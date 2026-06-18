【製造業・展示会向け】輸送費・重機費用をゼロへ！Bfull、営業力を劇的に高める「実機レス大型モックアップ」サービスを提供開始
株式会社Bfull（所在地：愛知県一宮市）3Dプリンター事業部は、展示会出展企業や製造業向けに、大型機器を軽量かつ分割可能なモデルで精密に再現する「実機レス大型モックアップ」製作サービスを展開しています。数m級の大型製品でも特殊輸送を不要にし、可動ギミックや内部構造の可視化により、製品の魅力を直感的に伝える営業支援ソリューションです。
展示会での大型モックアップ展示風景
■ 提供の背景と製造業の課題
展示会や商談において、重量物や大型製品を扱う企業様からは、以下のようなお悩みが寄せられていました。
・展示会場への往復輸送費や搬入時の重機費用が多額になる
・展示のために、工場で稼働している実機を止めることができない
・図面やカタログ（2D）だけでは、複雑な内部構造や動作原理が伝わりにくい
株式会社Bfullは、最先端の3Dプリント技術を活用し、これらの課題をすべて解決する「実機レス大型モックアップ」を提供いたします。
■ 「実機レス大型モックアップ」圧倒的な3つの特長1. サイズ無制限。持ち運べる「分割・軽量設計」
持ち運んでいる様子
数m級の大型製品でも、強度のバランスを計算し、現場で簡単に組み立てられる分割構造をご提案します。重量物特殊輸送は不要となり、社用車での持ち運びや営業担当者単独での運搬も可能になります。
2. データ編集は原則無料。1m級でも最短2週間
製品の3Dデータや2D図面をお送りいただくだけで製作可能です。縮小モデル作成時に必要となる「外壁の厚み調整」や「内部構造の最適化」などのデータ編集は、当社エンジニアが無料で対応。完全型レスのため、1個から超スピード納品を実現します。
3. 説得力を高める「精密塗装」と「可動ギミック」
金属の質感を再現した塗装や、内部構造・可動ギミックのアップ写真
当社の高度な彩色技術により、金属の質感を極限まで再現します。さらに、バルブやピストン等の「可動ギミック」や、稼働環境を模した「ジオラマ製作」にも対応し、言葉では伝わりにくい製品の真の価値を直感的に伝えます。
■ モックアップ製作 工法別比較
当社の3Dプリントサービスは、従来工法と比較して高い優位性を持ちます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/19615/table/637_1_d12dd1c2f753775658ef0ecec2c65017.jpg?v=202606180352 ]
■ サービス詳細・お問い合わせ
図面やデータが完全に揃っていない段階からのご相談も大歓迎です。詳しくはWebサイトをご覧ください。
詳細を見る :
https://3dprinter.be-full.jp/mockup/
＜ 関連サイト等 ＞
・Bfull3Dプリント：https://3dprinter.be-full.jp/3dprint/
・超大型3DプリントMAX：https://3dprinter.be-full.jp/3dprint-max/
・ZRapid iSLA byBfull（販売）：https://3dprinter.be-full.jp/zrapid/
・ZRapid iSLA byBfull（短期レンタル）：https://3dprinter.be-full.jp/rental/
・VoxelDance Additive：https://voxeldance.be-full.jp/
・ガレージキットサービス：https://3dprinter.be-full.jp/gareki/
＜記事等でのご利用にあたって＞
本記事の内容を引用・転載される場合、下記の記載とリンクの設置をお願いいたします。
引用元： 株式会社Bfull 「Bfull3Dプリント」
リンク先：Bfull3Dプリント ( https://3dprinter.be-full.jp/3dprint/ )
【会社概要】
会社名 ：株式会社Bfull
代表者 ：前田 直人
所在地 ：愛知県一宮市神山1丁目10-1 神山ビル2階
企業サイト：https://be-full.jp/
Bfullは3Dプリンターユーザーとして10年以上、これまで40機種400台超の3Dプリンターを導入し、その多くが失敗の歴史でした。現在では日本最大級となる産業用大型光造形3Dプリンター×22台を設備し、年間150万パーツをAM製造する国内有数の光造形プロフェッショナル企業に。
2020年より工業向け受託造形サービスを開始し、取引先数は1,000企業超。2022年にはZRapid社に運用実績とノウハウを認められZRapid iSLAシリーズの国内販売をスタート。販売開始からわずか2年で国内自動車メーカーなど、大手製造業で多数の導入実績を蓄積しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社Bfull 3Dプリンター事業部
TEL：0586-64-5629
Mail：sales@be-full.jp
Web：https://3dprinter.be-full.jp/