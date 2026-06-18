世界初のオープンイヤー型集音器「cocoe Ear」を発売

株式会社NTTドコモ

株式会社 NTTドコモ（以下、ドコモ）は、NTTソノリティ株式会社（以下、NTTソノリティ）が開発した世界初※1の耳をふさがないオープンイヤー型集音器「cocoe Ear（読み：ココエイヤー）」 およびテレビ用トランスミッター「cocoe Link（読み：ココエリンク）」を、2026年6月18日（木） から全国のドコモショップ、ドコモオンラインショップで発売いたします。 また、同日から全国56店舗のドコモショップで「cocoe Ear」の体験展示も開始します。

「cocoe Ear」は、NTT株式会社（以下、NTT）の特許技術「PSZ（パーソナライズドサウンド ゾーン）※2」による自然な聞き心地と、長時間着けていても負担が小さい装着感を実現した世界初の オープンイヤー型集音器です。2025年12月23日から2026年2月15日までの期間でクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING（グリーンファンディング）」にて支援金を募り、開始から3日で1億円を達成し、集音器プロジェクトの支援金額史上最速で歴代 1 位※3となる支援額2.5億円超を記録したほか、2025年に同サイトで立ち上げられた407件のプロジェクトの中から「GREEN AWARD 2025年間大賞※4」を受賞するなど、高い評価を獲得しました。

「cocoe Link」は、「cocoe Ear」専用のテレビ用トランスミッターで、テレビのそばに置くことでテレビの音を「cocoe Ear」に直接届けることができます。製品についての詳細は別紙をご確認ください。

また、全国56店舗のドコモショップで「cocoe Ear」を体験いただける展示を2026年6月18日（木）から実施いたします。各都道府県に1店舗以上の展示店舗を設け、全国のより多くのお客さまに

「cocoe Ear」を体験いただけるようにいたします。そのほかドコモショップ丸の内店では、ドコモ・ハーティスタイル※5活動の一環としてドコモ・ハーティプラザ※6を併設しており、聞こえ方に不安があるお客さまには「cocoe Ear」を装着いただいた状態でお手続きいただける取り組みを8月上旬から実施いたします。

■販売チャネル

・ 全国のドコモショップ

・ ドコモオンラインショップ：cocoe Ear商品ページ(https://onlineshop.docomo.ne.jp/products/accessories/details/ANZ59026)、cocoe Link商品ページ(https://onlineshop.docomo.ne.jp/products/accessories/details/ANZ59055)

■ドコモオンラインショップ販売価格※7※8

・ cocoe Ear：39,600 円（税込）

・ cocoe Link：10,560 円（税込）

ドコモは今後も、お客さまの生活がより一層便利になるよう魅力ある商品を提供してまいります。

※1 耳かけ型＆左右独立型＆空気伝導型の集音器として（調査元：ステラアソシエ株式会社, 2025年11月時点）

※2 NTTコンピュータ&データサイエンス研究所が開発した技術です。ある音波（正相）に対して180 度位相を反転させた波形

（逆位相）を重ねると音が消える原理を応用し、「音を出す」「音を打ち消す」の2つを同時に行うことで、耳元だけに音

を閉じ込め、音漏れを抑制します。

※3 2026年2月時点 NTTソノリティ調べ

※4 詳細はこちら。GREEN FUNDING - クラウドファンディング(https://greenfunding.jp/portals/pages/GREENAWARD_2025)

※5 ドコモ・ハーティスタイルの取り組みについて、詳しくは「ドコモのホームページ(https://www.docomo.ne.jp/corporate/csr/social/hearty/)」をご確認ください。

※6 ドコモ・ハーティプラザについて、詳しくは「ドコモのホームページ(https://www.docomo.ne.jp/corporate/csr/social/hearty/reception/hearty_plaza/)」をご確認ください。

※7 ドコモオンラインショップでご購入の場合の価格です。ドコモショップでの販売価格は店舗により異なります。

※8 価格ついては予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

別紙1

「cocoe Ear」「cocoe Link」の概要

世界初 耳をふさがないオープンイヤー型集音器「cocoe Ear（ココエイヤー）」

「cocoe Ear」は、本来の聴力とテクノロジーが自然に調和する新しい“聞こえ”を実現する、世界初のオープンイヤー型集音器です。耳をふさがず、本来聞こえる音はそのままに、不足する音だけを低遅延の音声信号処理技術で自然に補い、会話やテレビ、音楽・動画まで違和感なく楽しめます。片耳約

10gの軽やかな装着感に加え、ボタン一つで集音とイヤホンを切り替えられる直感的な操作性も特長です。さらに、スマートフォンを利用する方に向けて、専用アプリ「cocoe Connect（ココエコネクト）」を新たに開発。集音モードやTVモードの切り替え、音量・音質調整を迷わず行えるシンプルな操作性で、自分に合った“聞こえ”を簡単に整えられます。“まだ本格的な対策は早い”と感じている人に寄り添い、日常に負担をかけることなく、聞こえの変化と向き合い始めるための新しいスタンダードです。

「cocoe Link」は、「家族と一緒にテレビを見たいけれど、音量を上げると迷惑をかけてしまう」「テレビの音が聞こえにくい」といった声から生まれた、テレビ視聴をより快適にする専用トランスミッターです。テレビと「cocoe Ear」をボタンひとつでセキュアに接続し、自分に合った音量でテレビの音を聞きながら、集音器として周囲の音や会話も自然に聞くことができます。一人で静かに楽しむときも、家族や大人数で同じ番組を視聴するときも、それぞれが快適な音量でテレビを共有できる新しい視聴体験を提供します。

最新のAuracast(TM)に対応し、装着してボタンを押すだけでテレビ音声を無線受信。1台で複数の「cocoe Ear」に同時送信でき、接続もヘッドホン端子にケーブルを差すだけと簡単です。本体には集音マイクも搭載し、テレビの近くに置くだけでも使用可能。日常のテレビ時間を、より自然で心地よいものにします。

別紙2

一部ドコモショップにおける「cocoe Ear」体験展示

1. 概要

全国56店舗のドコモショップにて「cocoe Ear」を体験できる展示を実施いたします。店頭では、

設置された使い方ガイドをご覧いただきながら、お客さまご自身のペースでお気軽にご体験いただ

けます。ご体験いただいた後、そのままご購入いただくことも可能です。なお、ご来店の際はスム

ーズなご案内のため事前に「ドコモショップ予約サイト(https://shop.smt.docomo.ne.jp/)」より予約をお願いします。

2. 開始日

2026年6月18日（木）から

3. 実施場所

対象のドコモショップ56店舗

※スムーズなご案内のため事前に「ドコモショップ予約サイト(https://shop.smt.docomo.ne.jp/)」よりご予約ください。





4. お客さまご負担金

無料





5. 対象ドコモショップ一覧

cocoe Ear展示店舗一覧サイト(https://cocoe.ntt-sonority.com/pages/docomoshop)をご確認ください。

参考

「cocoe Ear」を活用したドコモショップ店頭応対トライアル

1. 概要

ドコモはドコモ・ハーティスタイル活動の一環として、「cocoe Ear」を活用したドコモショップ

店頭応対トライアルを2025年12月から3月まで実施しました。対象のドコモショップにて、店頭 応対などドコモショップスタッフとのコミュニケーションにおいてお客さまに「cocoe Ear」をお 試しいただき、周囲の騒音が気になる場合や聞こえ方に不安がある場合にご活用いただきました。

※報道発表（2025年12月3日発表）：

https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_251203_u1.pdf

2. 実施期間

ドコモショップ丸の内店：2025 年12月3日（水）から2025年12月30日（水）まで

ドコモショップ札幌店：2025 年12月3日（水）から2026年1月31日（土）まで

ドコモショップ六本松店：2025 年12月3日（水）から2026年1月31日（土）まで

ドコモショップ名古屋栄店：2026 年1月20日（火）から2026年3月3日（火）まで

3. 対象ドコモショップ

ドコモショップ丸の内店、ドコモショップ札幌店、ドコモショップ六本松店、ドコモショップ名古

屋栄店

4. トライアルにおけるアンケート調査結果

体験されたお客さまを対象に、「聞こえに関する意識および製品体験」についてアンケート調査 をいたしました。調査の結果、参加者のうち約7割の方が日常生活において「聞こえの課題」を抱

えながらも対策をとっていない現状や、実機体験を通じて8割以上の方が製品の使い心地や高い利

用意向を示したことが明らかになりました。

【調査サマリ】

１.「聞こえ」に課題を感じつつも、補聴器などを利用していない潜在層が約7割、また「聞こえづらい が対策をしていない」「最近聞こえづらくなった」といった、聞こえづらさの自覚はあるものの、具

体的な対策をとっていない潜在的な課題を抱える層が約6割を占めました。

２.「cocoe Ear」の体験により、ショップスタッフの説明が「分かりやすくなった」と85.7%が回答。

製品を利用することで、会話のクリアさや聞き取りやすさの向上を直感的に実感。

３. 体験者の8割以上（87.1%）が「使い心地が良い」と評価、さらに80.6%が「自宅で利用したい」と

回答。快適な装着感や雑音ストレスの少なさが支持され、高い購入・利用意向を示した。

【調査概要】

・調査対象： ドコモショップ店頭対応トライアルへの参加者

・有効回答数： 217名（聞こえの状態調査） / 204名（製品体験後の調査）

・調査方法： 店頭体験後のアンケート調査（単一回答・複数回答含む）

・調査主体： NTTソノリティ株式会社