【SNSで話題！】「名古屋弁のオカン」ことハローアゲイン今村が「性悪診断展」に参戦！【好評開催中　～6/21まで！】

テレビ愛知株式会社

テレビ愛知は、名古屋・久屋大通のアルべホール名古屋にて好評開催中の体験型イベント「性悪診断展」において、吉本興業所属のお笑い芸人・ハローアゲイン 今村竜輔さん演じる「名古屋弁のオカン」が展示内コンテンツとして参加することをお知らせいたします。

ハローアゲイン今村さんは、SNSで話題を集める「名古屋弁のオカン」ネタで注目されているお笑い芸人です。今回登場するのは、性悪診断展内の展示コンテンツ「性悪ボイス展」。

「実家のオカンに嫌味を言われる日常のワンシチュエーション」をテーマに、ここでしか聴けない“名古屋弁のオカンの小言”を提供します。

音声は、本日2026年6月18日（木）から6月21日（日）までの期間限定で会場内にて放送します。

会期終盤だけの特別コンテンツとしてお楽しみいただけます。

ハローアゲイン 今村竜輔（いまむら りょうすけ）

愛知県春日井市出身。

「名古屋弁のオカン」をリアルに再現した動画が

SNSで注目を集め、人気急上昇中のお笑い芸人。

吉本興業所属。東京NSC26期。

SNS総フォロワー数は4万人超。



■公式SNSアカウント

Instagram(https://www.instagram.com/imamotoyoshimatsu/)

TikTok(https://www.tiktok.com/@haroageimamura)

YouTube(https://www.youtube.com/@haroage)

■ 性悪（しょうわる）診断展とは

本展は、日常やネットに溢れる「性格悪いあるある」の展示を楽しみながら、

独自診断アプリで、あなたの「性悪（しょうわる）さ」を解き明かしていく、

名古屋で期間限定開催の「あるある×診断」のエンタメ展覧会です。

「性悪」とは誰しもが持っている、

でも普段は隠しているちょっぴり意地悪だけどチャーミングな素顔。

本展では、それを否定したり隠したりするのではなく、「人間味」として面白がり、

友人や恋人と笑い合いながら自分の正体を確認できる、エンターテインメントの場を提供します。

「性悪あるある」展示

第１の部屋「トゲトゲ・クネクネの部屋」を楽しむ様子第３の部屋「ドロドロ・カサカサの部屋」を楽しむ様子診断しながら展示を楽しむ様子名古屋弁のオカンの小言ボイスを楽しむ様子

思わず「わかるｗ」と声が出る“あるある”や日常に見かける「性悪」な瞬間や物体を展示します。

友人や恋人と「これ、君じゃない？」「あー、こういう人いる！」とツッコミ合いながら楽しめます。

性悪人物展...日常に「いる！」となる性悪な人物を展示性悪現象展...日常に潜む「性悪な」瞬間を展示

日常に潜む“性悪なフレーズ”を五感で味わう「性悪ボイス展」

「性悪ボイス展」は、

日常の中でふと耳にする“ちょっと性悪な会話”を音声で体験する展示コンテンツです。

来場者は、複数シチュエーションの音声に対する反応を通じて、自分の“性悪タイプ”を試すことができます。

今回、ハローアゲイン今村さんが担当するのは、「名古屋弁のオカン」による小言の音声です。

地元の人ならどこかで聞き覚えがあるような、絶妙な「オカンの小言」を、リアルな名古屋弁で表現します。

思わず笑ってしまうのに、なぜか心当たりがある。

もし共感してしまったら……あなたも性悪かもしれません。

会場でしか聴けない、リアルな名古屋のオカンボイスを、ぜひご体感すりゃあいいがね！

性悪診断WEBアプリ「ダークタイプ診断」

最大の特徴は、展示を通して行われるAI診断「ダークタイプ診断」です。

展示内に散りばめられた『このシチュエーション、あなたならどう返信する？』といった問いに答えていくことで、あなたの深層心理をデータ化。

展示の最後には、AIがあなたの性悪さを最終判定します。

※診断には通信環境のあるスマートフォンが必要となります。ご注意ください。

※診断はAIとのチャット形式で行われます。

※本診断はエンターテインメントを目的としたものであり、

心理学的、医学的、いずれの専門的な診断や助言を行うものではありません。

個性豊かな診断結果

「ダークタイプ診断」では、展示を通して得た来場者のデータをもとにあなたの性悪タイプを診断します。全１２の個性豊かなキャラクター、どのタイプが割り出されるかは、出口での判定までのお楽しみです。

ダークタイプ診断に加え、あなたの回答データに基づき、AIがその場で見解を生成する診断結果を提供します。 「たしかにｗ」「言い過ぎでしょ！」と、ご自身で楽しむのはもちろん、ご友人やパートナーと見せ合ってお楽しみください。

いつも一歩引きがちな性悪タイプちょっと王様気質な性悪タイプ善意の中に毒を混ぜ込む性悪タイプ診断結果が印刷されたカードを条件付きで無料プレゼント！

キャラの詳しい解説＆あなたがどれを診断されるかは会場で。

展示終わりには診断された性悪タイプを貼ったり、

あなたの思う性悪を展示する「みんなの性悪展」を実施。最後までお楽しみいただけるイベントです。

チケット情報

あなたのタイプはどれでしたか？シールを貼ってみてね。あなたの思う性悪な人／自分の性悪さを教えてください。

＜入場料＞

当日 1,300円

※未就学児は入場無料

＜販売期間＞

6/12(金） 午前00:00 ～ 6/21（日）16：00まで

＜チケット購入はコチラから！＞

アソビュー！(https://www.asoview.com/channel/ticket/dP8CKu3ehZ/ticket0000051825)

チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2619574)

ローソンチケット(https://l-tike.com/order/?gLcode=42767)（Lコード:42767）

会場（現金のみ）

※会場当日券は開場～閉館30分前までの販売となります。

【開催概要】

◇名称 性悪診断展

◇開催日時 2026年6月12日(金) ～6月21日(日)

◇営業時間 平日：11:00～18:00

土日：10:30～19:30

※期間中休館日なし

※最終入場時間は閉館30分前となります。

◇開催場所 アルべホール 名古屋

（愛知県名古屋市東区東桜1-3-8 ヴェッセル丸杉ビル地下1階）

◇アクセス 地下鉄「久屋大通駅」駅より徒歩約5分。「栄」駅より徒歩10分。

◇主催 テレビ愛知

◇公式SNS

x：https://x.com/showaru_shindan

Instagram：https://www.instagram.com/showaru_shindan/?hl=ja

【お問い合わせ】 テレビ愛知事業部内

TEL：052-229-6030（平日10:00-17:00）