旅行メディア「旅色」で「日間賀島 いすず館」が提供する宿泊プランの販売を開始しました

株式会社旅色トラベル

旅行メディア「旅色（https://tabiiro.jp/）」の宿泊予約サービスを運営する株式会社旅色トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：澤田 裕）は、「日間賀島 いすず館」が提供する宿泊プランの販売を開始しました。2026年6月18日現在、日間賀島ならではの海鮮を楽しめる「海幸スタンダードプラン」や、より贅沢に海の幸を味わえる「海幸グレードアッププラン」、知多牛または伊勢海老からメインを選べる豪華なプランなど、日間賀島の味覚を満喫できる宿泊プランを販売しております。

「価格で選ばれる宿から、魅力で選ばれる宿へ。」

旅行メディア「旅色」は、宿泊施設の魅力を記事コンテンツとして伝えてきた強みを活かし、価格だけでは伝わらない宿のこだわりや滞在価値を届ける宿泊予約サービスを開始いたしました。

掲載をご希望の宿泊施設様は、下記より詳細をご確認ください。

■日間賀島 いすず館

旅色への掲載を希望の方はこちら :https://tabiiro.jp/keisai/yado/四季折々の海を望む寛ぎのロビー

島の豊かな自然と味覚を堪能する癒やしの宿

三河湾に浮かぶ“タコの島”日間賀島に佇む「いすず館」は、青い海と夕景を間近に望む海辺の癒やし宿です。館内には潮風を感じるロビーやデッキ、和の趣とリゾートの開放感を調和させた客室、常滑焼の伝統工芸士が手掛けた名物の「たこつぼ風呂」を備えた大浴場など、旅を彩る空間が揃っています。

お食事では、名物のタコ料理や旬の海鮮をはじめ、季節の素材を活かした料理を提供。

海景色と島の味覚に包まれながら、日間賀島ならではの滞在を満喫できます。

旅色編集部のおすすめポイント

01. ここでしか体験できない常滑焼の「たこつぼ風呂」

02. 島ならではの新鮮な海の幸と名物「たこしゃぶ」が味わえる

03. リニューアルで生まれ変わった癒やしのリゾート空間

施設の詳細はこちら :https://tabiiro.jp/yado/s/103601-chita-isuzukan/

■この宿の特徴

日間賀島近海で獲れた新鮮な海の幸を活かした料理

地元・日間賀島近海で獲れた新鮮な海の幸を中心に、名物のタコ料理や旬魚、貝類などを多彩な料理で提供しています。人気の「たこしゃぶ」をはじめ、近海の海鮮をふんだんに取り入れた料理で、日間賀島の味覚を心ゆくまで堪能できます。朝食には自家製豆腐や焼きたての干物など、素朴ながら体にやさしい“島の朝ごはん”が並びます。

人気の「たこしゃぶ」ヘルシーな“島の朝ごはん”たこのレリーフが愛らしい、名物の「たこつぼ風呂」

大浴場には、常滑焼の伝統工芸士・前川賢吾氏が手がけた名物の「たこつぼ風呂」を備えています。日間賀島名物のタコを表現した壺風呂は、表情が一つひとつ異なる愛らしいデザイン。2階大浴場の男湯・女湯それぞれの露天風呂に2個ずつ設置されており、心地よい潮風と波音を感じながら湯浴みを楽しめます。

たこのレリーフが愛らしい、名物の壺風呂窓一面に三河湾が広がる、和とリゾートが調和したリニューアル客室

2023年から2024年にかけて、ロビーと一部客室をリニューアル。

落ち着いた畳の空間にツインベッドを備えた和洋室は、海に囲まれた島の立地を活かしたオーシャンビューが魅力です。畳の持つ和の安らぎと、海へと視界が広がるリゾートらしい開放感が調和し、窓辺で海を眺めるだけで、日常を離れた穏やかな時間が流れます。波音や潮風を感じながら、旅先ならではの心休まるひとときをお過ごしいただけます。

ビーチ＆オーシャンビュー「露天風呂付き和洋室10畳」日間賀島サンセットビーチを目の前に臨む好立地

「いすず館」は、日間賀島・西港から徒歩約3分、「日間賀島サンセットビーチ」の目の前に位置しています。名古屋鉄道名古屋駅から電車と高速船を乗り継いで約1時間30分とアクセスも良く、週末のリトリートにも適した立地です。澄んだ青い海や、天気の良い日に水平線へ沈む夕陽など、この土地ならではの美しい景観を楽しめます。夏には周辺でイルカウォッチングやイルカタッチなど、海を身近に感じられる体験もできます。

「日間賀島サンセットビーチ」窓いっぱいに広がる夕景

■宿泊施設概要

日間賀島 いすず館

住所：〒470-3504 愛知県知多郡南知多町日間賀島新井浜15

電話番号：0569-68-2040

電車をご利用の方：名古屋鉄道河和線・知多新線 河和駅から河和港まで徒歩約6分、

日間賀島行き名鉄海上観光船に乗船し、日間賀島西港から徒歩約2分

お車をご利用の方：南知多道路 豊丘ICから師崎港まで約10分、

日間賀島行き名鉄海上観光船に乗船し、日間賀島西港から徒歩約2分

■旅色とは

施設詳細はこちら :https://tabiiro.jp/yado/s/103601-chita-isuzukan/

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■会社概要

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運営会社： 株式会社旅色トラベル

事業概要：宿泊予約サービス、訪日観光マーケティング支援、旅行・観光関連サービス運営

運営会社所在地： 東京都渋谷区桜丘町20-4

企業サイト： https://company.tabiiro.travel/

株式会社旅色トラベルは、株式会社ブランジスタ（東証スタンダード上場6176）のグループ企業です。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社旅色トラベル

旅色宿泊予約サービス運営事務局

E-mail：inquiry@tabiiro.travel