花火大会を上空から鑑賞　夏限定・ヘリコプター夜景遊覧フライトを販売開始

Space Aviation株式会社※写真はイメージです。

Space Aviation株式会社（読み：スペースアビエーション、本社：京都市伏見区、代表取締役社長：保田 晃宏、以下「当社」）は、関東および関西の主要花火大会の開催にあわせ、上空から花火を楽しめる夏限定のヘリコプター夜景遊覧フライトを販売いたします。例年ご好評をいただく本フライトは、1日数組限定・3名から最大6名の貸切運航です。花火大会につきものの人混みや交通規制とは無縁に、夏の夜空をプライベートにご鑑賞いただけます。

■運航スケジュール・料金

【関東エリア】発着：千葉湾岸ヘリポート(https://maps.app.goo.gl/CF7enyJz3acVnXxy7)（千葉県千葉市美浜区新港237）

【関西エリア】発着：JPD京都ヘリポート(https://maps.app.goo.gl/8nN1rTSuseTposRt5)（京都府京都市伏見区向島柳島1）

※料金は1機体あたり・税込。

※ タクシー・ハイヤー等の現地移動交通手段は別途料金です。

※ 開催日・開催時間は各大会主催者の発表に基づく予定で、変更の可能性があります。

※ 販売枠数には限りがあります。各コースとも早めのお申し込みをおすすめします。

■予約申し込みについて

フライトコースの詳細・予約については、下記特設サイト及び予約専用窓口よりお申し込みください。

特設サイト：https://flight.space-aviation.com/collections/fireworks

電話：0120-510-613

メール：reserve@space-a.co.jp

公式LINE：https://lin.ee/F9fbto2

営業時間：9時～17時半（不定休）

■Space Aviation株式会社について

京都に本社を置くヘリコプター運航会社。「空を、もっと身近に。もっと自由に。」を掲げ、旅客輸送、遊覧飛行、機体管理、パイロット派遣まで網羅する包括的な航空サービスを提供しています。北海道から沖縄まで全国9拠点、場外離発着場800箇所を結ぶ広範なネットワークを強みに、国内トップクラスの飛行実績を誇ります。創業以来、空の移動革命を通じた社会課題の解決を目指しています。

会社概要

会社：Space Aviation株式会社

本社：京都府京都市伏見区向島柳島1

代表：保田 晃宏

設立：2019年5月7日

資本金等：12億8,948万円（資本準備金を含む。2025年10月時点）

事業内容：航空事業、旅行業、グループの経営管理等

URL：https://space-aviation.com