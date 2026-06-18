【横浜市民ギャラリーあざみ野】夏休みは横浜あざみ野で、子どもとはじめてのアート体験をしよう！

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

横浜市民ギャラリーあざみ野（青葉区）では、夏休み恒例、子どもたちが“みて・つくって・体験する”展覧会「あざみ野こどもぎゃらりぃ」を開催します。

「あざみ野こどもぎゃらりぃ2026 どこかの、あのこの、すみか。」メインビジュアル

20回目の今年のテーマは、目に見えるものだけではない世界にそっと想像をひろげること。会場には編み物や映像、AR（拡張現実）など様々なアートが並び、小さな子どもからおとなまで、作品にふれながら自分の手でつくったり、えがいたりする楽しさや、想像するおもしろさを味わえる展覧会です。会場のあちこちにひそむ“あのこの、すみか”をめぐりながら、はじめてでも気軽にアートに囲まれた空間を楽しめる内容となっています。

203gow 展覧会「編んだ～わーるど展」横須賀美術館 2017年妄想公園 展覧会「妄想公園」アキバタマビ21（Arts Chiyoda3331）2021年 photo by KEN KAWAMATA

本展の見どころ

１.アート体験がはじめてでも大丈夫！子どもと安心して過ごせる展覧会

来場者に配布する鑑賞マップには、体験をより楽しめるヒントを掲載しています。 子どもから大人まで、それぞれの過ごし方で展覧会を無料で何度でも楽しめます。

２.その場で参加できるワークショップコーナー

毛糸でおえかきをしたり、ぬり絵や紙工作をしたり、展示を見るだけでなく、 子どもたち自身が参加できるコーナーも登場します。

３.最終日はナイトイベント「よるの、あのこの、すみか。」で、もりあがろう！

8/9（日）は19：00までオープン！会場の一部を暗くして、“よるの、すみか”に変化した特別な展示室をめぐるイベントや、光る素材をつかった無料のワークショップなど、昼とはちがう世界を体験できます。

※ナイトイベント当日、一部の時間帯で展示室が暗くなります。１.16 ：00～16 ：40 ２.18 ：00～18 ：40

※会場が暗い間は、AR が正常に表示されない場合があります。

参加アーティスト紹介

上平 晃代（うえひら・てるよ）《オオカミのゆりかご》2014 年 Photo by Kenta UMEDA

1989年川崎市生まれ。東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修了。子どもの頃より好きだったオオカミをはじめ、野生の獣や生きものをアニメーションに描く。それらの存在を空間の中で息づかせ、関わり合えることを大事にしている。動物園や病院、商業施設など、日常のなかに生きものの気配を感じられる展示を行っている。

編み師 203gow（にいまるさんごう）展覧会「編んだ～わーるど展」横須賀美術館 2017 年

風変わりな編み物作品 「へんなあみもの」を作り続けている。世の中の全て編み物に見える。百貨店・路面店ショーウインドウ装飾、雑誌等の背景装飾、美術館・アートギャラリーで空間装飾展示、季刊誌連載、編物講師、地域・多世代交流編み会や街と人を編み物でつなぐプロジェクトなども手掛ける。

・web： http://203gow.weebly.com

・X ：@niimarusangow(https://x.com/niimarusangow?s=20)

妄想公園（もうそうこうえん）展覧会「妄想公園」アキバタマビ 21（Arts Chiyoda3331）2021 年

宮内理、井上樹里、道源綾香によるアートユニット。「目の前の現実を変える妄想の世界を大切に、人々と想像す る自由を分かち合う」ことをテーマに、オリジナル AR のデザイン・制作のほか、展覧会、イベント、ワークショップな どを開催している。

・web：https://mosokoen.weebly.com

展覧会をもっと楽しもう！

■「すみかのマップ」

すみかのひみつがつまった鑑賞マップをお配りします。展覧会をもっと楽しむ手がかりを掲載します。

■会場ワークショップ

１.毛糸でおえかき

カラフルな毛糸を壁や床につけてすみかをいろどります。

２. 妄想ペーパークラフト／妄想ぬり絵

妄想公園の世界が紙工作に？！

つくったものは持ち帰ることができます

■イベント／よるの、あのこの、すみか。

会場ワークショップ イメージ最終日はナイトイベントでもりあがろう！

最終日 8/9（日）は 19：00 までオープン！この日だけ特別に、展示室に夜が訪れます。 灯りが落ちたいつもと違う “よるの、すみか” をお楽しみに。

一部の時間帯で展示室が暗くなります。

１.16：00～16：40 ２.18：00～18：40

すみかの夜さんぽ

展覧会担当エデュケーターがお話しながら、暗くなった“すみか”をおさんぽします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/14302/table/1535_1_299db1e680985d35a21db8d902170d92.jpg?v=202606180651 ]すみかを照らす ミニモビール

暗い場所で光る材料を組み合わせた、小さなモビールをつくるワークショップ。

モビールを持って【すみかの夜さんぽ】へ参加しよう！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/14302/table/1535_2_9916ffd46bcfd9a3f5bbd6cd415ed158.jpg?v=202606180651 ]

予約制・関連ワークショップ

AR×いろあそび 妄想公園の生きものになろう！

絵の具をつかったダイナミックなペイント体験と、デジタル技術の AR （*1）を組み合わせたファミリーワークショップ。アートユニット妄想公園が生み出した ふしぎな形のオブジェや顔はめパネルに、好きな色をぬってみよう！

完成した作品にデバイス（*2）をかざすと、画面越しに妄想公園の オリジナルキャラクターが出現します。顔はめパネルをつけて撮影したら、あなたも妄想公園の生きものになれるかも！

★完成した作品は「あざみ野こどもぎゃらりぃ 2026 どこかの、あのこの、すみか。」の期間中、会場で妄想公園の作品と一緒 に展示公開されます。

※満席のため申込は終了しています。

※詳細はこちら(https://artazamino.jp/event/kodomo20260705)

ワークショップ「妄想から生まれたイロカタ チとあそぼう！」／川口市立アートギャラリ ー・アトリア 2024 年ミニ編みクラゲ イメージゆらゆらゆれる ミニ編みクラゲをつくろう

編み物がはじめてでも大丈夫！カラフルな色の毛糸と、ハンドルを回すと編める機械をつかって、自分だけのミニ編みクラゲ*をつくります。「あざみ野こどもぎゃらりぃ 2026」の会場にも遊びに行きます。

＊編みクラゲ：本プログラム講師、編み師 203gow による編み物の作品。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/14302/table/1535_3_3c2985febd3652f7289249ca0f8635a0.jpg?v=202606180651 ]

あざみ野こどもぎゃらりぃ2025 どこかの、あのこの、すみか。

会 期｜2026 年 7 月 31 日（金）～ 8 月 9 日（日） 会期中無休

時 間｜10:00-16:00（最終日のみ19:00まで）

会 場｜横浜市民ギャラリーあざみ野 展示室1

入場料｜入場無料

主 催｜横浜市民ギャラリーあざみ野（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

H P｜https://artazamino.jp/event/kodomogallery2026

■お問合せはこちら

横浜市民ギャラリーあざみ野

（公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団）

〒225-0012

横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 アートフォーラムあざみ野 内

TEL 045-910-5656 Mail info@artazamino.jp

https://artazamino.jp/

担当：大山、岡崎