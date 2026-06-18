【SNSで話題！】「名古屋弁のオカン」ことハローアゲイン今村が「性悪診断展」に参戦！【好評開催中　～6/21まで！】

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テレビ愛知株式会社


テレビ愛知は、名古屋・久屋大通のアルべホール名古屋にて好評開催中の体験型イベント「性悪診断展」において、吉本興業所属のお笑い芸人・ハローアゲイン 今村竜輔さん演じる「名古屋弁のオカン」が展示内コンテンツとして参加することをお知らせいたします。



ハローアゲイン今村さんは、SNSで話題を集める「名古屋弁のオカン」ネタで注目されているお笑い芸人です。今回登場するのは、性悪診断展内の展示コンテンツ「性悪ボイス展」。
「実家のオカンに嫌味を言われる日常のワンシチュエーション」をテーマに、ここでしか聴けない“名古屋弁のオカンの小言”を提供します。



音声は、本日2026年6月18日（木）から6月21日（日）までの期間限定で会場内にて放送します。


会期終盤だけの特別コンテンツとしてお楽しみいただけます。




ハローアゲイン 今村竜輔（いまむら りょうすけ）

愛知県春日井市出身。


「名古屋弁のオカン」をリアルに再現した動画が


SNSで注目を集め、人気急上昇中のお笑い芸人。


吉本興業所属。東京NSC26期。
SNS総フォロワー数は4万人超。



■公式SNSアカウント
Instagram(https://www.instagram.com/imamotoyoshimatsu/)
TikTok(https://www.tiktok.com/@haroageimamura)
YouTube(https://www.youtube.com/@haroage)





■ 性悪（しょうわる）診断展とは

本展は、日常やネットに溢れる「性格悪いあるある」の展示を楽しみながら、
独自診断アプリで、あなたの「性悪（しょうわる）さ」を解き明かしていく、
名古屋で期間限定開催の「あるある×診断」のエンタメ展覧会です。


「性悪」とは誰しもが持っている、
でも普段は隠しているちょっぴり意地悪だけどチャーミングな素顔。


本展では、それを否定したり隠したりするのではなく、「人間味」として面白がり、
友人や恋人と笑い合いながら自分の正体を確認できる、エンターテインメントの場を提供します。




第１の部屋「トゲトゲ・クネクネの部屋」を楽しむ様子

第３の部屋「ドロドロ・カサカサの部屋」を楽しむ様子


診断しながら展示を楽しむ様子

名古屋弁のオカンの小言ボイスを楽しむ様子

「性悪あるある」展示

思わず「わかるｗ」と声が出る“あるある”や日常に見かける「性悪」な瞬間や物体を展示します。


友人や恋人と「これ、君じゃない？」「あー、こういう人いる！」とツッコミ合いながら楽しめます。




性悪人物展...日常に「いる！」となる性悪な人物を展示

性悪現象展...日常に潜む「性悪な」瞬間を展示


日常に潜む“性悪なフレーズ”を五感で味わう「性悪ボイス展」


「性悪ボイス展」は、


日常の中でふと耳にする“ちょっと性悪な会話”を音声で体験する展示コンテンツです。


来場者は、複数シチュエーションの音声に対する反応を通じて、自分の“性悪タイプ”を試すことができます。



今回、ハローアゲイン今村さんが担当するのは、「名古屋弁のオカン」による小言の音声です。


地元の人ならどこかで聞き覚えがあるような、絶妙な「オカンの小言」を、リアルな名古屋弁で表現します。





思わず笑ってしまうのに、なぜか心当たりがある。
もし共感してしまったら……あなたも性悪かもしれません。


会場でしか聴けない、リアルな名古屋のオカンボイスを、ぜひご体感すりゃあいいがね！


性悪診断WEBアプリ「ダークタイプ診断」

最大の特徴は、展示を通して行われるAI診断「ダークタイプ診断」です。


展示内に散りばめられた『このシチュエーション、あなたならどう返信する？』といった問いに答えていくことで、あなたの深層心理をデータ化。


展示の最後には、AIがあなたの性悪さを最終判定します。




※診断には通信環境のあるスマートフォンが必要となります。ご注意ください。


※診断はAIとのチャット形式で行われます。


※本診断はエンターテインメントを目的としたものであり、
　心理学的、医学的、いずれの専門的な診断や助言を行うものではありません。



個性豊かな診断結果


「ダークタイプ診断」では、展示を通して得た来場者のデータをもとにあなたの性悪タイプを診断します。全１２の個性豊かなキャラクター、どのタイプが割り出されるかは、出口での判定までのお楽しみです。


ダークタイプ診断に加え、あなたの回答データに基づき、AIがその場で見解を生成する診断結果を提供します。 「たしかにｗ」「言い過ぎでしょ！」と、ご自身で楽しむのはもちろん、ご友人やパートナーと見せ合ってお楽しみください。



いつも一歩引きがちな性悪タイプ

ちょっと王様気質な性悪タイプ

善意の中に毒を混ぜ込む性悪タイプ

診断結果が印刷されたカードを条件付きで無料プレゼント！

キャラの詳しい解説＆あなたがどれを診断されるかは会場で。


展示終わりには診断された性悪タイプを貼ったり、


あなたの思う性悪を展示する「みんなの性悪展」を実施。最後までお楽しみいただけるイベントです。



あなたのタイプはどれでしたか？シールを貼ってみてね。

あなたの思う性悪な人／自分の性悪さを教えてください。

チケット情報　

＜入場料＞


当日 1,300円


※未就学児は入場無料



＜販売期間＞　　


6/12(金） 午前00:00 ～　6/21（日）16：00まで


＜チケット購入はコチラから！＞


アソビュー！(https://www.asoview.com/channel/ticket/dP8CKu3ehZ/ticket0000051825)


チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2619574)


ローソンチケット(https://l-tike.com/order/?gLcode=42767)（Lコード:42767）


会場（現金のみ）



※会場当日券は開場～閉館30分前までの販売となります。


【開催概要】

◇名称　　　 性悪診断展　


◇開催日時　　 2026年6月12日(金) ～6月21日(日)


◇営業時間　 　 平日：11:00～18:00


土日：10:30～19:30


※期間中休館日なし


※最終入場時間は閉館30分前となります。


◇開催場所　アルべホール　名古屋


　　　　　　（愛知県名古屋市東区東桜1-3-8　ヴェッセル丸杉ビル地下1階）


◇アクセス　 地下鉄「久屋大通駅」駅より徒歩約5分。「栄」駅より徒歩10分。


◇主催　　　テレビ愛知


◇公式SNS　


x：https://x.com/showaru_shindan


Instagram：https://www.instagram.com/showaru_shindan/?hl=ja



【お問い合わせ】 テレビ愛知事業部内


TEL：052-229-6030（平日10:00-17:00）