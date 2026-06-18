IVS2026 KYOTOへの出展が決定しました

SUSHI TOP MARKETING株式会社

SUSHI TOP MARKETING株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：徳永大輔、以下 「当社」）は、京都みやこめっせで開催される「 IVS2026 KYOTO」への出展が決定したことをお知らせします。

今回のブース出展ではNFTを活用したマーケティングについての事例や、最新のソリューションについて担当者が活用方法を説明します。施策の考案にも役立つ体験デモも豊富にご用意しておりますので、ぜひお立ち寄りください。

■イベント詳細

名称：IVS 2026 KYOTO

場所：京都市勧業館京都みやこめっせ（IVS）、ホテルオークラ京都（IVS CORE） 他

開催期間：7月1日水曜日-7月3日金曜日

出展日程：決まり次第お知らせいたします

小間番号：決まり次第お知らせいたします

料金：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92249/table/162_1_2ebddfc18f6a7a93fddcc9333f261ee9.jpg?v=202606180751 ]

主催：IVS KYOTO実行委員会

各種入場パスの詳細はこちら(来場登録必須)(https://www.ivs.events/pass)

【資料のご紹介】

SUSHI-MANGA 「SUSHITOPMARKETING のブロックチェーンを活用したコミュニケーションデザインが漫画でわかる！」

https://sushi-manga.onrender.com/index.html