タイヤ2部門で当社SUV用タイヤ2ブランドがダブル受賞

自動車専用SNSの2026年上半期審査で最上位評価TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、LINEヤフー株式会社が運営する自動車専門SNS「みんカラ＊1」の「PARTS OF THE YEAR（パーツオブザイヤー） 2026上半期大賞」において、タイヤ（SUV/4X4）部門で当社SUV専用タイヤ「OPEN COUNTRY R/T」、およびタイヤ（エコ）部門で当社SUV専用低燃費タイヤ「PROXES CL1 SUV」がそれぞれ、最上位評価を獲得、グランプリを受賞しましたのでお知らせいたします。











＊1：正式名称「みんなのカーライフ」

みんカラの称号ロゴ（画像左上）については、当社が本リリース用に利用許諾を得たものです。転載、転用はお控えください。

「みんカラ」は、クルマ好きのユーザーがクルマにまつわるさまざまな口コミやレビューを投稿して交流する日本最大級の自動車専門SNSです。ユーザーが投稿した自動車部品へのレビュー件数と評価スコアを集計、これをもとにランキングを発表しており、「PARTS OF THE YEAR」として上半期および年間の年2回、ユーザーから高い評価を得た商品を公表、表彰しています。「OPEN COUNTRY R/T」のR/Tはラギッドテレーン＊2の略称で、オンロード性能とオフロード性能の両立を可能にする独自のパターンデザインを採用したタイヤです。2016年の発売以来、国内SUV市場の拡大に合わせてサイズラインアップを拡充し、多くのユーザーから支持を得ています。また、「PROXES CL1 SUV」は、上質な静粛性と耐摩耗性能を兼ね備えたSUV専用低燃費タイヤです。2021年の発売以来、SUVの快適な走行をサポートしつづけています。＊2：Rugged Terrain（ラギッドテレーン）：起伏が激しく、凸凹の多い路面に対応した性能のことOPEN COUNTRY、PROXESという当社の2ブランドからそれぞれのSUV専用タイヤが評価され、最上位の賞をいただきました。なお、今回の受賞により、「OPEN COUNTRY R/T」は年間大賞と上半期大賞で13回連続の最上位評価を得たことになります。当社はこれからもユニークな発想と独自の技術力をもって、付加価値の高い魅力ある商品をお届けしてまいります。■OPEN COUNTRYシリーズOPEN COUNTRYシリーズはSUVをターゲットとした当社の主力ブランドです。当社は国際的なレースにて、OPEN COUNTRYを装着した車両で数々の優秀な成績を修め、耐久性能や耐外傷性を高い次元で磨いてきました。それらの高い基本性能とアグレッシブなパターンデザインは、国内外で高く評価されています。また、国内ではタイヤ側面の商品名とブランドロゴを白く浮き立たせたホワイトレターの商品も展開しています。詳しい商品情報はこちらをご覧ください。■PROXESシリーズ「PROXES」シリーズは、モータースポーツからデイリーユースまで、あらゆるシーンで高いパフォーマンスを発揮する当社のグローバルフラッグシップブランドです。優れた基本性能と洗練されたパターンデザインは国内外で高く評価されています。詳しい商品情報はこちらをご覧ください。https://www.toyotires.jp/product/pr/■ご参考「OPEN COUNTRY R/T」、「PROXES CL1 SUV」の商品に関する詳細はこちらをご覧ください。OPEN COUNTRY R/T：https://www.toyotires.jp/product/oprt/PROXES CL1 SUV：https://www.toyotires.jp/product/pxcl1suv/「みんカラ」が発表した「PARTS OF THE YEAR 2026上半期大賞」のお知らせはこちらをご覧ください。https://minkara.carview.co.jp/event/2026/poty/202606/

以 上

本件に関するお問合わせ先TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13TEL： 072-789-9110FAX： 072-773-3272