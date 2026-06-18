今年の猛暑対策に向けて、エアコン工事待ち不要で届いてすぐ使えるスポットエアコン・窓用エアコンなどの夏物家電を、ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」から続々発売

エクスプライス株式会社

日本の夏は年々記録的な猛暑が続いておりますが、さらに今年の夏は、海面水温が平年より高くなり、その状態が１年程度続くエルニーニョ現象が発生する可能性が高く、日本付近は高温になる可能性が高まっていると気象庁から発表（※1）がありました。

また、エアコンの設置工事に必要な施工部材の供給不足により、工事がスムーズに進まない状況（※2）も報道されています。

今回ご紹介するマクスゼンの窓用エアコンなどは、工事不要で買ったその日にすぐに使用することができるため、このような状況でも活躍が期待できます。

※1 エルニーニョ現象が発生する可能性が高まっています（気象庁）：

https://www.jma.go.jp/jma/press/2604/10a/elnino202604.html

※2 "ナフサショック"がエアコンも直撃 深刻な資材不足に現場は悲鳴 1週間以上仕事ができていない業者も・・・（ＭＲＴ宮崎放送）：

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mrt/2674305?display=1

スポットエアコン

エアコンの付けられないところにすぐに使える工事不要の移動式スポットエアコンです。各製品に、便利な窓パネルが付属しています。

【MSC-MT26-GY】

メーカーページ：https://maxzen.jp/product/msc-mt26/

【MSC-MT29-02】

メーカーページ：https://maxzen.jp/product/msc-mt26/

【MSC-ST35-WH】

メーカーページ：https://maxzen.jp/product/msc-st35/

ダクトレスハイブリッド冷却スポットクーラー

・面倒な排熱ダクトの設置が不要で、窓のない部屋でも使える移動式スポットクーラーです。水の力で排熱を冷却することで、排気が熱くなりにくい構造を採用しています。

【DL-SC2601-GY】

メーカーページ：https://maxzen.jp/product/dl-sc2601/

窓用エアコン

・窓に取り付けるだけで手軽に使える窓用エアコンです。冷房・送風・ドライの3モードを搭載。室外機が不要なため、エアコン工事が難しいお部屋や賃貸住宅にもおすすめです。

【MWC-ST18ｰ01WH】

メーカーページ：https://maxzen.jp/product/mwc-st18-01/

扇風機・サーキュレーター

【MFD30YS01M】

・自然風からパワフル運転まで自由に調整できる、静音＆省エネ設計のリビング扇風機です。

※左からグレー、グレージュ、ホワイトの３色展開です。

メーカーページ：https://maxzen.jp/product/mfd30ys01m/

【MFD30QD01M】

・この1台で送風も空気循環も対応できる、使いやすさを追求した多機能ファンです。

※左からグレー、グレージュの2色展開です。

メーカーページ：https://maxzen.jp/product/mfd30qd01m/

MAXZENについて

(http://maxzen.jp/)

「MAXZEN（マクスゼン）」は、コストパフォーマンスの高さで人気の2013年に誕生したジェネリック家電（※1）ブランドです。「最大限のゆたかさを、削ぎ落した価格で」をコンセプトに掲げ、家電販売で培った経験を生かしながら、機能と価格のバランスを徹底追求しお客様視点での製品開発を心がけています。2025年度（※2）の実績といたしましては、生活家電、季節家電、調理家電など約330製品を取り扱い、累計販売台数は345万台を突破し年間売上高は96億円を超えました。

※1 ジェネリック家電：搭載機能を厳選することで高品質かつ低価格での販売を実現した家電製品

※2 2025年度：2025年2月1日～2026年1月31日の期間

会社概要

会社名 マクスゼン株式会社 （英文社名：MAXZEN Inc.）

URL http://maxzen.jp/

代表者 代表取締役社長 清水敏光

所在地 本社 東京都墨田区江東橋4丁目26番5号 東京トラフィック錦糸町ビル6F

資本金 3,000万円

株主 エクスプライス株式会社（100%）

事業内容 家電製品の企画・開発・製造