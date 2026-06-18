ジョイフル初「イオンモール」へ出店！「Joyfull kitchen（ジョイフルキッチン和歌山店）」「JOYFULL EXPRESS（ジョイフルエクスプレス神戸南店」7月2日（木）2店舗同時オープン！

株式会社ジョイフル

ファミリーレストランチェーン「ジョイフル」を展開する株式会社ジョイフル（本社：大分県大分市 代表取締役社長：穴見くるみ）は、ジョイフル業態として国内605・606店舗目の出店となる、「Joyfull kitchenイオンモール和歌山店（和歌山県和歌山市）」と「JOYFULL EXPRESSイオンモール神戸南店（兵庫県神戸市）」を、2026年7月2日（木）に同日オープンいたします。

■ 出店の背景と目的

当社は「地域で一番安価で、一番身近なレストラン」 を目指し、全国に店舗を展開してまいりました。このたび、さらなる成長戦略の一環として、多くのお客様が集まる商業施設「イオンモール」への初出店を決定いたしました。ファミリー層をはじめ、幅広い世代が日常的に利用するイオンモールにおいて、ジョイフルの新しい食の価値を提案し、新たなファン層の獲得を目指してまいります。

■ 新店舗 概要

★「 Joyfull kitchen（ジョイフルキッチン）イオンモール和歌山店」

※イメージ画像

・オープン日時：2026年7月2日（木）11時

・所在地：和歌山県和歌山市ふじと台23番地 イオンモール和歌山 1Fレストランストリート内

・営業時間：11時～22時

「Joyfull kitchen」は、ショッピングセンターの中にある、専門店スタイルの店舗です。

★「JOYFULL EXPRESS（ジョイフルエクスプレス）イオンモール神戸南店」

※イメージ画像

・オープン日時：2026年7月2日（木）10時

・所在地：兵庫県神戸市兵庫区中之島2丁目1番1号 イオンモール神戸南 3Fフードフォレスト内

・営業時間：10時～20時／土曜・日曜・祝日は10時～21時

「JOYFULL EXPRESS（ジョイフル エクスプレス）」は、セルフサービススタイルの店舗です。

★ジョイフルは2026年5月20日に創業50周年を迎えました

Thank Full!! ありがとうがいっぱいの50周年の始まりです。

創業50年を迎えたジョイフルにどうぞご期待ください。

ファミリーレストラン ジョイフル 公式ホームページ

（店舗情報サイト）https://www.joyfull.co.jp

（企業サイト）https://corporate.joyfull.co.jp

（リクルートサイト）https://recruit.joyfull.co.jp

＜会社概要＞

・会社名 ： 株式会社ジョイフル

・本社所在地 ： 〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ： 穴見 くるみ

・事業内容 ： ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等

ジョイフルは創業以来、「地域で一番安価で、一番身近なレストラン」を目標にかかげ、「お値打ち商品の提供」、「お客様視点にたったサービスの実践」に取り組み続けてまいりました。これからも皆様に愛され続けるお店となるよう挑戦を続けてまいります。