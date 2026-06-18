日テレAI-HRが「AIエージェントリース」を提供開始

株式会社日テレHR総合研究所

情報整理から文書作成まで、業務専用のAIエージェントを利用できる状態で提供。

「HR EXPO」で操作デモを実施

株式会社日テレHR総合研究所（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 博行）が運営する日テレAI-HRは、企業の業務に合わせてAIエージェントを設計・設定し、利用環境の構築や運用支援とあわせて提供する「AIエージェントリース」のサービスを、2026年6月17日（水）より開始しました。

■ AIエージェントリース詳細はこちら

https://ai.ntv-hr.com/product/ai-agent-lease/

■ 日テレAI-HRサービスサイト

https://ai.ntv-hr.com/

「HR EXPO」でAIエージェントリースの操作デモを実施中

日テレHR総合研究所は、2026年6月17日（水）から19日（金）まで、東京ビッグサイトで開催される「HR EXPO」に出展しております。

会場では、「AIエージェントリース」の操作デモを実施し、操作イメージをご紹介します。ご来場の際は、ぜひ日テレHR総合研究所のブースへお立ち寄りください。

■ 展示会概要

展示会名：HR EXPO（人事労務・教育・採用）

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）

開催時間：10:00～18:00 ※最終日のみ17:00終了

会場：東京ビッグサイト

公式サイト：HR EXPO公式サイト(https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/hr.html)

業務に合わせたAIエージェントを利用できる状態で提供

「AIエージェントリース」は、導入目的や現在の業務課題をヒアリングし、企業ごとの業務に合わせたAIエージェントを構築するサービスです。

AIモデルの選定、Skillsの設計、操作画面や利用環境の構築まで日テレAI-HRが対応し、デスクトップアプリケーションまたはWebアプリケーションとして提供します。

応募者情報の整理、見積書・契約書の確認、会議資料をもとにした報告文の作成、顧客情報や過去資料を活用した営業提案書の作成など、繰り返し発生する業務の効率化を支援します。

開発背景

企業における生成AIの活用が進む一方で、現場では「どの業務から取り入れればよいか分からない」「自社のセキュリティ環境で利用できるか不安」「導入しても現場で使い続けられるか分からない」といった課題があります。



特に、契約書や採用情報、顧客情報などを扱う業務では、セキュリティの観点から、一般的なクラウド型AIサービスをそのまま利用することが難しいケースもあります。また、汎用的なAIチャットを導入するだけでは、利用者が毎回指示を考える必要があり、実際の業務フローに定着しにくい場合があります。

こうした課題に対応するため、日テレAI-HRでは、業務内容や利用環境に合わせたAIエージェントを、利用できる状態に整えて提供する「AIエージェントリース」を開始しました。

「AIエージェントリース」の特長

1．OFFLINE（閉域LLM版）・ONLINE（API版）から選択可能

機密情報を扱う業務にはOFFLINE（閉域LLM版）、高度な文章作成や複雑な情報整理にはONLINE（API版）など、業務内容とセキュリティ要件に合わせて適した構成をご提案します。

2．業務に合わせてAIエージェントを設計・設定

導入目的や現在の業務課題をヒアリングし、対象業務の手順や必要な出力内容に合わせてSkillsを設計します。利用者が毎回複雑な指示を入力するのではなく、業務に必要な処理を進めやすい状態に整えます。

3．PCへのインストールやWeb形式での提供に対応

デスクトップアプリケーションまたはWebアプリケーションとして、業務で利用できる状態に整えて提供します。AIモデルの設定、Skillsや操作画面の構築まで日テレAI-HRが対応します。

4．環境構築から導入後の改善まで支援

対象業務の整理、AIモデルの選定、Skillsや利用環境の構築、動作検証まで一貫して支援します。導入後も、利用結果をもとに出力内容や操作性を調整し、現場で使いやすい状態へ改善します。

今後の展望

日テレAI-HRでは、生成AIを単体のツールとして導入するだけでなく、企業ごとの業務フローに組み込み、継続的に活用できる状態をつくることが重要だと考えています。

今後も、企業ごとの課題や利用状況に合わせて、対応する業務領域やSkillsを拡充し、AIエージェントの導入から運用改善まで支援してまいります。

会社概要

社名：株式会社日テレHR総合研究所

URL：https://ntv-hr.com/

本店所在地：東京都港区

代表者：代表取締役社長 中村博行

設立日：2025年5月1日

事業開始日：2025年8月1日

事業内容：動画研修、採用支援、人事コンサルティング、AI活用支援等

日テレAI-HR運営体制

運営：株式会社日テレHR総合研究所

クリエイティブ＆AI実装パートナー：株式会社タジク(https://ai.ntv-hr.com/partners/)