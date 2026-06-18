【SteamOne最新作】既存モデルから圧倒的進化を遂げた、充電式電動毛玉取りのハイエンドモデル「Anti-lint shaver RP30B」登場！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、トレーディングカンパニーCEO：新藤大介、https://dmm-corp.com/ 以下、「DMM」 ）は、SteamOne SAS（本社：フランス、パリ市、代表 Olivier Gabison、以下「SteamOne」）の充電式電動毛玉取り「Anti-lint shaver（アンチリントシェーバー）」（品番：RP30B）を、2026年6月18日（木）より予約開始、2026年6月25日（木）より販売開始することをお知らせします。

・製品URL：https://distribution.dmm.com/steam-one/anti-lint-shaver/RP30B/

SteamOneは2010年にフランスで設立された衣類スチーマーメーカーで、ヨーロッパでは多くのアパレルショップがSteamOneの業務用衣類スチーマーを導入しています。

衣類ケアのプロSteamOneが手掛ける充電式電動毛玉取り「Anti-lint shaver」に、待望のハイエンドモデルが登場しました。

従来の3枚刃から進化したステンレス製6枚刃を採用し、約66mmのワイドなシェーバー面で広範囲の毛玉をスピーディーにカット。生地との接触時間を抑えることで、生地へのダメージを最小限にしながら、パワフルかつ繊細な衣類ケアを実現します。

■主な特徴

・SteamOneオリジナルのエルゴノミック設計

手のひらに吸い付くようなマットな質感と、長時間使用しても疲れにくいエルゴノミック設計を採用。

握ったまま親指でスムーズにON/OFF操作ができるほか、従来より容量を拡大したタンクにより、毛玉を捨てる手間も軽減しました。※1

インテリアに馴染む、SteamOneオリジナルの洗練されたデザインです。

・ステンレス6枚刃の圧倒的なカット力

従来の3枚刃から進化した、ステンレス製6枚刃を採用。※1

約66mmのワイドなシェーバー面が広範囲の毛玉を効率よくキャッチし、滑らせるだけで瞬時にカットします。

生地との接触時間を最小限に抑えることで、生地へのダメージを軽減しながら、なめらかな仕上がりを実現します。

・パワフル高速回転＆デリケートガード

最大約8,000回転/分の高速回転により、細かい毛玉までしっかり除去。※2

軽く撫でるようなストロークで、衣類本来の美しさを取り戻します。さらに、付属のデリケートガードを装着することで、繊細なおしゃれ着やデリケートな生地も安心してお手入れできます。

・便利なUSB Type C 充電式

約120分の充電で、最大約50分間の連続使用が可能。※2

お出かけ前の時短ケアはもちろん、シーズン終わりの衣類メンテナンスやソファ・クッションなど広範囲のファブリックケアにも快適に使用できます。

充電残量が少なくなるとLEDランプが赤く点灯するほか、

充電中や刃が露出している際は作動しない安全ロック機能も搭載しています。

※1 当社従来モデルRP10B /CRとの比較です。

※2 使用環境・条件により異なります。

■商品概要

・製品名：Anti-lint shaver（アンチリントシェーバー）

・DMM公式サイト：https://distribution.dmm.com/steam-one/anti-lint-shaver/RP30B/

・販売場所：DMM通販、Amazon、楽天、ヨドバシカメラ（※）、ビックカメラ（※）、

ノジマ（※）等

※一部店舗およびECでの取扱い

・発売日：2026年6月25日（木）

・希望小売価格： 7,700 円（税込）

・製品品番：RP30B

・製品サイズ：約W77×H119×D40mm（底面直径×高さ×上面直径）

・製品重量：約160g

・電源方式：USB DC 5V 1A充電式

・内蔵電池：ニッケル水素電池 2/3AA 600mAh 2.4V

・付属品：デリケートガード、メンテナンスブラシ、充電ケーブル（USB Type A to C）

・生産国：中国

・保証期間：ご購入日より1年間

※画像はイメージです。

※外観・仕様は予告なく変更されることがあります。

■合同会社 DMM.com について

会員数6,012万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2026年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

【製品に関する問い合わせ窓口】

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E-mail：makesupport@mail.dmm.com