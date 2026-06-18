河田チリジ選手 契約(新規)のお知らせ

株式会社NAGANO SPIRIT

日頃より信州ブレイブウォリアーズの活動にご理解、ご協力頂きありがとうございます。

この度、信州ブレイブウォリアーズでは、河田 チリジ選手と2026-27シーズンにおける選手契約(新規)が合意いたしましたことをご報告いたします。

なお、河田選手とは2027-28シーズンまでの2年契約の合意に至っております。

選手プロフィール

河田チリジ（ Tshilidzi Kawata ）

■生年月日：1989/6/10

■身長 / 体重：208cm/122kg

■ポジション：C

■出身：南アフリカ共和国

■経 歴：ニューメキシコ州立大学

→ 2016-17 仙台89ERS

→ 2017-18 バンビシャス奈良

→ 2018-19 熊本ヴォルターズ

→ 2019-21 福島ファイヤーボンズ

→ 2021 広島ドラゴンフライズ

→ 2021 新潟アルビレックスＢＢ

→ 2022 京都ハンナリーズ

→ 2022 広島ドラゴンフライズ練習生

→ 2023-25 広島ドラゴンフライズ

→ 2025-26 三遠ネオフェニックス

→ 2026- 信州ブレイブウォリアーズ

河田チリジ選手コメント

「まず初めに、この素晴らしい組織の一員となる機会を与えてくださった信州ブレイブウォリアーズの皆様に心より感謝申し上げます。

私はこのチームに加わり、一生懸命に取り組み、特別な何かを築き上げるという目標を達成できることを楽しみにしています。シーズンを通して引き続きご声援を賜りますようお願い申し上げます。

皆様と共に、たくさんの素晴らしい思い出を作っていけることを願っています。

ありがとうございます。」



“First I just want thank the shinshu brave warriors organization for this wonderful opportunity to be part of this great organization and I am looking forward to come in and work hard and to achieve our goals of building something special so please keep supporting us through out the season so that we can creat a lot of wonderful memories together thank you."