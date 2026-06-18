リーガルテック社、医療機器M&A向け「DD資料開示管理ワークフロー」を提供開始【リーガルテックVDR】

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（東京都港区、代表取締役社長：平井 智之）は、リーガルテックVDR導入企業向けに、医療機器業界のM&A・デューデリジェンス（DD）に対応した「DD資料開示管理ワークフロー」の提供を開始した。

本ワークフローは、医療機器企業のM&Aにおいて発生する薬事資料、品質保証資料、技術資料、契約資料、財務資料などの機密情報を、関係者ごとに適切に分類・開示・管理するための実務フローである。DD対応の現場で生じる「誰に何を開示したか把握できない」「最新版資料の所在がわからない」「同様の質問への対応が繰り返される」といった実務課題の整理を支援する。

【背景】

医療機器M&Aでは、部門横断の資料管理と多層的な開示制御が課題となる。

医療機器企業のM&Aにおけるデューデリジェンスは、一般的な財務・法務DDにとどまらない。薬事承認、QMS（品質マネジメントシステム）、製造委託、販売代理店契約、知的財産、安全性評価など、複数の専門領域にまたがる確認が求められる。

これらの資料は、薬事部門、品質保証部門、研究開発部門、法務部門、経理部門などで個別に管理されていることが多く、DD開始後は各部門への問い合わせが集中しやすい。

承認書の最新版の確認、QMS監査記録の所在確認、契約書の収集など、資料探索と整理に多くの時間を要するケースも少なくない。

また、買主候補、フィナンシャルアドバイザー（FA）、弁護士、会計士、薬事専門家、品質保証専門家など、関係者ごとに確認すべき資料の範囲は異なる。買主候補ごとに開示範囲を変える必要がある一方で、従来のメールやファイル共有中心の運用では、「誰に、どの資料を、いつ開示したか」の管理が煩雑になりやすい。

結果として、Excelによる開示管理、メールでの資料送付、資料差替への対応が繰り返され、DD対応そのものが大きな業務負担となる場合がある。

こうした課題に対応するため、リーガルテック株式会社は医療機器M&A向け「DD資料開示管理ワークフロー」の提供を開始した。

【DD資料開示管理ワークフローの主な内容】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42056/table/492_1_d5945197ab2176555aeb55831a148a1e.jpg?v=202606180352 ]

本ワークフローは、DD開始前の資料整理から、段階的な開示管理、Q&A対応、差替管理までの実務項目を体系的に整理したものである。

【対象となる主な資料】

【想定利用シーン】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42056/table/492_2_1ebac6543abda353f48a7791fdbaeead.jpg?v=202606180352 ]

・医療機器メーカーの株式譲渡・事業譲渡

・医療機器スタートアップのM&A・資本提携

・製造販売承認を含む事業買収

・海外企業による日本企業の買収検討

・薬事・品質資料を含む技術DD

・複数の買主候補が並行してDDを実施する案件

・DD期間中に追加開示や資料差替が発生する案件

【リーガルテックVDRによる支援】

本ワークフローは、リーガルテックVDR導入企業向けに提供するものであり、医療機器M&AにおけるDD資料の分類、開示範囲、閲覧権限、開示ステータス管理などの実務項目を整理したものである。

リーガルテックVDRは、M&Aやデューデリジェンスにおける機密資料共有と情報統制を支援するバーチャルデータルームである。ワークフローと組み合わせることで、資料管理や開示運用の標準化を支援する。

製品ページ：https://www.vdrs.jp

お問い合わせ：https://form.legaltech.co.jp/aos/legaltechvdr/input/

【今後の展開】

リーガルテック株式会社では、医療機器M&A向けを皮切りに、製薬・バイオ、化学・素材、半導体・電子部品、食品・化粧品、不動産・建設、金融・ファンドなど、業界別・用途別のワークフローおよびテンプレートを順次拡充していく方針である。

M&A・DDに加え、資金調達、IPO準備、監査・内部統制、共同研究、ライセンス交渉など、企業における資料管理・情報共有・意思決定の各場面に対応した支援メニューの整備を進めていく。

【会社概要】

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：

リーガルテック株式会社は、特許AIエージェント「MyTokkyo.Ai」、AIプラットフォーム「IPGenius」、機密情報専用プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供を行っている。