株式会社WARC、「会計ファイナンス人材 Conference2026」にゴールドパートナーとして協賛・出展

株式会社WARC

株式会社WARC（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本 彰彦、以下「WARC」）は、CPAエクセレントパートナーズ株式会社が主催する「会計ファイナンス人材 Conference2026」（2026年7月5日（日）／東京国際フォーラム ホールE）にゴールドパートナーとして協賛することをお知らせいたします。会場内のブースでは、当社が提供する内部統制業務DX SaaS「smoove J-SOX」をご紹介するとともに、smoove J-SOXに搭載予定のAI機能のベータ版デモを来場者限定で先行公開いたします。

■「会計ファイナンス人材 Conference 2026」ゴールドパートナー協賛の背景

CPAエクセレントパートナーズ株式会社が主催する「会計ファイナンス人材 Conference2026(https://cpass-net.jp/accounting_finance_conference2026/)」は、会計・ファイナンスのリーダー・トップランナー・プロフェッショナルが一堂に会し、会計ファイナンスの未来について議論し、知見を共有するカンファレンスです。



WARCは、「経営基盤を支える、最適なソリューションを提供する。」のミッションのもと、経営管理部門のハンズオン支援「Co-WARC」や内部統制業務DX SaaS「smoove J-SOX」などの事業を展開しています。



会計・ファイナンス人材の業界の垣根を超えた知見の共有とネットワーク構築の場を提供する「会計ファイナンス人材 Conference2026」の趣旨に深く共感し、この度ゴールドパートナーとして協賛いたします。

■内部統制業務DX SaaS「smoove J-SOX」について

内部統制業務DX SaaS「smoove J-SOX」は、内部統制業務の効率化と品質向上を実現するクラウドサービスです。優れた操作性でJ-SOX3点セットの作業時間を50%以上削減（※）でき、内部統制担当者はJ-SOXの本質的な業務に注力できます。

さらに、全社的な内部統制、整備・運用、ロールフォワード評価まで年間を通じた内部統制業務を一元管理でき、継続的な効率化を実現します。

※当社公認会計士による3点セット作成時間をExcelとsmoove J-SOXで比較計測した結果

■ブースでのご案内内容

１.内部統制業務DX SaaS「smoove J-SOX」のご紹介

J-SOX文書の作成・更新・評価業務から監査法人対応までを一気通貫で支援する「smoove J-SOX」を、短時間のデモでご紹介いたします。多くの上場企業および上場準備企業を中心に導入が進む本プロダクトを、実際の画面とともにご覧いただけます。

２.J-SOX3点セット AI自動作成のベータ版デモ（来場者限定の先行公開）

本カンファレンスに合わせ、smoove J-SOXに搭載予定のJ-SOX3点セット AI自動作成機能をベータ版として先行公開いたします。J-SOX文書整備および運用におけるAI活用の最前線をご体験いただけます。ベータ版のため、機能の一部および操作感は今後変更となる可能性がございますが、いち早くプロダクトの将来像をご覧いただける機会です。

３.個別相談コーナー

貴社の内部統制業務における具体的なお悩み・課題に対し、smoove J-SOXのプロダクト責任者や公認会計士メンバーなどが個別にご相談を承ります。また、内部統制構築・運用全般のご相談には、経営管理部門のハンズオン支援「Co-WARC」のメンバーも対応いたします。

事前にブース来場をご予約いただいた方には、ご来場者限定の特別ノベルティを進呈いたします。当日は多くの来場者が見込まれますので、ご相談・デモをスムーズにお受けいただくためにも、事前のご予約をおすすめいたします。

ブース事前予約はこちら :https://share-na2.hsforms.com/1THRcNEULTFyLmv8Wm9_JEgpnljf?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=conference2026_booth

■「会計ファイナンス人材 Conference2026」開催概要

イベント名： 会計ファイナンス人材 Conference2026

開催日時 ： 2026年7月5日（日） 12:30～18:40

会場 ： 東京国際フォーラム ホールE（東京都千代田区丸の内3丁目5-1）

主催 ： CPAエクセレントパートナーズ株式会社

参加対象 ： 公認会計士・税理士・USCPAなどの資格保有者

企業の経理・財務・経営企画部門の方

コンサルティングファーム・金融機関・VCにお勤めの方

会計・ファイナンスのプロフェッショナルを目指す学生・社会人

来場者数 ： 約1,500名

参加費 ： 5,000円（事前チケット制）

特設サイト： https://cpass-net.jp/accounting_finance_conference2026/

■株式会社WARC

所在地：東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル9F

代表者：代表取締役社長 山本 彰彦

設立：2017年5月

事業内容：成長企業の経営管理支援事業

主要サービス：

・経営管理部門のハンズオン支援「Co-WARC」

・経営管理人材のシェアリングサービス「Expert Sharing Service」

・内部統制業務DX SaaS「smoove J-SOX」

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社WARC 広報担当

E-mail : info@warc.jp