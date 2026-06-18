【6月21日は冷蔵庫の日】夏の「冷蔵庫パンパン問題」はCLASで解決！対象商品が20%OFFになる、冷蔵庫フェア特設ページを公開

株式会社クラス

（CLAS「冷蔵庫」一覧：https://clas.style/electronics/refrigerator/）

循環型の家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS（クラス）』を運営する株式会社クラス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：久保 裕丈）は、6月21日の「冷蔵庫の日」に合わせ、夏本番に向けた冷蔵庫環境の見直しを提案するため、2026年6月18日（木）～6月30日（火）まで対象商品が20%OFFになる、冷蔵庫フェア特設ページを公開いたしました。



梅雨明けから本格的な夏にかけて急増する「冷蔵庫の容量不足」や、ライフスタイルに合わなくなったサイズへの不満に対し、「必要な期間だけサブスクで手軽に借りる」「試してみて、気に入ったらそのまま購入する」という、これからのスタンダードとなる賢い家電の選び方をお届けします。

6月21日「冷蔵庫の日」と、夏に直面する冷蔵庫のお悩み

CLAS「冷蔵庫フェア」 :https://clas.style/article/2583対象商品が20%OFFになる、特設ページはこちら

毎年「夏至の日（今年は6月21日）」は、日本電機工業会によって「冷蔵庫の日」と定められています。梅雨から夏にかけて冷蔵庫が最も活躍する時期であることから、夏本番を迎える前に冷蔵庫の点検や見直しを行うことが推奨されています。 特に近年は、以下の2つの悩みが消費者の間で顕著になっています。

- 夏の「冷蔵庫パンパン」問題猛暑による冷たい飲料やアイスの買いだめ、スイカなどの大型食材に加え、物価高に伴う「まとめ買い」や「週末の作り置き」の増加により、冷蔵庫の容量不足に悩むご家庭が増加しています。- ライフスタイルの変化に伴う「サイズ不足」問題同棲や結婚、リモートワークの増加など、ライフスタイルが変化しているにも関わらず「まだ使えるから」と単身用の小さな冷蔵庫を使い続けているケースは少なくありません。常に中身がパンパンな状態は、冷効率の低下を招くだけでなく、日々の家事ストレスにも繋がります。■ お悩みを解決！CLASの冷蔵庫サブスクが、夏にうれしい3つの理由

１．初期費用を抑えられる月額制であんしん

「夏バテ対策のまとめ買い」も、初期費用0円でスタート。出費のかさむ夏本番。高機能な大型冷蔵庫や、憧れのセカンド冷凍庫も、CLASなら初期費用なしの月額制。まとまった購入資金を用意しなくても、お財布にやさしく「今すぐほしい涼しさ」が手に入ります。

２．試して、合わなかったら返却できてあんしん

アイスが恋しい「夏だけ2台持ち」も、終わったらスマホで返却。「冷凍食品やアイスで冷凍庫がパンパン…夏だけもう1台ほしい！」そんなわがままもサブスクなら大歓迎。ワンシーズンだけ使って、秋にはスマホ一つでサクッと返却。購入の手間も、不要になった後の処分代もかかりません。

３．ライフステージの変化や引っ越しがあってもあんしん

猛暑の中の「大型家電の処分・引っ越し」から解放されます。ライフステージが変わっても、必要な期間だけ使って手放せるのがサブスクのいいところ。特に冷蔵庫のような大型家電は、処分するだけでも一苦労です。CLASなら面倒なリサイクル手続きや、うだるような暑さの中での搬出作業もプロにおまかせで安心。

「冷蔵庫フェア」について

「冷蔵庫の日」を記念して、夏が来る前に賢くアップデートできる、冷蔵庫フェアを開催中。毎日使う冷蔵庫だからこそ、妥協せずに選びたい。今なら、対象の冷蔵庫が返却するまでずっと月額20%OFF。夏のまとめ買いや暮らしの変化に合わせて、あなたの家にぴったりの1台を賢く迎えてみませんか？

また、特設キャンペーンページ内では、CLASで人気の主要ブランドの特徴や、弊社スタッフが自宅でどんな冷蔵庫を使っているかなどのコンテンツも掲載しております。ぜひご自身のライフスタイルに合った冷蔵庫選びのご参照になさってください。

【キャンペーン概要】

・特典：期間内に新規で対象商品をご注文でレンタル月額20%OFF

・対象商品：キャンペーンページに掲載されている商品

・対象注文期間：2026年6月18日（木）～2026年6月30日（火）

・注意事項：数量には限りがあります。

予告なく終了の可能性がございます。

・詳細・エントリー：https://clas.style/article/2583

CLASバイヤー厳選 対象の冷蔵庫を特別価格でご提供！

CLASの豊富なラインアップの中から、この夏、特におすすめのモデルをバイヤーが厳選。キャンペーン対象として月額20%OFFの特別価格でご提供します。

（CLAS「冷蔵庫」一覧：https://clas.style/electronics/refrigerator/）

【対象の冷蔵庫カテゴリー】

一人暮らしに人気のモデル

夏のまとめ買いに！大きめ容量モデル

夏の間、特に容量が足りない方に！セカンド冷蔵庫・冷凍庫

■ 冷蔵庫といっしょに、おトクに20%OFFで借りるチャンス

今回のキャンペーン対象は冷蔵庫だけではありません。

キッチン家電からリビング・仕事まわりまで、まとめてアップデートするなら今がベストタイミング。

『CLAS（クラス）』について

CLAS「冷蔵庫フェア」 :https://clas.style/article/2583対象商品が20%OFFになる、特設ページはこちら

『CLAS』は、初期費用や手間の負担を軽減し、その時々で最適な家具・家電などの耐久消費財の利用を簡単・手軽に実現するサービスです。まずは月額制の「借りる」で気軽に利用を開始し、残価支払いで「買う」、不要になったら「返す」、「交換」して常に最適な商品を使う、という自由で柔軟な選択肢を提供しています。

利用後に返却された家具・家電をリペア（修繕）・クリーニングし再活用することで、廃棄を回避してきました。

環境省の実証事業では、従来の売り切り型ビジネスと比較して、CO2排出量を36％、廃棄物発生量を38％削減する効果が確認されています（2023年2月時点）。

※当社の事業活動における脱炭素・資源循環の貢献効果に関する調査結果：https://clas.style/company/news/119

【CLASの特徴】

・あとから購入：気に入った商品は、月額利用料を差し引いた金額で購入可能（※一部商品を除く）

・長く使うほどおトク：ご利用開始後、13カ月目からは25％OFFになります

・組立・設置オプション：お届け時の組み立てから設置までプロにおまかせいただくことも可能です

・安心の汚損補償：普段使いの汚れであれば、返却時の追加請求なし（※月額300円～/1商品）

・梱包・解体不要：大型商品は返却時に業者が解体から搬出まで全て行うため、手間いらず

・引き取りオプション：注文時、同カテゴリの家具・家電を引き取ります（※運搬・クリーニング等作業費用として3,300円/1商品）

CLASとは？：https://clas.style/article/1944

【CLASご利用の流れ】

1.商品を選んで注文：お手続きはすべてWebで完結。商品を選んだら、料金プランを選択してください

2.商品を受け取る：組み立てから設置まで、まるごとおまかせいただくことも可能です

3.商品を利用する：返却期限はございません。ライフスタイルに合わせて、自由にご利用ください

4.交換・返却：1カ月ご利用以降、お好きなタイミングで返却や交換が可能です

「家具と家電のレンタル・サブスク」を有効活用する方法：https://clas.style/article/1299

■ 会社概要

会社名：株式会社クラス

所在地：本社 東京都目黒区青葉台4-6-6 青葉台スタジオ2階

京都オフィス 京都府京都市下京区中堂寺栗田町93「KRP BIZ NEXT」内

代表者：代表取締役社長 久保 裕丈

設立 ：2018年4月24日

コーポレートサイト：https://clas.style/company/

【提供サービス】

・循環型の家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS』(https://clas.style/)

・法人向けオフィス構築・移転『CLAS Bizのオフィスサービス』(https://clas.style/biz/office/)

・オフィスのWeb会議や1on1に最適『個室型フォンブース』(https://clas.style/biz/phonebooth)

・法人向けパソコン レンタル・サブスク(https://clas.style/lp/pc_rental)

・不動産物件の早期成約を支援『CLASホームステージング』(https://clas.style/biz/staging)

・トレンドに合わせた家具・家電をワンストップで提供『家具付き賃貸サービス』(https://clas.style/biz/kagu-chintai)

・【30days】マットレス購入プログラム『nicesleep』(https://nicesleep.jp/)

・【30days】試せる・返せるゲーミングチェア専門店『gg-chair』(https://gg-chair.com/)

▶最新情報：https://clas.style/company/news