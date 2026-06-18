物価高や社会情勢で高騰する電気代対策に！猛暑シーズンに向けて「ベルメゾンでんき」が『夏の電気代応援キャンペーン』を実施

株式会社千趣会

【詳細URL】https://www.bellemaison.jp/cpg/bmdenki/bmdenki_index.html

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）は、新電力サービス「ベルメゾンでんき powered by SymEnergy」（以下 ベルメゾンでんき）において、供給開始初月の電気料金を最大2,000円（税込）割引する「夏の電気代応援キャンペーン」を6月18日（木）から7月31日（金）まで実施します。

※対応エリア：北海道・北陸・東京・関西・中国・四国（離島を除く）

【キャンペーン実施の背景】

昨今の度重なる電気料金の値上げや物価高騰は、多くのご家庭にとって切実な課題となっています。特に夏場は、熱中症対策によるエアコンの使用など、年間で最も電気代が上がりやすい季節です。また、社会情勢に伴うエネルギー価格への影響を受けて、政府による電気・ガス料金の補助金支給が決定する中、毎日使う「電気」の契約を見直すことで無理のない固定費の削減をサポートしたいという想いから、本キャンペーンの実施に至りました。「ベルメゾンでんき」は、切り替え時の初期費用や解約手数料がかからないため、手軽に始めていただけます。

【キャンペーン概要】

名称：「ベルメゾンでんき」夏の電気代応援キャンペーン

開催期間：6月18日(木)～7月31日(金)

特典：ご使用場所（需要場所）1カ所につき、供給開始初月の電気料金を最大2,000円（税込）割引します

※初月の請求額が2,000円未満の場合は、その請求額を上限として割引となります

適用条件：期間中に新規でお申し込みいただき、条件を満たしたご契約

【「ベルメゾンでんき」3つの特徴】

- 初期費用・解約手数料が0円切り替えに伴う初期費用は一切かかりません。また、契約期間の制約や解約時の違約金も発生しないため、「まずは試してみたい」というお客様でも安心してご利用いただけます。- 電気の品質はそのまま！安定した供給体制「ベルメゾンでんき」に切り替えても、現在お住まいの地域の一般送配電事業者が管理する送電網をそのまま使用します。そのため、電気の品質や停電時の復旧サポートなどの信頼性はこれまでと変わりません。- Webで完結！3ステップでかんたん手続きお申し込みはWebサイトから24時間いつでも可能です。現在ご契約中の電力会社への解約手続きや工事の立ち合いは原則不要（※1）です。（※1）お住まいの環境により、スマートメーターへの交換工事（原則無料・立ち合い不要）が必要な場合があります。

【国による電気料金負担軽減支援について】

「ベルメゾンでんき」は、政府による「電気・ガス料金支援」に参画することで、お客様の電気代をさらに応援。

2026年8月の検針分から2026年10月の検針分までの間、「電気料金」の値引きをいたします。

なお、この値引きに関しましては、お客様の手続きは必要ございません。

〈低圧電気の値引き単価（税込）〉

2026年7月使用（8月検針分）の値引き単価 3.5円/kWh

2026年8月使用（9月検針分）の値引き単価 4.5円/kWh

2026年9月使用（10月検針分）の値引き単価 3.5円/kWh

※本事業の概要は以下の経済産業省資源エネルギー庁特設サイトにてご確認ください。

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/

●シン・エナジー株式会社について＜https://www.symenergy.co.jp/＞

シン・エナジーは、地域社会と共に持続可能なエネルギーシステムの構築を行い、小売りから発電事業、コンサルティングまで一貫して手掛けています。エネルギーを基軸に資源と経済が循環する社会を実現するプラットフォーマーとなるべく、持続可能なエネルギーの創出と、効率的かつ経済的な利用を推進しています。「新電力アワード2025」(※2)においては「継続意向」部門の最優秀賞を受賞。信頼性と納得の価格が評価されています。

（※２）株式会社イード（本社：東京都中野区）が主催する顧客満足度調査

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」<https://www.bellemaison.jp/>では、ファッション・雑貨・インテリア・キッズ・ベビー・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

【公式】LINE：https://lin.ee/CApSbIr

【公式】X（旧Twitter）：https://x.com/bellemaison_jp

【公式】Instagram：https://www.instagram.com/bellemaison.jp/

【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657 （受付時間：10時～17時 日祝除く）

※通話料はお客様負担となります。



ベルメゾンは、2026年にブランド誕生50周年を迎えることができました。「愛、のち、アイデア。」のもと、生活に役立つユニークな商品やサービスを通じて、50年の感謝とともにこれからも「愛しい暮らし」を提案し続けてまいります。