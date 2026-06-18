「第110回日本陸上競技選手権大会」走高跳で当社所属の男女選手が優勝













左から、坂井選手、郄橋選手









センコーグループホールディングス株式会社（本社：東京都江東区、社長：福田 泰久）の陸上競技部に所属する走高跳選手・坂井 宏和と郄橋 渚が、6月12日から14日にかけてパロマ瑞穂スタジアム（愛知県名古屋市）で開催された「第110回日本陸上競技選手権大会」で優勝しました。本大会で坂井 宏和は2m20cm、郄橋 渚は1m86cmを記録。両選手は今後も、さらなる高みを目指して挑戦を続けてまいります。引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします。＜選手コメント＞■坂井 宏和今シーズン最大の目標として掲げていた日本選手権優勝、そして今後の国際大会出場に必要な記録を達成することができ、大変嬉しく思っています。いただいた応援を次につなげられるよう頑張ります。今後ともよろしくお願いいたします。■郄橋 渚今大会では2年ぶり4度目の優勝を果たすことができました。目標としていた1m90オーバーを達成することができず記録面では悔いが残りますが、まだまだ続くシーズンで必ず達成します。応援ありがとうございました。