【SNSで話題！】「名古屋弁のオカン」ことハローアゲイン今村が「性悪診断展」に参戦！【好評開催中 ～6/21まで！】
テレビ愛知は、名古屋・久屋大通のアルべホール名古屋にて好評開催中の体験型イベント「性悪診断展」において、吉本興業所属のお笑い芸人・ハローアゲイン 今村竜輔さん演じる「名古屋弁のオカン」が展示内コンテンツとして参加することをお知らせいたします。
ハローアゲイン今村さんは、SNSで話題を集める「名古屋弁のオカン」ネタで注目されているお笑い芸人です。今回登場するのは、性悪診断展内の展示コンテンツ「性悪ボイス展」。
「実家のオカンに嫌味を言われる日常のワンシチュエーション」をテーマに、ここでしか聴けない“名古屋弁のオカンの小言”を提供します。
音声は、本日2026年6月18日（木）から6月21日（日）までの期間限定で会場内にて放送します。
会期終盤だけの特別コンテンツとしてお楽しみいただけます。
ハローアゲイン 今村竜輔（いまむら りょうすけ）
愛知県春日井市出身。
「名古屋弁のオカン」をリアルに再現した動画が
SNSで注目を集め、人気急上昇中のお笑い芸人。
吉本興業所属。東京NSC26期。
SNS総フォロワー数は4万人超。
■公式SNSアカウント
Instagram(https://www.instagram.com/imamotoyoshimatsu/)
TikTok(https://www.tiktok.com/@haroageimamura)
YouTube(https://www.youtube.com/@haroage)
■ 性悪（しょうわる）診断展とは
本展は、日常やネットに溢れる「性格悪いあるある」の展示を楽しみながら、
独自診断アプリで、あなたの「性悪（しょうわる）さ」を解き明かしていく、
名古屋で期間限定開催の「あるある×診断」のエンタメ展覧会です。
「性悪」とは誰しもが持っている、
でも普段は隠しているちょっぴり意地悪だけどチャーミングな素顔。
本展では、それを否定したり隠したりするのではなく、「人間味」として面白がり、
友人や恋人と笑い合いながら自分の正体を確認できる、エンターテインメントの場を提供します。
第１の部屋「トゲトゲ・クネクネの部屋」を楽しむ様子
第３の部屋「ドロドロ・カサカサの部屋」を楽しむ様子
診断しながら展示を楽しむ様子
名古屋弁のオカンの小言ボイスを楽しむ様子
「性悪あるある」展示
思わず「わかるｗ」と声が出る“あるある”や日常に見かける「性悪」な瞬間や物体を展示します。
友人や恋人と「これ、君じゃない？」「あー、こういう人いる！」とツッコミ合いながら楽しめます。
性悪人物展...日常に「いる！」となる性悪な人物を展示
性悪現象展...日常に潜む「性悪な」瞬間を展示
日常に潜む“性悪なフレーズ”を五感で味わう「性悪ボイス展」
「性悪ボイス展」は、
日常の中でふと耳にする“ちょっと性悪な会話”を音声で体験する展示コンテンツです。
来場者は、複数シチュエーションの音声に対する反応を通じて、自分の“性悪タイプ”を試すことができます。
今回、ハローアゲイン今村さんが担当するのは、「名古屋弁のオカン」による小言の音声です。
地元の人ならどこかで聞き覚えがあるような、絶妙な「オカンの小言」を、リアルな名古屋弁で表現します。
思わず笑ってしまうのに、なぜか心当たりがある。
もし共感してしまったら……あなたも性悪かもしれません。
会場でしか聴けない、リアルな名古屋のオカンボイスを、ぜひご体感すりゃあいいがね！
性悪診断WEBアプリ「ダークタイプ診断」
最大の特徴は、展示を通して行われるAI診断「ダークタイプ診断」です。
展示内に散りばめられた『このシチュエーション、あなたならどう返信する？』といった問いに答えていくことで、あなたの深層心理をデータ化。
展示の最後には、AIがあなたの性悪さを最終判定します。
※診断には通信環境のあるスマートフォンが必要となります。ご注意ください。
※診断はAIとのチャット形式で行われます。
※本診断はエンターテインメントを目的としたものであり、
心理学的、医学的、いずれの専門的な診断や助言を行うものではありません。
個性豊かな診断結果
「ダークタイプ診断」では、展示を通して得た来場者のデータをもとにあなたの性悪タイプを診断します。全１２の個性豊かなキャラクター、どのタイプが割り出されるかは、出口での判定までのお楽しみです。
ダークタイプ診断に加え、あなたの回答データに基づき、AIがその場で見解を生成する診断結果を提供します。 「たしかにｗ」「言い過ぎでしょ！」と、ご自身で楽しむのはもちろん、ご友人やパートナーと見せ合ってお楽しみください。
いつも一歩引きがちな性悪タイプ
ちょっと王様気質な性悪タイプ
善意の中に毒を混ぜ込む性悪タイプ
診断結果が印刷されたカードを条件付きで無料プレゼント！
キャラの詳しい解説＆あなたがどれを診断されるかは会場で。
展示終わりには診断された性悪タイプを貼ったり、
あなたの思う性悪を展示する「みんなの性悪展」を実施。最後までお楽しみいただけるイベントです。
あなたのタイプはどれでしたか？シールを貼ってみてね。
あなたの思う性悪な人／自分の性悪さを教えてください。
チケット情報
＜入場料＞
当日 1,300円
※未就学児は入場無料
＜販売期間＞
6/12(金） 午前00:00 ～ 6/21（日）16：00まで
＜チケット購入はコチラから！＞
アソビュー！(https://www.asoview.com/channel/ticket/dP8CKu3ehZ/ticket0000051825)
チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2619574)
ローソンチケット(https://l-tike.com/order/?gLcode=42767)（Lコード:42767）
会場（現金のみ）
※会場当日券は開場～閉館30分前までの販売となります。
【開催概要】
◇名称 性悪診断展
◇開催日時 2026年6月12日(金) ～6月21日(日)
◇営業時間 平日：11:00～18:00
土日：10:30～19:30
※期間中休館日なし
※最終入場時間は閉館30分前となります。
◇開催場所 アルべホール 名古屋
（愛知県名古屋市東区東桜1-3-8 ヴェッセル丸杉ビル地下1階）
◇アクセス 地下鉄「久屋大通駅」駅より徒歩約5分。「栄」駅より徒歩10分。
◇主催 テレビ愛知
◇公式SNS
x：https://x.com/showaru_shindan
Instagram：https://www.instagram.com/showaru_shindan/?hl=ja
【お問い合わせ】 テレビ愛知事業部内
TEL：052-229-6030（平日10:00-17:00）