ツインバード史上最軽量0.99kgのコードレススティック型クリーナー新発売　自走式ヘッドを搭載し、毎日の掃除を軽やかに

株式会社ツインバード

株式会社ツインバード（代表取締役社長：野水重明、本社：新潟県燕市）は、「感動シンプル」ラインより、「コードレススティック型クリーナーTC-E187W」を2026年7月2日に発売予定です。本製品は製品質量0.99kgで、ツインバード史上最軽量のコードレススティック型クリーナーです。操作をアシストする自走式ヘッドと、着脱式バッテリーを組み合わせ、毎日の掃除をより気軽に行えるクリーナーを目指しました。

【製品ページ】https://store.twinbird.jp/products/tce187(https://store.twinbird.jp/products/tce187)

近年、家事の時間短縮や負担軽減へのニーズが高まる中、掃除機にはより手軽に使えることが求められており、軽量なコードレス掃除機を選ぶ生活者が増えています。一方で、コードレス掃除機は定期的な充電を必要とするため、コンセント付近に置き場所が制約される、という側面がありました。

そこで当社は、バッテリーを取り外して充電できる着脱式バッテリーを採用するとともに、手軽に使える軽さを追求し、ツインバード史上最軽量のコードレススティック型クリーナーを開発しました。

新製品「コードレススティック型クリーナー（TC-E187W）」は、0.99kgと1kgを切る軽さを実現し、気づいたときにサッと手に取って家中を軽快に掃除できます。バッテリーは、取り外しても充電できる着脱式のため、コンセントの位置を気にせず本体を収納できます。自走式ヘッドが操作をサポートし、軽い力でもしっかり掃除ができます。さらに、本体がフルフラットになるため、家具の下など低い場所のすき間まで無理なく届きます。

本製品は、軽量設計により毎日の掃除をより快適にし、暮らしに合わせて置きやすい「気軽に使えて、ちゃんと掃除できる」コードレススティック型クリーナーです。

製品特長

0.99kgの軽さで、掃除を軽快に

1kgを切る軽量設計で、身体的な負担を抑えて疲れにくく部屋中を掃除できます。棚の上やカーテン周辺など高い場所の清掃や、部屋から部屋への持ち運びも無理なく行えます。軽くて扱いやすいため、気になったときにすぐ手に取り、手軽に掃除を始められる一台です。

軽い力で動かせて、家具下の奥まで無理なく届く

軽い力でも前に進む自走式ヘッドを搭載し、負担を軽減しつつ、きちんと掃除ができます。本体がフルフラットになる構造で、ソファやベッドの下までスムーズにヘッドが届きます。視線が届きにくく、後回しになりやすい低いすき間の奥のほこりも、スムーズに吸い取ることができます。

暮らしに合わせて使いやすい着脱式バッテリー

バッテリーは、本体から取り外せる着脱式を採用し、充電の際はバッテリーだけを外して充電することも可能です。これにより、コンセントの位置を気にせず、部屋のレイアウトや生活動線に合わせて、使いやすく収納することができます。

日々のキレイに役立つ機能

ハンディータイプとしても使用でき、付属のすき間ノズルは、窓サッシなど狭いすき間のごみも取り除けます。また、汚れがちなダストカップ、フィルターに加えて、ヘッドの回転ブラシも水洗いが可能です。

製品詳細

製品名： コードレススティック型クリーナー

品 番 ： TC-E187W

カラー： ホワイト

JAN： 4975058518714

価 格： オープン価格

仕様詳細：

●製品寸法：幅239mm×奥行141mm×高さ1000mm (パワーブラシ・延長管を接続した状態)

●製品質量：0.99kg (パワーブラシ・延長管を接続した状態)

●充電電源(専用ACアダプター)：入力 AC100V-240V 50/60Hz、出力 DC14.0V 1.0A

●消費電力：充電中14W、満充電後／待機時0.3W (待機時とは本体を充電していないときの専用ACアダプター消費電力)

●連続使用時間(約)：強モード10分、標準モード30分

●充電時間(約)：3時間

●電源コード長(約)：1.5m

●集じん方式：サイクロン式

●集じん容量(約)：0.13L

●セット内容：本体、延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、専用ACアダプター、リチウムイオン電池パック、取扱説明書(保証書付)

シンプルって、こんなに豊かだ。「感動シンプル」

「シンプル」であること。それは、自分にとって、本当に必要なもの。本質を見極めた先にあるもの。自分の生活にぴったりフィットし、日々を豊かにしてくれるもの。そんな家電の本質を追求して誕生したベーシックラインが「感動シンプル」です。使う人の気持ちに寄り添って、とことん考え抜いた“快適さ”は、長く使える品質と機能、そしてタイムレスなデザインというカタチとなって、あなたの日常生活に、発見と感動をお届けします。

「感動シンプル」ブランドサイト：https://brand.twinbird.jp/(https://brand.twinbird.jp/)

企業情報

株式会社ツインバード

1951年に新潟県燕三条地域にて、メッキ加工業として創業。1984年からは本格的に家電事業に参入。以降、「本質的に価値ある家電を追求する」という想いのもと、お客様の声に真摯に耳を傾けた商品開発と、職人たちによって受け継がれた確かな技術力で、お客様にご満足いただける製品・サービスを提供しています。

ものづくりの土壌、燕三条

燕三条（新潟県燕市・三条市）は、金属加工技術で知られ、日本を代表するものづくりの町です。わたしたちは、時代の変化に寄り添い、新たなニーズに応えつづける燕三条の職人たちと共創することで、感動や快適を生み出すものづくりを目指しています。

ニュースリリースの内容は発表時のものです。製品改良のため、デザイン・仕様が変更となる場合がございますのでご了承ください。