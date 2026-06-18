映画『マスターズ・オブ・ユニバース』より、「スケルター」の1/3スケールスタチューが登場

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつリアルエリートマスターラインにて、映画『マスターズ・オブ・ユニバース』の「スケルター」を、1/3スケールスタチューとして立体化いたしました。予約受付は6月18日よりスタート。商品の発売は2027年11月～2028年2月を予定しています。

◆製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/motu1-skeletor-remmou-03s.html

「世界は我に震えるだろう」

エターニアの侵略者が、1/3スケールで降臨

奪われた故郷を取り戻すために覚醒する、伝説の勇者ヒーマンの冒険を描く映画『マスターズ・オブ・ユニバース』。トラヴィス・ナイト監督の手腕が生きる一大エンターテインメント作から、「スケルター」をリアルエリートマスターラインにて立体化。

個性あふれる配下を率いて、惑星エターニアを侵略した軍団の首領。その異形の姿をハイディテールに表現したスタチューです。

1/3スケールだからできる精巧な造形・彩色技法を駆使し、身に纏うカリスマ性も余すところなく映し出しています。

筋繊維のようなテクスチャーを丹念に刻んだ青い身体は、演じたジャレッド・レトの体格と所作を精密にトレースしたもの。

両目がLEDで発光する骸骨の顔と

ハボックスタッフ。

そしてフードをポリストーンで造形したファブリック製のマントも、作中の色とカタチにこだわり作り上げました。

指差しと開き手、2種類の左腕もわずかな角度までこだわり、

彼の攻撃性や野心が滲み出るよう仕上げています。

足下の特製ベースはスネークマウンテンをイメージ。

流れ落ちるマグマと、大きく開いた蛇の口に灯るLEDの光が、不穏な雰囲気を演出します。

さらに本ボーナス版には王冠付のフードを用意。

悪の権威がより一層高まるスペシャルアイテムです。

リアルエリートマスターラインの立体表現により、最新映画から降臨したスケルター。先に予約開始した同シリーズのヒーマンと並べれば、胸躍る対決がよみがえります。

ぜひあなたの『マスターズ・オブ・ユニバース』コレクションに。

◆製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/motu1-skeletor-remmou-03s.html

[ご注意]

・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品概要

リアルエリートマスターライン

マスターズ・オブ・ユニバース スケルター ボーナス版

※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。

商品価格 ：\256,190（税込）

発売時期 ：2027年11月～2028年2月

販売数量 ：350

シリーズ ：マスターズ・オブ・ユニバース

フォーマット：リアルエリートマスターライン

サイズ：1/3 Scale

全高:95cm 全幅:64cm 奥行:60cm

全高:95cm 全幅:64cm 奥行:60cm（王冠付フード）

重量：約27.1kg

素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）

製品仕様・付属品：

・特製ベース

・左腕×2（指差し、開き手）

・ファブリック製マント（フード：ポリストーン製）

・LED発光機能（目、ハボックスタッフ、特製ベース）

・ボーナス特典：王冠付フード

※LED給電方式未定（仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途お買い求めください）

権利表記 ：

(C)2026 Mattel. Masters of the Universe and associated trademarks are owned by Mattel. (C)2026 Amazon Content Services LLC.

株式会社プライム１スタジオ

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/