【RODE（ロード）】公式レビュアー募集。世界中のクリエイターに愛される「NT1」の系譜を継ぐ次世代マイク「NT1 シグネチャーシリーズ」を体験！

銀一株式会社

オーストラリアのオーディオメーカー「RØDE Microphones（ロードマイクロフォンズ）」の日本総代理店である銀一株式会社は、高音質・洗練されたデザイン・圧倒的なコストパフォーマンスを兼ね備えたラージダイアフラムコンデンサーマイク「NT1 シグネチャーシリーズ」の魅力を、ご自身の言葉で発信していただける公式レビュアーの募集を実施いたします。

選出されたレビュアーの皆さまには、お好きなカラーの「NT1 シグネチャーシリーズ」を1本進呈。

音楽制作や配信、動画制作などの実際の活動のなかでご活用いただき、そのクオリティをレビューや動画を通じて発信していただきます。

■ 募集の背景

「NT1 シグネチャーシリーズ」は、RØDE創業時からのDNAを受け継ぎ、時代に合わせて進化を遂げてきた伝説的なマイク「NT1」のベーシックエディションです。

スタジオクオリティの温かみのあるシルキーなサウンド、極めて低いセルフノイズ（4dBA）、そして高いコストパフォーマンスを誇る本製品は、これからの時代のクリエイティブを支える理想的な1本です。

「本当にいいものを、もっと多くのクリエイターに届けたい……」

その想いから、今回はミュージシャン、歌い手、ストリーマーなど、表現活動を行うユーザーの皆様の「リアルな声」と「実際の使用シーン」を世に広めていただくための公式レビュアーを募集いたします。

■ 募集要項

ご自身の活動環境（音楽制作、歌ってみた、ゲーム実況、ライブ配信など）で「NT1 シグネチャーシリーズ」をご使用いただき、製品の魅力や音質、使用感を各種SNSや動画プラットフォームにて発信・露出していただきます。

発信プラットフォームの例： YouTube、Twitch、X（旧Twitter）、Instagram、TikTok、ブログなど

ホワイトピンク

【対象・応募資格】

ミュージシャン、歌い手、ストリーマー、動画クリエイターなど、音質にこだわりたい方

ご自身のSNSや動画プラットフォーム（YouTube、Twitchなど）のアカウントをお持ちで、定期的にコンテンツを発信されている方

製品の魅力を客観的かつご自身の言葉で、発信していただける方

【募集人数】

3名

【レビュアー特典】

「NT1 シグネチャーシリーズ」を1本プレゼント！

お好みのカラーをお選びいただけます。レビュー終了後も返却の必要はなく、そのままご自身の活動でお使いいただけます。

本製品は、マイク本体に加えて、ショックマウント、ポップフィルター、XLRケーブルが同梱された、オールインワンパッケージです。

ロード「NT1 シグネチャーシリーズ」について

「NT1 シグネチャーシリーズ(https://brand.ginichi.site/brand/7073?search=NT1SIGNATURE)」は、音声収録から楽器収録まで幅広く対応し、音楽に関わるすべての方におすすめできるラージダイアフラムコンデンサーマイクです。

◆ プロ仕様のハイクオリティサウンド

RØDE自社開発の1インチコンデンサーカプセル「HF6」を採用。豊かな低音域、解像度の高い中音域、きらびやかな高音域を実現。

◆ 驚異の低ノイズとクリアな収音

わずか4dBAの極めて低いセルフノイズ、タイトなカーディオイド（単一指向性）パターンにより、あらゆるレコーディングシーンでノイズの少ない非常にクリアな音を提供します。

◆ サウンドと個性を彩るカラーバリエーション

洗練されたブラックに加え、クリエイターの個性を引き立てる豊富なカラーバリエーションを展開。

動画内での見栄えも抜群で、サウンドに個性を乗せて発信できます。

■ 応募スケジュール・方法

応募期間： 2026年6月18日（木）～ 2026年7月19日（日）23:59まで

活動期間： 製品到着後 ～ 1ヶ月間

応募方法： 以下の特設応募フォームよりご応募ください。

公式レビュアー応募フォーム :https://forms.gle/8apCCEN4ShkzD5mdAロードマイクロフォンズNT1 シグネチャーシリーズURL - https://forms.gle/8apCCEN4ShkzD5mdA

■ 当選のご連絡・発送時期

- 当選者様には、8月上旬までにメールにてご連絡いたします。- 製品の発送は、当選のご連絡後、2週間程度を予定しております。- 諸事情により、発送時期が変更となる場合があります。予めご了承ください。

■ 注意事項

◆ 動画公開中！！

- ご応募は、日本国内在住の方に限らせていただきます。- 当選の権利の譲渡または換金はできません。- 住所不明や連絡不能により商品のお届けができない場合、ご当選を見送る場合があります。- 投稿内容は、プロモーション活動として銀一株式会社およびロードマイクロフォンズ、その他のECサイトにて二次利用させていただく可能性がありますことを予めご了承ください。- 上記の内容は、予告なく変更する場合がございます。

サウンドのプロが教える！「自宅・スタジオ・屋外ライブ」シチュエーション別マイク選びの極意 Part1 with RØDE

https://youtu.be/biARFwjEOi4

「マイクの種類が多すぎて、自分の環境にどれが合うかわからない…」そんなお悩みを解決！ 元サウンドエンジニアでありRØDE JapanのJun Ishizekiさんと、銀一スタッフが「どこで、何を録音したいか」というシチュエーションを基準にしたマイク選びの極意をざっくばらんに語り尽くします。

サウンドのプロが教える！ドラムセットのマイキング術にも言及！ミュージックマイク選びの極意 Part2 with RØDE

https://youtu.be/gYcqiZcJ4VQ

Part2では、大音量楽器の代名詞である「ドラムセット」への具体的なマイキング方法や、マイクの選び方を解説。さらに、ミュージックマイクをルーツとするRØDEが、製品作りに込めたこだわりやブランドの位置付けについても語ります。

音のプロが語るエンジニアへの歩みと、最初の1本に選ぶオススメマイク！ Part3 with RØDE

https://youtu.be/akHjnTzg9Vo

元サウンドエンジニアであり現RØDE Japan社員のJun Ishizekiさんの「音楽への歩みと姿勢」に迫ります。 音楽を始めた原点、サウンドエンジニアの道を選んだ理由、そしてグラミー賞ノミネートという輝かしい経験――。

後半では、プロの視点から「最初の1本として買うなら、どのマイクがおすすめか？」という疑問に回答します！

RØDE Microphones（ロード マイクロフォンズ）

ロードマイクロフォンズは、1990年代初頭に創業したオーストラリアのオーディオメーカーです。

高品質なコンデンサーマイクに定評があり、ボーカルマイクやスタジオ収録用マイクだけではなく、映像制作・報道・放送のためのガンマイクやオンカメラマイク、ワイヤレスマイクキットなど、幅広いラインナップを展開しています。2022年にはメーカー初となるヘッドホンを発売し、新たな挑戦を続けています。

彼らは創業時より最新の機械や技術に惜しみなく投資し、常にマーケットを牽引するアイテムを世に送り出しています。技術革新への情熱、品質へのこだわり、そしてすべてのコンテンツクリエイターへ素晴らしいサウンドを届けるという強い使命感が、ロードマイクロフォンズを常に成長させています。

ロードマイクロフォンズ製品については、ロードマイクロフォンズの国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://ginichi.site/rode(https://ginichi.site/rode)

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

ウェブカタログ：https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/(https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/)





※ 銀一株式会社は、ロードマイクロフォンズ製品 日本総代理店です。

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

※ 記載されているRØDE Microphones製品名・技術は豪州およびほかの国々におけるRØDE Microphones社の商標または登録商標です。

※ 本リリースに掲載している画像はイメージです。実物と色味が異なる場合がございます。

※ 本リリースについてのご不明な点がございましたら、銀一株式会社までお問い合わせください。