PREDUCTS：大型ガジェットを浮かせるクランプ機構搭載のアームモジュール『Clamp Gadget Arm』販売開始

PREDUCTS株式会社

PREDUCTS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤剛、以下PREDUCTS）は、クランプでさまざまなガジェット類を保持できるアーム型モジュール『Clamp Gadget Arm』を、2026年6月17日より販売開始しました。

商品ページ：https://preducts.jp/products/db-clamp-gadget-arm

PREDUCTS DESK／DASHBOARDは、天板の裏面に通したレールにモジュールを付け替えることで、机まわりの道具を自在に配置できる『DESK MODULAR SYSTEM(R)』を搭載したデスク／デスクシェルフです。今回販売開始した『Clamp Gadget Arm』は、そのレールに装着して使用するアーム型のモジュールです。

Black / Silverの2色展開

幅104mm～250mmのプロダクトを挟み込めるクランプを、可動式のアームの先端に搭載。Stream Deck + XLなどの左手デバイスや、オーディオインターフェースなど机に鎮座しがちな大型で重量のある仕事道具を、デスク周辺の操作しやすい位置へ浮かせて固定できます。

操作しやすい位置に、浮かせて

当社では、『Clamp Gadget Arm』のほか、Magnet Gadget Arm、Rig Gadget ArmというGadget Armシリーズを過去2モデル展開してきました。いずれも、可動域の広いアームにガジェットを取り付ける機構を備えたもので、本『Clamp Gadget Arm』はその3つ目となります。

設置できるガジェットのサイズ・重量はシリーズで最も大きく、机の上で広い面積を占めていた道具も浮かせて固定できます。

クランプは幅104mm～250mmまで拡縮する機構で、最大荷重は2kg。クランプ部分は90度回転でき、縦方向に挟み込むこともできます。また左右で挟み込むClamp GripパーツはShort / Longの2サイズが付属し、設置するプロダクトの厚みや形状に合わせて交換できます。

設置可能サイズ

アームは、ボール形状で全方位に動くジョイントと、ヒンジ形状で一方向に開閉するジョイントの組み合わせです。単に固定するのではなく動かせることで、座り位置や作業内容に合わせて、その都度最適な位置に仕事道具を配置できます。

「挟む」が効果的に機能する

大型のショートカットデバイスや、配信や音楽制作で使われる据え置きのオーディオインターフェースやDAC（D/Aコンバーター）など、日常的に手で操作する大型機材は、しまい込めず机の上で場所を奪い合いがちです。こうした機材を操作しやすい位置へ浮かせ、机の上に余白を生み出すべく、今回『Clamp Gadget Arm』を開発しました。

開発に際しては、従来のGadget Arm機構を活かしつつも、耐荷重と保持力を両立できるクランプ機構を新たに採用。アーム部分も強度を増す設計になっており、大型で重量のあるプロダクトにあわせてアップデートしています。

開発の背景や特徴を紹介しているJOURNAL記事も合わせてぜひご覧ください。

JOURNAL：https://preducts.jp/blogs/journal/featured-db-clamp-gadget-arm

本製品は、Elgato (CORSAIR(R))と共同で開催したイベント・自由を配置する道具展『WORK FLOW』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000090299.html)にて先行展示を行いました。「Stream Deck + XL」「Stream Deck +」といった大型機材を浮かせて設置する展示には、配信やコンテンツ制作を仕事にする方を中心に関心が寄せられました。

PREDUCTS DASHBOARDについて

自由を配置する道具展『WORK FLOW』での展示（一部）

PREDUCTS DASHBOARDは、天板裏に2本のレールを埋め込み、さまざまなモジュールを装着する「DESK MODULAR SYSTEM(R)」を搭載したデスクシェルフです。モジュールによって、多様な机周りのアイテムや道具をスマートに収納・設置。仕事をよりコントロールしやすくする、ワークスペースのプラットフォームとなるプロダクトです。

専用のモジュールは、PCや書類、書籍等を収めるトレイや、スマートフォンやガジェットを吊り下げて設置するハンガー、ゲーム機、ヘッドホン、VRデバイス等を吊るアイテムなど多種多様。配線を目立たなくするためのアダプタなども展開しており、利便性が高くスッキリしたデスク環境を構築できます。

商品ページ：https://preducts.jp/products/dashboard

PREDUCTSについて

We Make Tools for "Good Work"

わたしたちは「いい仕事」を生み出す道具のメーカーです。

代表：安藤 剛

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-36 青山丸竹ビル6F

Webサイト：https://preducts.jp

X：https://x.com/preducts_inc/

Instagram：https://www.instagram.com/preducts_inc/