ピラティスインストラクターの3人に1人以上が、今後目指したいキャリアパスは「独立して自身のスタジオを開業・拡大すること」と回答！

株式会社ムジント

株式会社ムジント（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：新田 勢剛）が運営する「FITNESS SALON」は、ピラティスインストラクター（20代～40代の男女）を対象に「ピラティスインストラクターのキャリア」に関する調査を実施しました。この調査から、ピラティスインストラクターが理想とするキャリアパスや働き方に対する価値観、キャリアを継続する上で感じている課題などが明らかになりました。

＜背景＞

近年、マシンピラティスの普及が目覚ましく、スタジオ設備の多様化はピラティスインストラクターの職場選びに新たな選択肢をもたらしています。この変化は、インストラクター個々のキャリア観や職場選びの基準にどのような影響を与えているのでしょうか。新たな働き方やキャリア形成の可能性が広がる一方で、理想の職場を見つける上での新たな課題も生まれているものと考えられます。そこで、「FITNESS SALON」は、ピラティスインストラクターを対象に「ピラティスインストラクターのキャリアに関する調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

・ピラティスインストラクターとしてのキャリアを始めた当初、職場を選ぶ際に最も重視していたことは「自身のスキル向上や専門性を活かせる環境」

・ピラティスインストラクターが現在、職場を選ぶ際に最も重視することは「柔軟な働き方ができる環境」

・ピラティスインストラクターとしてのキャリアを始めた当初、理想としていた主なキャリアパスは「複数のスタジオと契約するフリーランスとして働くこと」や「独立して自身のスタジオを開業すること」

・ピラティスインストラクターの3人に1人以上が、今後ピラティスインストラクターとして目指したいキャリアパスは「独立して自身のスタジオを開業・拡大すること」と回答

・ピラティスインストラクターが感じるマシンピラティス普及による収入や働き方への影響のトップ3は、1位「働き方の選択肢の広がり」、2位「仕事のやりがいの増加」、3位「学習コストの増加」

・ピラティスインストラクターとしてキャリアを継続していく上で現在感じている主な課題は、「顧客獲得・集客の難しさ」や「自身の身体のメンテナンス・体力的な負担」

＜調査概要＞

調査期間：2026年5月18日～5月20日

調査方法：インターネット調査

調査対象：ピラティスインストラクター（20代～40代の男女）

調査人数：179名

モニター提供元：RCリサーチデータ

※回答比率は小数点第二位を四捨五入しているため、回答比率の合計は100.0%にならない場合があります。

ピラティスインストラクターとしてのキャリアを始めた当初、職場を選ぶ際に最も重視していたことは「自身のスキル向上や専門性を活かせる環境」

まず、「ピラティスインストラクターとしてのキャリアを始めた当初、職場を選ぶ際に最も重視していたことは何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「自身のスキル向上や専門性を活かせる環境」で22.9%、2位が「職場の人間関係・雰囲気」で18.4%、3位が「柔軟な働き方ができる環境（業務委託・シフトなど）」で15.6%という結果になりました。この結果から、ピラティスインストラクターとしてのキャリアを始めた当初、職場を選ぶ際に最も重視していたことは「自身のスキル向上や専門性を活かせる環境」であることがわかりました。

ピラティスインストラクターが現在、職場を選ぶ際に最も重視することは「柔軟な働き方ができる環境」

次に、「現在、職場を選ぶ際に最も重視することは何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「柔軟な働き方ができる環境（業務委託・シフトなど）」で20.1%、2位が同率で「給与や待遇の良さ」と「自身のスキル向上や専門性を活かせる環境」で19.6%という結果になりました。この結果から、ピラティスインストラクターが現在、職場を選ぶ際に最も重視することは「柔軟な働き方ができる環境」であることが判明しました。

ピラティスインストラクターとしてのキャリアを始めた当初、理想としていた主なキャリアパスは「複数のスタジオと契約するフリーランスとして働くこと」や「独立して自身のスタジオを開業すること」

続いて、「ピラティスインストラクターとしてのキャリアを始めた当初、理想としていたキャリアパスはどのようなものか」を尋ねる設問への回答では、1位が同率で「複数のスタジオと契約するフリーランスとして働く」と「独立して自身のスタジオを開業する」で30.7%、3位が「スタジオの正社員や店舗責任者として働く」で28.5%という結果になりました。この結果から、ピラティスインストラクターとしてのキャリアを始めた当初、理想としていた主なキャリアパスは「複数のスタジオと契約するフリーランスとして働くこと」や「独立して自身のスタジオを開業すること」であることが明らかになりました。

ピラティスインストラクターの3人に1人以上が、今後ピラティスインストラクターとして目指したいキャリアパスは「独立して自身のスタジオを開業・拡大すること」と回答

また、「今後、ピラティスインストラクターとして目指したいキャリアパスはどのようなものか」を尋ねる設問への回答では、1位が「独立して自身のスタジオを開業・拡大する」で34.6%、2位が「複数のスタジオと契約するフリーランスになる」で31.8%、3位が「スタジオの正社員・店舗責任者として働く」で24.6%という結果になりました。この結果から、ピラティスインストラクターの3人に1人以上が、今後ピラティスインストラクターとして目指したいキャリアパスは「独立して自身のスタジオを開業・拡大すること」であると回答したことがわかりました。

ピラティスインストラクターが感じるマシンピラティス普及による収入や働き方への影響のトップ3は、1位「働き方の選択肢の広がり」、2位「仕事のやりがいの増加」、3位「学習コストの増加」

次に、「マシンピラティスの普及は、収入や働き方にどのような影響を与えたと感じるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「働き方の選択肢（フリーランスなど）が広がった」で34.1%、2位が「指導の幅が広がり仕事のやりがいが増加した」で33.0%、3位が「専門性が求められ学習コストが増加した」で32.4%という結果になりました。この結果から、多くのピラティスインストラクターは、マシンピラティスの普及による「働き方の選択肢」や「仕事のやりがい」の増加といった好影響を感じる一方で、「専門性が求められ学習コストが増加した」という課題も同時に抱えていることが判明しました。

ピラティスインストラクターとしてキャリアを継続していく上で現在感じている主な課題は、「顧客獲得・集客の難しさ」や「自身の身体のメンテナンス・体力的な負担」

調査の最後、「ピラティスインストラクターとしてキャリアを継続していく上で、現在感じている課題は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「顧客獲得・集客の難しさ」で33.5%、2位が「自身の身体のメンテナンス・体力的な負担」で30.7%、3位が「モチベーションの維持」で27.4%という結果になりました。この結果から、ピラティスインストラクターとしてキャリアを継続していく上で現在感じている主な課題は、「顧客獲得・集客の難しさ」や「自身の身体のメンテナンス・体力的な負担」であることが明らかになりました。

＜まとめ＞

今回の調査により、ピラティスインストラクターとしてのキャリアを始めた当初、職場を選ぶ際に最も重視していたことは「自身のスキル向上や専門性を活かせる環境」であった一方、ピラティスインストラクターが現在最も重視することは「柔軟な働き方ができる環境」であることが明らかになりました。また、ピラティスインストラクターとしてのキャリアを始めた当初、理想としていた主なキャリアパスは「複数のスタジオと契約するフリーランスとして働くこと」や「独立して自身のスタジオを開業すること」であり、ピラティスインストラクターの3人に1人以上が、今後ピラティスインストラクターとして目指したいキャリアパスは「独立して自身のスタジオを開業・拡大すること」と回答したことがわかりました。さらに、ピラティスインストラクターが感じるマシンピラティス普及による収入や働き方への影響のトップ3は、1位「働き方の選択肢の広がり」、2位「仕事のやりがいの増加」、3位「学習コストの増加」であることも判明しました。なお、ピラティスインストラクターとしてキャリアを継続していく上で現在感じている主な課題は、「顧客獲得・集客の難しさ」や「自身の身体のメンテナンス・体力的な負担」であることが判明しました。

本調査で明らかになった柔軟な働き方へのニーズに応えるため、株式会社ムジントの「FITNESS SALON」は、理想のキャリア構築のサポートをします。本サービスは、あらゆる雇用形態やこだわり条件から検索できるフィットネス業界特化型求人サイトです。この検索機能により、最適な職場選びが可能となり、多様な働き方ができる社会の実現に貢献します。

調査実施会社

株式会社ムジント

所在地：〒224-0033 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東3丁目17番39-701号

代表取締役：新田 勢剛

事業内容：フィットネス業界の求人サイト【FITNESS SALON】の運営

URL：https://mujinto.co.jp/

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