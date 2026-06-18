【製造業・展示会向け】輸送費・重機費用をゼロへ！Bfull、営業力を劇的に高める「実機レス大型モックアップ」サービスを提供開始

株式会社Ｂｆｕｌｌ

株式会社Bfull（所在地：愛知県一宮市）3Dプリンター事業部は、展示会出展企業や製造業向けに、大型機器を軽量かつ分割可能なモデルで精密に再現する「実機レス大型モックアップ」製作サービスを展開しています。数m級の大型製品でも特殊輸送を不要にし、可動ギミックや内部構造の可視化により、製品の魅力を直感的に伝える営業支援ソリューションです。

■ 提供の背景と製造業の課題

展示会での大型モックアップ展示風景

展示会や商談において、重量物や大型製品を扱う企業様からは、以下のようなお悩みが寄せられていました。

・展示会場への往復輸送費や搬入時の重機費用が多額になる

・展示のために、工場で稼働している実機を止めることができない

・図面やカタログ（2D）だけでは、複雑な内部構造や動作原理が伝わりにくい

株式会社Bfullは、最先端の3Dプリント技術を活用し、これらの課題をすべて解決する「実機レス大型モックアップ」を提供いたします。

■ 「実機レス大型モックアップ」圧倒的な3つの特長

1. サイズ無制限。持ち運べる「分割・軽量設計」持ち運んでいる様子

数m級の大型製品でも、強度のバランスを計算し、現場で簡単に組み立てられる分割構造をご提案します。重量物特殊輸送は不要となり、社用車での持ち運びや営業担当者単独での運搬も可能になります。

2. データ編集は原則無料。1m級でも最短2週間

製品の3Dデータや2D図面をお送りいただくだけで製作可能です。縮小モデル作成時に必要となる「外壁の厚み調整」や「内部構造の最適化」などのデータ編集は、当社エンジニアが無料で対応。完全型レスのため、1個から超スピード納品を実現します。

3. 説得力を高める「精密塗装」と「可動ギミック」金属の質感を再現した塗装や、内部構造・可動ギミックのアップ写真

当社の高度な彩色技術により、金属の質感を極限まで再現します。さらに、バルブやピストン等の「可動ギミック」や、稼働環境を模した「ジオラマ製作」にも対応し、言葉では伝わりにくい製品の真の価値を直感的に伝えます。

■ モックアップ製作 工法別比較

当社の3Dプリントサービスは、従来工法と比較して高い優位性を持ちます。

■ サービス詳細・お問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19615/table/637_1_d12dd1c2f753775658ef0ecec2c65017.jpg?v=202606180352 ]

図面やデータが完全に揃っていない段階からのご相談も大歓迎です。詳しくはWebサイトをご覧ください。

詳細を見る :https://3dprinter.be-full.jp/mockup/

＜ 関連サイト等 ＞

・Bfull3Dプリント：https://3dprinter.be-full.jp/3dprint/

・超大型3DプリントMAX：https://3dprinter.be-full.jp/3dprint-max/

・ZRapid iSLA byBfull（販売）：https://3dprinter.be-full.jp/zrapid/

・ZRapid iSLA byBfull（短期レンタル）：https://3dprinter.be-full.jp/rental/

・VoxelDance Additive：https://voxeldance.be-full.jp/

・ガレージキットサービス：https://3dprinter.be-full.jp/gareki/

＜記事等でのご利用にあたって＞

本記事の内容を引用・転載される場合、下記の記載とリンクの設置をお願いいたします。

引用元： 株式会社Bfull 「Bfull3Dプリント」

リンク先：Bfull3Dプリント ( https://3dprinter.be-full.jp/3dprint/ )

【会社概要】

会社名 ：株式会社Bfull

代表者 ：前田 直人

所在地 ：愛知県一宮市神山1丁目10-1 神山ビル2階

企業サイト：https://be-full.jp/

Bfullは3Dプリンターユーザーとして10年以上、これまで40機種400台超の3Dプリンターを導入し、その多くが失敗の歴史でした。現在では日本最大級となる産業用大型光造形3Dプリンター×22台を設備し、年間150万パーツをAM製造する国内有数の光造形プロフェッショナル企業に。

2020年より工業向け受託造形サービスを開始し、取引先数は1,000企業超。2022年にはZRapid社に運用実績とノウハウを認められZRapid iSLAシリーズの国内販売をスタート。販売開始からわずか2年で国内自動車メーカーなど、大手製造業で多数の導入実績を蓄積しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Bfull 3Dプリンター事業部

TEL：0586-64-5629

Mail：sales@be-full.jp

Web：https://3dprinter.be-full.jp/