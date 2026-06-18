長崎マリオットホテル JAZZ Night ～Moonlight Music～ の開催について

九州旅客鉄道株式会社

長崎マリオットホテル（長崎県長崎市、総支配人 大本茂）は、2026年7月～8月にかけて、洗練されたジャズの旋律と長崎マリオットホテルならではの美食が響き合う「JAZZ Night ～Moonlight Music～」を全10回開催いたします。長崎を拠点に活動する音楽家によるライブ演奏とともに、シェフが手掛けるオードブルやフィンガーフードをご用意し、スタンダードからモダンまで多彩なジャズに包まれる、夏の夜にふさわしい非日常のひとときをお届けいたします。

■概要

長崎マリオットホテルでは、開業以来、定期的に音楽イベントを開催し、音楽とともに過ごす豊かな時間をご提案してまいりました。本ジャズナイトでは、これまで親しまれてきた音楽の時間に美食の楽しみを添え、幅広いお客さまにお楽しみいただけます。

場 所 長崎マリオットホテル7階 バーラウンジ「THE AZURITE」

開催日 2026年7月4日(土)、5日(日)、12日(日)、20日(月・祝)、31日(金)

8月2日(日)、9日(日)、16日(日)、23日(日)、30日(日) ※全10回

時 間 受付 19：00～ 演奏 第一部19：30 / 第二部20：30 各回約30分

※第一部・第二部は入替制ではなく、イベント時間内でお楽しみいただけます。

※当日18:00～21:30はイベント開催につき貸切営業、21:30以降は通常営業いたします。

出演者 小國 雅香 おぐに もとか / 田川 遊人 たがわ ゆうじん / 田中 博一 たなか ひろいち 敬称略

料 金 8,000円 （税・サービス料・ミュージックチャージ込）

内 容 ライブ演奏、フード、ドリンクフリーフロー

予約方法 電話予約 095-895-8884（受付時間10:00～22:00）、およびWeb予約

※ Web予約は本リリース文末の二次元コードより承っております。

公式ホームページ

URL: https://www.marriott.com/ja/hotels/ngsmc-nagasaki-marriott-hotel/overview/

■メニュー

ジャズの生演奏とともに、気軽につまめるオードブルやフィンガーフードをご用意しました。夏野菜を取り入れた軽やかなラインアップが、洗練されたジャズナイトのひとときを演出します。

■総料理長 榮岩 雅幸 （はえいわ まさゆき） コメント

夏の夜の特別な時間を楽しんでいただくためリズムのあるカナッペ盛り合わせをご用意いたしました。

旬の食材を使用した彩り豊かな全15種類のメニューを、エルキュールスタンドを中心に、フィンガーフードやスイーツとともにご用意しております。

この時期だけの美食の演出、ジャズの音色とともに、ゆっくりとご堪能ください。

■出演者のご紹介

本ジャズナイトでは、長崎を拠点に活動する音楽家を迎え、ライブ演奏をお届けします。それぞれが豊かな表現力と確かな技術を持ち、スタンダードからモダンまで幅広いジャズを自在に奏でる実力派ミュージシャンです。間近で感じる生演奏の臨場感とともに、ジャズナイトの時間を彩ります。

小國 雅香 田川 遊人 田中 博一

■プログラム

■ バーラウンジ「THE AZURITE」

※ 掲載の写真は全てイメージです。

※ 食材の入荷等により予告なく内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※ 日程・出演者等は、都合により予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

※ 20 歳未満の方への酒類提供はいたしません。

長崎マリオットホテルについて

2024年1月に開業した長崎マリオットホテルは、JR長崎駅に隣接し、観光・ビジネスの拠点として優れたロケーションを誇ります。全室36平米以上のゆとりある客室のうち、港側・稲佐山側の全客室がバルコニーを有し、長崎の風を感じながら街並みや世界新三大夜景をお楽しみいただけます。レストラン、バーラウンジ、フィットネスセンター、会議施設を備え、長崎の文化や景観を感じながら、心地よいおもてなしと記憶に残るひとときをお届けします。

◎公式 HP: https://www.marriott.com/ja/hotels/ngsmc-nagasaki-marriott-hotel

◎Instagram: https://www.instagram.com/nagasakimarriott?utm_source=qr

◎Lit Link: https://lit.link/nagasakimarriott

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長崎らしい、素晴らしいおもてなしの心を常に。