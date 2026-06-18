【プレスリリース】Timekettle、5言語対応・最大60人接続可能のAI同時通訳デバイス「X1 Meeting Interpreter Hub」を発売

Shenzhen Timekettle Technologies Co., Ltd.

同時通訳イヤホンおよび言語間コミュニケーションデバイスのグローバルリーダー「Timekettle（タイムケトル）」は2026年6月22日、多言語での大規模会議に対応する次世代デバイス「Timekettle X1 Meeting Interpreter Hub（以下、X1M）」をリリースいたします。

「X1M」はTimekettle Xシリーズの第2世代製品であり、初代モデル「X1」で好評を博した「翻訳機とイヤホンケースの一体型」デザインを継承。重量はわずか199gと軽量です。国境を越えたビジネス会議、国際研修、業界サミット、オンライン・オフラインのハイブリッド会議向けに設計されており、52言語・106アクセントに対応。X1M1台に対して最大60人が接続可能。最大5言語のリアルタイム同時通訳が可能です。小規模のビジネス商談から中・大規模の国際会議まで、スムーズな多言語コミュニケーションを強力にサポートします。

■開発の背景：従来の同時通訳システムが抱える課題を解決

近年、グローバル会議や外国人人材の活用拡大に伴い、多言語によるコミュニケーションの需要が急速に高まっています。地域や言語を越えたビジネス協力・連携が加速する一方で、従来の同時通訳システムには「導入コストの高さ」「機器の複雑な操作性」「対応できる会議規模の制限」「会議後の情報整理における手間」といった多くの課題がありました。こうした課題を解決すべく、特に製造業、教育機関、国際会議、自治体などにおいて、従来の通訳者依存型の運用から、AI翻訳ソリューションへの移行が進んでいます。

今回Timekettleがリリースする「X1M」は翻訳機、イヤホン、会議エントリー機能、リアルタイム文字起こし、AI要約機能を1台に統合。2人または小グループでの会話から大規模なグループ会議まで対応範囲を拡大しており、企業が言葉の壁を感じることなく、柔軟で活性化された多言語コミュニケーション環境を構築できるよう支援します。

■「X1M」の主な特徴

1. 1台のデバイスで最大60人参加の大規模多言語会議に対応

「X1M」は最大20名まで同時参加可能だった初代モデル「X1」から大幅に進化し、会議の参加人数を最大60名にまで拡大しました。1回の会議で最大5言語のリアルタイム翻訳に対応し、最大3名が同時発言できます。X1Mは活発な多言語ディスカッションを実現します。

X1M同士は10台まで接続可能。このほか、会議主催者がX1M上で作成したリンクには50台までが同時に接続できます。リンクから参加する場合は専用アプリをダウンロードする必要はなく、スマートフォン、タブレット、PCからQRコードをスキャンするか、会議URLにアクセスするだけ。翻訳内容をリアルタイムで視聴・聴取できます。これにより、クライアント訪問や急なビジネス交渉、海外研修などでも、迅速に多言語コミュニケーションの場を立ち上げることができます。

2.最大10台のデバイス連携と、独自のノイズリダクション技術

複数拠点をつなぐマルチポイント会議においても最大10人のX1Mデバイスユーザーが同じ会議に参加できます。また1台のX1Mが会議を作成すると、半径5メートル以内にある他のX1Mへ自動的に招待が送られます。遠隔地のユーザーはミーティングIDを入力すればオンラインにて参加が可能となります。

さらに、騒がしい環境でも正確に音声を認識できるよう、イヤホンには最新の「骨伝導声紋ノイズリダクション（骨伝導による声紋情報を利用したノイズ抑制）アルゴリズム」とマルチマイクアレイを採用。周囲の雑音を抑えて話し手の声をクリアに集音します。ユーザーはデバイスを頻繁に操作する必要がなく、イヤホンを装着して自然に話すだけで、システムがリアルタイムに音声を捉えて翻訳します。

3.スピーチや発表会の可能性を広げる「プレゼンテーションモード」

プレゼンテーションモードでは登壇者がX1Mの内蔵イヤホンを装着し、PCで専用の会議サイト（https://meet.timekettle.co）にアクセスしてミーティングIDを入力することで、発言内容がリアルタイムで翻訳・表示されます。この翻訳画面を会場の大画面スクリーンに投影すれば、異なる言語背景を持つ聴衆も同時に内容を理解できます。さらに、専用ソフトウェア「X-Presentation」を使用すれば、最大5言語の翻訳結果を同時にスクリーンへ投影することが可能。国際発表会や学術会議などで最適な多言語ソリューションを提供します。

4.ビジネスから日常の通話までカバーする「All in One」仕様

X1Mは大規模な会議だけでなく、ビデオチャット、電話通話、1対1の対話、傍聴翻訳、手持ち（ハンディ）翻訳など、日常のあらゆる多言語シーンに対応します。X1MをBluetoothでスマートフォンやPCに接続すれば、Zoom、Discord、WhatsAppなどのプラットフォームでの多言語ビデオ会議や海外からの電話対応時にも、インサイドイヤー型イヤホンを装着するだけで、自然なコミュニケーションが可能になります。

5.徹底した情報セキュリティと、効率的な「AI会議要約」

企業の機密保持ニーズに配慮し、会議データ管理に配慮した設計となっており、X1Mによるすべてのコミュニケーション記録データはユーザー管理のもとに保存されます。データのエクスポートはUSBケーブル経由のみに制限されているため、クラウド同期による情報漏洩リスクを低減します。本体には32GBの大容量ストレージを内蔵し、長期間の会議データ保存が可能です。また、搭載されたAI会議要約機能によって、会議の重要ポイントや構造化されたサマリーを自動生成。会議後のフォローアップや情報アーカイブの業務効率を向上させます。

■価格および販売情報

- 発売日：2026年6月22日より順次発売開始- 販売チャネル：Timekettle公式ストア、Amazon、およびグローバルで提携している各小売店- 価格：標準セット135,980円（消費税込み）- 同梱物：X1M本体、インサイドイヤー型イヤホン1組、イヤホンスタンド、USB-Cケーブル、交換用イヤホンカバー

※企業向けの大量購入・一括導入のご相談も承っております。

■Timekettle（タイムケトル）について

Timekettleは「言葉の壁を取り除き、コミュニケーションを自由に」というビジョンのもと、ハイレベルの同時通訳イヤホンおよび多言語コミュニケーションデバイスの研究開発に取り組んでいます。同時通訳イヤホン分野におけるリーダーであり、イノベーターとして、Timekettleの製品ラインは、世界で販売されている同時通訳イヤホン「Wシリーズ」から、多人数のビジネス会議向け「Xシリーズ（Interpreter Hub）」、手持ち型翻訳デバイス、オンライン翻訳ソフトウェアにまで及びます。

Timekettleはグローバルに活躍するビジネスパーソン、多国籍家族、旅行者、留学生、越境チームなど、ユーザーが言葉の壁を越え、二人での対話、多人数会議、公演・スピーチ、ビデオ会議、電話など、様々な使用シーンでより自然で、より自信を持って、より自由なコミュニケーションを実現できるようサポートします。

会社名:Shenzhen Timekettle Technologies Co.,Ltd.

所在地:中国・深圳市

米国拠点:Timekettle Inc.(USA)

事業內容:AI翻訳デバイスの開発・販売

公式サイ卜:https://jp.store.timekettle.co/

【Amazon公式ストア】https://www.amazon.co.jp/stores/page/6561F6DE-1B70-4A70-A2F0-517F83FDE729

日本での販売パートナー

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