにしなつき／MANON／fav me／Toi Toi Toi／log you／ONSENSE／砂月凜々香／一ノ瀬みか／JUICYJUICY／RAM RIDER／DJ KYOKO／矢部ユウナ／MIOCHIN／P→★／KARIN／FELINE／anne／KAWAII LAB. MATES／KAWAII LAB. SOUTH／MONSTER GIRL

＜TALENT＞ ゆうたろう／三戸なつめ／AMIAYA／武智志穂／奈々未／なごみ／GYUTAE／こーくん／菅原茉椰／柴田紗希／木村ミサ／真雪／葵うたの／平澤由理／上野凱／関口蒼／安田乙葉／三浦杏花／渡辺そら／松下恭子／山口もあ／ハルカ／小泉沙和／Ayano

＜CREATOR＞ NAKAKI PANTZ／佐藤なつみ／火曜び／原田ちあき／meeco／asuka／ナガミネショウコ／BEY／ヨシダナツミ／kakimaku／前田ミック／さけハラス／utu／ますだみく／DAF／堀越ねる／コタチユウ／新水／おくだま／葵山わさび／さめない／Poki／NEONERDYBOY／ABEchan／REDFISH／乃の木そよ／香寳／枝里／山下人夢

・公式URL：https://asobiexpo.com/(https://asobiexpo.com/)

HANIL ELECTRONICSについて

※baramoodは、HANIL ELECTRONICSが展開するハンディファンブランドです。株式会社Emutasが輸入を担当し、株式会社IBISが日本における販売を行います。

社名：HANIL ELECTRONICS CO., LTD.

所在地：161 Omok-ro, Yangcheon-gu, Seoul, Korea

設立：1978年5月

事業内容：電子機器・美容家電の製造販売

※韓国発の美容家電ブランド「PATECH（パテック）」を展開しています。

※PATECH公式サイト：https://hanilpatech.com/

株式会社Emutasについて

社名：株式会社Emutas

所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町１丁目５番２号

設立：2024年3月

事業内容：美容家電・化粧品の輸入販売

baramood お客様お問い合わせ先：cs@baramood.jp